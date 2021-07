Werbig

Die Werbiger Eheleute Brigitte und Gerhard Mohr genießen das Leben in ihrem Häuschen am Rande des zur Gemeinde Niederer Fläming gehörenden Dorfes Werbig. Doch seit die am anderen Ende des Ortes befindliche Bundesstraße B 102 saniert und der gesamte Verkehr zwischen Jüterbog und Hohenseefeld weiträumig umgeleitet wird, ist es aus mit der Idylle.

Grund des Ärgernisses sind die so genannten Umleitungsvermeider. Mit Hilfe ihrer Navigationsgeräte oder einfach auf gut Glück versuchen viele Kraftfahrer, irgendwo einen Schleichweg zu finden, um ein paar Kilometer Strecke und ein paar Minuten Fahrzeit zu sparen. Die, die sich dabei blind auf ihr Navi verlassen, sind für Mohrs und ihre Nachbarn die schlimmsten. Denn kein vernünftig denkender Autofahrer käme auf die Idee, sich mit Fahrzeugen jeder Größe und Gewichtsklasse auf sandigen Garten- und Feldwegen zu bewegen.

Erst recht nicht, wenn dort bereits tiefe Pfützen sind und seit einigen Tagen sogar rot-weißes Flatterband von den Anwohner als Absperrung und Mahnung angebracht wurde. Doch wer in sein Navi die nächste Ortschaft als Ziel eingibt, wird nun am Mohr’schen Gartenzaun vorbei in die Wildnis geschickt und zerfährt den Sandweg auf dem Rückweg ein zweites Mal. Denn am Ende des Weges befindet sich bereits die Baustelle, so dass die vermeintliche Abkürzung dort ein für alle Beteiligten unerfreuliches, jähes Ende hat.

Nicht nur Feldwege sind betroffen

Der zerfahrene Feldweg in Werbig ist nicht das einzige, das durch die Vollsperrung der B 102 kaputt gefahren wird. Die in den 1990er Jahren ursprünglich als reiner Landwirtschaftsweg gebaute Ortsverbindung zwischen Reinsdorf und Gräfendorf ist ebenfalls betroffen. Da die Piste für Begegnungsverkehr zu schmal ist, werden die Bankette auf beiden Seiten genutzt, so dass es auch dort inzwischen viele Löcher gibt. Abgesehen von der Holperfahrt befürchtet Bürgermeister Matthias Wäsche (GfNF) nun, dass auch der angrenzende Asphalt durch das häufige Kantenfahren Stück für Stück abbricht.

Geld, um am Ende die Straße wieder zu reparieren, hat die Gemeinde keins. Wäsche sieht deshalb den Landesbetrieb Straßenwesen als Bauherrn der B 102-Sanierung in der Pflicht, die Bankette spätestens nach Aufhebung der Umleitung in Ordnung zu bringen. Doch dort stelle man sich quer, weil die Straße offiziell gar keine Umleitung sei, berichtete Wäsche im Bau- und Finanzausschuss. Mit dieser Haltung will er sich aber nicht zufriedengeben.

Von Uwe Klemens