Still auf der Schulbank zu sitzen und den ganzen Tag dem Lehrer lauschen, fällt vielen Schülern schwer. Dass Kinder die Bewegung brauchen weiß jeder, der ihnen in der Pause auf dem Schulhof beim Toben zusieht. Doch die Coronakrise hat auch hier ihre Spuren hinterlassen. Der bundesweite Aktionstag „Jugend trainiert für Olympia und Paralympics“ am Mittwoch war als Ausgleich für den über Monate ausgefallenen oder nur eingeschränkt möglichen Sportunterricht gedacht. In der Werbiger Achim-von-Arnim-Grundschule und in der Jüterboger Lindengrundschule herrschte deshalb einen Unterrichtstag lang Wettkampfstimmung.

Der Nachholbedarf ist groß

„ Sportunterricht ohne Kontakt – da bleibt nicht mehr viel“, blickt Elke Schulze, die in Werbig außer Sport auch Englisch und Mathe unterrichtet, auf die schwierigen Monate zurück, die vor den Sommerferien von Schülern und Lehrern gemeistert werden mussten. Seit Beginn des neuen Schuljahres sind die Beschränkungen im Sportunterricht zwar wieder aufgehoben, aber der Nachholbedarf ist riesengroß, nicht nur, was den Bewegungsdrang anbelangt, sondern auch in Bezug auf die sportlichen Leistungen.

Kleiner Mann vor großem Ball. Jugend trainiert für Olympia an der Grundschule Werbig. Quelle: Uwe Klemens

„Sehr gut ablesen lässt sich das an den Weitsprung-Ergebnissen“, schildert ihr Kollege Christian Plichta von der Jüterboger Lindenschule. „Im Schnitt springt jeder Schüler, egal aus welcher Klasse, heute einen halben Meter kürzer, als noch vor einem halben Jahr“, hat der Sportlehrer ermittelt. Ähnlich gravierend sieht er den Leistungsabfall auf den Laufstrecken und im Bezug auf die Ausdauer.

Alarmierendes Studienergebnis

Auch ohne die Corona-Einbuße sieht Plichta eine alarmierende Tendenz bei den Schulsport-Ergebnissen. „Die Potsdamer Uni hat gerade eine Studie gemacht die zeigt, die die seit 1960 dokumentierten Ergebnisse vergleicht. Bis 1986 stieg das Niveau kontinuierlich, seit dem fällt es und liegt heute unter dem Stand von 1960“, schildert der Sport-Pädagoge.

Klettern oder vom Piratenschiff springen? Beim Aktionstag in Werbig war beides erlaubt. Quelle: Uwe Klemens

Vor diesem Hintergrund scheint umso rätselhafter, warum sich mit der Wilhelm-Busch-Schule Blankenfelde sowie mit Werbig und Jüterbog lediglich drei Grundschulen im gesamten Landkreis am Aktionstag beteiligten. „Im ganzen Land waren es nur 46. Wenn man das hochrechnet glaube ich nicht, dass das Ziel, dass deutschlandweit 1000 Schulen mitmachen sollten, erreicht wurde“, sagt Sportlehrer Bernd Hofmann, der als Schul- und Inklusionssport-Berater im gesamtem Landkreis Aktionstage wie diesen koordiniert.

Zwischen Spaß und Bestleistungen

Gemessen an der Begeisterung der Schüler, haben die drei genannten Schulen alles richtig gemacht. Während in Werbig beim Sprint über den Hindernisparcours und beim Klettern und Hangeln an den Spielgeräten vor allem der Spaß im Vordergrund stand, wurden in Jüterbog auch die Ergebnisse gemessen. „Die Kinder wollen sich aneinander messen, weil sie das noch zusätzlich anspornt und sie am Ergebnis ablesen können, wie weit es noch bis zum nächsten Schulrekord oder bis zur persönlichen Bestleistung ist“, ist sich Plichta sicher.

Auf dem Hof der Lindenschule wurde um persönliche Bestzeiten gekämpft. Neue Schulrekorde wird es wohl vorerst nicht geben. Quelle: Uwe Klemens

Ganz nebenbei hat man in Werbig unter den als Kampfrichter fungierenden Sechstklässlern auch pädagogische Talente entdeckt. „Ich bin selbst überrascht, wie gut ich Jüngere anleiten kann“, schilderte die 12-jährige Jadira Schlomach hinterher. Auch wenn Sport ihr Lieblingsfach ist, will sie trotzdem nicht Sportlehrerin, sondern Zahnärztin werden. „Ich mag es einfach, anderen zu helfen“, so Jadira.

