Werbig

Am Montag in den späten Nachmittagsstunden kam es auf der L 715 in Werbig zu einem Unfall mit einem tragischen Ende. Ein 55-jähriger Motorradfahrer kam von der Fahrbahn ab. Bei dem Verkehrsunfall verstarb er. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Mann mit seinem Leichtkraftrad von Borgisdorf kommend in Richtung Werbig unterwegs gewesen. In einer leichten Linkskurve verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen einen Baum am Straßenrand. Hinzugerufene Rettungskräfte konnten vor Ort nur noch den Tod des 55-Jährigen feststellen. Zur genauen Unfallursache wird jetzt von der Polizei ermittelt.

Von MAZonline