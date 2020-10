Werbig

Wozu braucht ein Polizist eine Mütze? Machen die Streifen auf der Warnweste einen Beamten automatisch zum Streifenpolizisten und wie oft erschießt man mit der Pistole einen Verbrecher? Mit Fragen wie diesen nahmen Werbigs Grundschüler am Mittwoch Vormittag Revierpolizistin Ute Krenz ins Kreuzverhör. Anlass dazu gab der diesjährige, von Polizei und Deutscher Verkehrswacht initiierte „Tag der Sichtbarkeit“, an dem sich die Ludwig-Achim-von-Arnim-Grundschule seit Jahren beteiligt.

Kinder verlieren schnell den Überblick

Dass es dabei weniger um die Frage des Dienstalltags von „Streifenhörnchen“, wie Ute Krenz sagt, geht, sondern um das Training von Grundschülern im Straßenverkehr, weiß die Hauptkommissarin aus ihrer täglichen Arbeit. „Wir merken es immer wieder, wie schnell die Kinder, wenn sie dort unterwegs sind, wo sie sich nicht auskennen, den Überblick verlieren. Deshalb kann man ihnen nicht oft genug erzählen, wo die Gefahren lauern und an welche Regeln sie sich halten müssen, dann können sie sich in solchen Situationen darauf besinnen“, so Krenz.

Revierpolizistin Ute Krenz lässt Werbiger Grundschüler mit der Laserpistole lasern. Quelle: Uwe Klemens

Anders als im Vorjahren, wo sogar ein Lkw auf dem Schulhof stand und die Kinder vom Fahrersitz aus begreifen konnten, was ein toter Winkel ist, fiel der Aktionstag diesmal deutlich kleiner aus. „Die meisten Eltern waren der Meinung, dass in diesem Jahr wegen Corona schon zu viel Unterricht ausgefallen ist und das Dranbleiben am Schulstoff wichtiger ist, als das Verkehrstraining, auch wenn persönlich das anders sehe“, erläutert Schulleiterin Petra Schrank.

Polizei Revierpolizistin Ute Krenz erläutert den Grundschülern, worauf es auf der Straße ankommt. Quelle: Uwe Klemens

Auch das Nachholen der im Frühjahr wegen der Pandemie ausgefallenen Fahrrad-Prüfung haben die Eltern deshalb mehrheitlich abgewählt. „Was schade ist“, sagt Krenz. „Denn die Prüfung machen wir ja nicht auf dem Übungsgelände, sondern richtig auf der Straße und erst da zeigt sich, ob die Kinder das Radfahren und die Regeln richtig beherrschen, was letztlich auch den Eltern eine viel größere Sicherheit geben kann, bevor sie ihre Kinder alleine mit dem Rad losschicken.“

Auch die Anderen machen Fehler

Besonders wichtig findet die Polizistin, dass die Kinder darum wissen, dass es im Straßenverkehr nicht nur auf ihr eigenes Verhalten ankommt, sondern dass sich auch Autofahrer oft mit Absicht oder aus Versehen nicht an die Regeln halten. Viele der Mädchen und Jungen berichteten von gefährlichen Situationen und sogar Unfällen, die sie deshalb als Beifahrer schon miterlebten. Eine Schülerin stürzte mit dem Rad, weil sie einen Schreck bekam, als ein Auto zu dicht neben ihr fuhr. Lehrerin Nicole Bednarczyk wurde sogar auf dem Radweg von einem Autofahrer umgefahren, der aus einer Grundstückseinfahrt kam. Vielleicht hätte sich dies mit auffälligerer Kleidung verhindern lassen, weil der Autofahrer die Radlerin eher bemerkt hätte, nutzte Krenz das Praxisbeispiel für ihre kleine Lehrstunde.

„Ein echter Polizist hat immer eine Mütze auf“, verriet Ute Krenz. Die Revierpolizistin erläuterte, was die Symbole darauf bedeuten. Quelle: Uwe Klemens

Auch wenn die Pistole im Halfter blieb und die Beamtin versicherte, noch nie davon Gebrauch gemacht zu haben, werden die Mädchen und Jungen den Sicherheitstag gut in Erinnerung behalten. Krenz’ Laserpistole leistete dabei gute Dienste. Wer wollte, durfte selbst einmal ein vorüberfahrendes Auto ins Visier nehmen. Dass sich alle an die Geschwindigkeit hielten, dürfte vor allem an der weithin sichtbaren, knallgelben Weste des „Streifenhörnchens“ gelegen haben.

Von Uwe Klemens