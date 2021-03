Werbig

Die Überraschung ist dem Wahlsdorfer Manfred Schmiedchen auf jeden Fall gelungen: Ein riesengroßes Wandbild ziert seit diesem Donnerstag die Tordurchfahrt seines Elternhofes in Werbig. „Damit sich meine Eltern mal wieder etwas haben, über das sie sich freuen können und das ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubert“, sagt Schmiedchen.

Seit einem Schlaganfall ist Ernst Schmiedchen auf den Rollator und auf die Hilfe seiner Frau Lucie angewiesen. Die Freude am Wandbild teilen sie sich. Quelle: Uwe Klemens

Das Anbringen einer Wärmeisolierung für das ans Torhaus angrenzende Wohnhaus war schon lange geplant. Als der Maurer damit fertig war und die Frage geklärt werden musste, welche Farbe der Putz bekommen sollte, kam Manfred Schmiedchen auf die Wandbild-Idee. „Grau war es lange genug und es kann doch nicht schaden, wenn auch ein Bauernhaus mal ein wenig Farbe bekommt“, schildert er seine Überlegung. Den „Keimzeit“-Song „Graffiti“, der genau davon erzählt, hatte Schmiedchen bei der Idee im Hinterkopf.

Das erste Wandbild vor 30 Jahren gemalt

Bei der Lieper Fassadengestalterin Birgit Wohlauf, mit der Schmiedchen seit langem befreundet ist und die in Jüterbog ein Tattoo-Studio betreibt, hatte er schnell für die Wandbild-Idee begeistert. „Mein erstes Wandbild habe ich vor 30 Jahren gemalt, also lange bevor ich mit dem Tätowieren begonnen habe“, sagt Wohlauf, deren Fassadengestaltungen man mittlerweile in der ganzen Flämingregion finden kann.

Das Motiv für die gut 20 Quadratmeter große Torhaus-Wand war schnell gefunden. „Meine Eltern waren ihr ganzes Leben lang mit der Landwirtschaft verbunden, wie auch schon ihre Vorfahren. Das Bild mit dem alten, von Pferden gezogenen Fuhrwerk während der Heuernte soll an die Geschichte erinnern und auch was zum Schmunzeln sein“, sagt Schmiedchen.

Lucie Schmiedchen schaut zu, wie Birgit Wohlauf den Pinsel schwingt und sorgt für Speis und Trank. Quelle: Uwe Klemens

Unbedingt mit aufs Bild hinauf sollten auch der Güldene Werbiger Kirchturm als Verneigung vor seinem Heimatdorf, die Fläming-typischen Hügel und Bäume und ein Wegweiser, der in Richtung Liepe zeigt, von wo Manfred Schmiedchens Vater Ernst einst seine Liebste Lucie fand.

Von seinem Plan erfuhren Manfred Schmiedchens Eltern erst, als Birgit Wohlauf am Mittwochmorgen ihr Gerüst im Torweg aufbaute und die Farbeimer darauf stellte. Die Frage, ob Kühe oder Pferde den Heuwagen ziehen sollten, entschied Vater Ernst zugunsten der Pferde. „Kühe wurden zwar ganz früher auch angespannt, aber zu meiner Zeit war das schon nicht mehr so“, blickt der 93-Jährige zurück. Beim Zuschauen, wie sich die graue Hauswand Stück für Stück zum Flämingidyll wandelte, kehrten auch viele andere Erinnerungen an das Dasein als Bauer und an das Schicksal der Familie zurück.

Alle Gebäude brannten damals nieder

Eines der schwärzesten Kapitel darin ist das komplette Niederbrennen des anfangs des 17. Jahrhunderts errichteten Gehöftes. Der seit den Anschlägen auf das Worldtrade-Center 2001 als geschichtsträchtiger Tag geltende 11. September war auf den Tag genau 100 Jahre zuvor ein Schicksalsschlag für die Familie. „Alle Gebäude unseres und eines Nachbarhofes brannten nieder und die etwas ältere Schwester meines damals 15 Jahre alten Vaters wäre fast ums Leben gekommen“, weiß Ernst Schmiedchen aus den Berichten seiner Eltern. Dass bei dem Brand die Ackerpferde in den Flammen starben, verschlimmerte die Lage der Bauernfamilie.

Wenige Wochen nach dem Brand wurde mit dem Wiederaufbau des Hofes begonnen, der dann zu Ernst Schmiedchens Elternhaus und später zu dem seiner Söhne wurde.

Von Uwe Klemens