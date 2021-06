Teltow-Fläming

Wenn es die Sonne vermeintlich besonders gut mit uns meint, freut sich über die Hitze längst nicht jeder. Nicht nur ältere und gesundheitlich angeschlagene Menschen leiden unter praller Sonne und stickiger Luft. Doch unter der Hitze leiden eben nicht nur Menschen, sondern auch Tiere.

Kreislaufsysteme von Tier und Mensch sind ähnlich

Dass es dem geliebten Haustier und auch den Nutztieren im Stall und vor allem auf der Koppel genauso gehen kann, merken deren Besitzer oft erst dann, wenn das Tier apathisch wird, zusammenbricht oder, noch schlimmer, an Überhitzung stirbt. „Das kann auch nicht anders sein, denn das Kreislaufsystem fast aller Säugetiere ist dem des Menschen sehr ähnlich und deshalb genauso anfällig“, sagt Tierarzt Stefan Görner, der seit 2003 in Werbig eine eigene Praxis betreibt.

Der Jagdtrieb des Hundes kann diesem bei großer Hitze durchaus zum Verhängnis werden. Quelle: Uwe Klemens

„In diesem Jahr hatte ich einen solchen Notfall noch nicht, aber die heißen Tage fangen ja auch gerade erst an. Ich rechne damit, dass dann, wenn die Ferien- und Urlaubszeit beginnt und viele Menschen mehr mit ihren Tieren unternehmen wollen, solche Notfälle, wie im vergangenen Jahr, häufiger auftreten werden“, glaubt der Veterinär. Mit seiner Prognose ist er auch schon bei einem der wichtigsten Punkte, nämlich dem, inwiefern man als Tierbesitzer vorbeugen kann, damit Pferd, Bello, Mieze oder Putzi gut durch die heißen Tage kommen.

„Viele Tiere wissen genau, wann sie an ihre Leistungsgrenze kommen und verhalten sich entsprechend – so sie denn können“, sagt Görner. Wird das Pferd in der prallen Sonne gesattelt, der Sporthund über den Parcours gehetzt oder die Katze mit Spielzeug zum Jagen animiert, ist ihnen das Ausweichen vor dem Hitzestress nicht mehr möglich. Sämtliche genannten Aktivitäten sollten deshalb in die kühleren Stunden in der Frühe oder am Abend verlegt werden.

Wasser und Schatten sind am wichtigsten

Seinen Tieren genügend Wasser und einen komplett beschatteten Rückzugsplatz anzubieten, ist oberste Pflicht. Trinkt der Vierbeiner generell wenig oder weil er bereits apathisch ist, helfen kleine Tricks, wie das Zusetzen von Apfelsaft bei Pferden, das Verwenden von frischem Regen- oder abgestandenem Leitungswasser bei Hunden, die den Chlorgeruch nicht mögen, oder die Anschaffung eines Katzenbrunnens, da manche Miezen bewegtes Wasser bevorzugen. Stehen Herdentiere auf einer Koppel, verhindert die Rangfolge, dass auch der Schwächere an die Tränke darf, weshalb es mehrere geben muss, die der „Chef“ nicht allesamt bewachen kann.

Zu den Patienten in der Werbiger Tierarztpraxis von Stefan Görner gehören große und kleine Tiere, Haus- und Nutztiere gleichermaßen. Quelle: Uwe Klemens

Ein sicheres Zeichen für Überhitzung ist, wenn sich das Tier nicht mehr ansprechen lässt oder gar umfällt. Die Kontrolle der Hautelastizität schafft Klarheit, weil ein überhitzter Körper dort zuerst die Flüssigkeit abzieht. Zieht sich die mit der Hand zu einer Falte gezogene Haut nicht in ein bis zwei Sekunden komplett zurück, droht der Kollaps.

Zu den Erste-Hilfe-Maßnahmen gehört, das Tier an einen schattigen und kühlen Ort zu bringen. „Fliesen oder ein triefend nasses Handtuch eignen sich als Krankenlager“, sagt Görner. Auch das schrittweise Eintauchen oder Abspritzen der Gliedmaße mit kaltem Wasser sind gute Gegenmaßnahmen, ebenso die Zufuhr von Wasser, das notfalls eingeflößt werden muss. „Dabei ist wichtig, dass sich der Kopf des Tieres in normaler Trinkstellung befindet, weil es sich sonst verschluckt. es ist auch wichtig, dass das Wasser im Gartenschlauch nicht von der Sonne schon zu heiß ist, damit sich Tier oder Besitzer nicht verbrühen“, ergänzt der Tierarzt.

Stress muss um jeden Preis verhindert werden

Erst dann, wenn die Maßnahmen durchgeführt wurden, sollte man sich telefonisch an einen Tierarzt wenden und die weiteren Schritte beraten. Dabei muss abgeklärt werden, ob der Stress eines Tierarztbesuches die Situation nicht noch weiter verschlimmert. Denn gerade für bereits angeschlagene Tiere könnte dies der Todesstoß sein.

Besonders gefährdet sind hierbei laut dem Tierarzt Kleinsäuger wie Kaninchen, Meerschweinchen und Co., die ihr Leiden bis es nicht mehr geht verstecken und für Stress besonders anfällig sind. Ein Nagerkäfig gehört deshalb nicht in die Sonne und eine ausreichende Menge an Wasser ist unverzichtbar.

Von Uwe Klemens