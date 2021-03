Niederer Fläming

Das Ende der Ausschreibungsfrist für die Vergabe eines Auftrages wurde in der Gemeinde Niederer Fläming nur selten so ungeduldig herbeigesehnt, wie der Termin für die Verpflichtung eines IT-Dienstleisters für die Werbiger Grundschule. Trotz zugesagter Mittel aus dem bundesweiten Förderprogramm „Digitalpakt“ hatte Schulleiterin Petra Schrank mehrfach signalisiert, dass es bei der Ausstattung ihrer Schule mit moderner Technik einfach nicht schnell genug vorangeht. Auch das Problem eines fehlenden IT-Fachmanns, der beim Einrichten und Wartenvon Netzwerk und Hardware und beim Einpflegen von Daten helfend zur Seite steht, war einer ihrer Kritikpunkte. Durch die Kündigung des IT-Mitarbeiters des Dahmer Amtes, der bislang partiell auch alle drei im Amt befindlichen Schulen unterstützte, hatte das Problem noch an Schärfe gewonnen.

Erleichterung nach der Angebots-Sichtung

Mit der bis Anfang März laufenden Ausschreibung eines Dienstleister-Vertrages geht man in der Gemeinde nun einen neuen Weg. Trotz anfänglicher Skepsis, ob sich überhaupt ein Unternehmen bewerben würde, herrschte nach Sichtung der Unterlagen Erleichterung. In einer ausschließlich wegen der Vergabe einberufenen Sondersitzung folgten die Gemeindevertreter in dieser Woche dem Vorschlag der Amtsverwaltung und gaben der Leipziger Netzwert GmbH als wirtschaftlichstem Bieter den Zuschlag.

Großes Augenmerk gelegt habe man bei der Bewertung der Gebote auf bereits vorhandene Referenzen der Unternehmen, erläuterte Amts-Mitarbeiterin Michelle Schlomach den Abgeordneten. Der Mitbewerber Telekom beispielsweise hätte, anders als die Leipziger Firma, keinerlei Erfahrungen beim Unterweisen von Schulpersonal , sondern nur beim technischen Einrichten von Netzwerken vorweisen können.

Laufzeit vorerst nur ein Jahr

Die Laufzeit des Vertrages über 15 Arbeitsstunden pro Woche beträgt vorerst ein Jahr. Ob er danach verlängert wird ist vor allem auch von der finanziellen Situation der Gemeinde abhängig. Nach derzeitigem Stand müssen die 35.000 Euro komplett aus dem Gemeindehaushalt der finanzschwachen Kommune bestritten werden.

Laut einer Richtlinie für die in Aussicht gestellte Förderung derartiger Dienstleister-Verträge durch das Land könnte die Werbiger Schule maximal rund 7.000 Euro davon erstattet bekommen, erläuterte Schlomach vor der Beschlussfassung.

Wann genau die IT’ler aus Leipzig mit ihrer Arbeit in Werbig beginnen und wie lange sie brauchen, um die notwendige Netzwerk-Technik im Schulhaus zu installieren und in Betrieb zu nehmen, konnte die Amts-Mitarbeiterin nicht sagen, da ein genauer Zeitplan offensichtlich nicht Teil der Ausschreibung war.

Die Hoffnung von Schulleiterin Petra Schank und ihrem Kollegium, dass man zumindest bis zum Beginn des neuen Schuljahres soweit ist, bleibt also bestehen.

Von Uwe Klemens