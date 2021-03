Werbig

Die coronabedingte Schließung von Schulen, Horten und Kitas in den zurückliegenden zwölf Monaten hat nicht nur Lehrern, Schülern und Eltern viel abverlangt. Die von der Gemeinde Niederer Fläming als 100-prozentiges Tochterunternehmen betriebene Schulküche Werbig GmbH hat durch das Wegbrechen der Essensversorgung über Monate ihre größte Einnahme-Quelle verloren und wurde so an den Rand der Existenz gedrängt.

Auch wenn die GmbH durch Entlassung sämtlicher Pauschalkräfte und eines festen Mitarbeiters dem Sinken der Einnahmen um zeitweilig bis zu 60 Prozent entgegensteuerte, lag das Umsatzdefizit am Jahresende bei rund 20 Prozent. Bis auf eine Einmalzahlung der ILB in Höhe von 15.000 Euro und einen Zuschuss der Gemeinde in Höhe von 5.000 Euro erhielt die Küche keine weiteren Hilfen. Weitere Maßnahmen gegen die drohende Insolvenz waren die Reduzierung der Fahrzeugflotte für des „Essen auf Rädern“ von drei auf zwei Lieferautos und die Beantragung von Kurzarbeitergeld für einen Teil der Stammbelegschaft.

Hoffnungen auf schnellen Abbau des Defizits

Da das neue Jahr begann, wie das alte aufhörte, erfüllte sich die Hoffnung auf einen schnellen Ausgleich des Defizits nicht. Dem Antrag von Geschäftsführer Frank Natho auf einen weiteren Gemeindezuschuss über 15.000 Euro stimmten deshalb die Gemeindevertreter in ihrer jüngsten Sitzung mehrheitlich zu. Gleichzeitig billigten sie die Bildung eines Notfonds in Höhe von weiteren 20.000 Euro für das laufende Jahr, auf den die GmbH zugreifen kann, sollte sich die wirtschaftliche Situation nicht entschärfen.

Ein wichtiger Schritt, die Einnahme-Situation der Schulküche zu verbessern, ist die nun angedachte Änderung des Gesellschaftervertrages, der bislang ausschließlich mit der Gemeinde besteht. Künftig, so der gemeinsame Vorstoß von Bürgermeister Matthias Wäsche (GfNF) und Amtsdirektor David Kaluza, soll das Amt zu 26 Prozent Mitgesellschafter werden und die Küche im Gegenzug auch die Essensversorgung beider Dahmer Schulen übernehmen. „Mit Beginn des neuen Schuljahres sind das täglich mindestens 120 Essensportionen mehr, so dass die Wirtschaftlichkeit auf breitere Füße gestellt werden würde“, warb Wäsche um Zustimmung.

Das Abstimmungsergebnis von neun Ja- und drei Nein-Stimmen, sowie vier Enthaltungen widerspiegelt die kritische Distanz zum Aspekt, dass auch die übrigen drei zum Dahmer Amt gehörenden Kommunen künftig Mitspracherecht beim Betrieb der Schulküche erhalten sollen. Der Anfrage von Uwe Gottwald (Pro Gemeinde NF), ob sich die Belieferung außerhalb der Gemeinde liegender Einrichtungen nicht auch ohne Änderung des Gesellschaftervertrages bewerkstelligen ließe, hielt der Amtsdirektor entgegen, dass dies nur mit einer Sondergenehmigung der Kommunalaufsicht möglich sei. Die bisherige Praxis der Belieferung auswärtiger Einrichtungen werde deshalb zwar geduldet, könne aber keine dauerhafte Praxis sein.

Gemeinde geht beim Schulthema Sonderweg

Nach dem 2018 in Kraft getretenen Beitritt zum Dahmer Amt hatte Niederer Fläming beim Thema Schulen einen Sonderweg eingeschlagen und auf die Eigenständigkeit der Dahmer Grundschule beharrt. Zwar ist sie hier weiterhin autonom, hat aber im Gegenzug auch kein Mitspracherecht bei Entscheidungen über die übrigen Schulen im Amt. Die ans Amt zu zahlende Umlage fällt dadurch zwar niedriger aus, jedoch ist Niederer Fläming bei den Kosten für den Schulbetrieb auf sich allein gestellt.

Lesen Sie auch Werbig: Pläne für das alte Schulhaus auf dem Generationen-Campus

Mit der Änderung des Gesellschaftervertrages übernimmt das Amt künftig zumindest bei der Schulküche auch einen Teil des finanziellen Risikos.

Von Uwe Klemens