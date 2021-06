Werbig

Die Schulküche auf dem Werbiger Campus der Generationen bleibt, wenngleich auch unverschuldet, ein Sorgenkind der Gemeinde Niederer Fläming. „Durch die Coronakrise und die damit verbundene Schließung oder Teilschließung der Kindereinrichtungen funktioniert das Geschäftsmodell der Küche nur eingeschränkt“, erläuterte Bürgermeister Matthias Wäsche (GfNF) auf der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung. Trotz vielerlei Maßnahmen, zum Beispiel der Entlassung sämtlicher Pauschalkräfte, Kurzarbeit und Reduzierung der Fahrzeugflotte wurde die bislang als 100-prozentige Tochter-Gesellschaft der Gemeinde agierende Küche an den Rand der Zahlungsunfähigkeit gedrängt.

„Silberstreif auf dem Weg zur Normalisierung“

Bereits im März hatten die Gemeindevertreter deshalb den von Geschäftsführer und Chefkoch Frank Natho gestellten Antrag auf einen Zuschuss in Höhe von 15.000 Euro bewilligt. Da dies nicht ausreichte, die Küche aber funktionieren muss, bewilligten die Gemeindevertreter nun erneut ein Darlehen in selber Höhe. „Die immer größeren Lockerungen und die Rückkehr der Schule in den Normalmodus ist ein Silberstreif auf dem Weg zur langsamen Stabilisierung“, zeigte sich Wäsche vorsichtig optimistisch.

Dass mit Beginn des neuen Schuljahres auch das Dahmer Amt als Teilgesellschafter mit im Boot sitzt, verteilt das geschäftliche Risiko auf breitere Schultern. Sowohl die Schüler der Dahmer Grundschule, als auch der Otto-Unverdorben-Oberschule sollen ab August von Werbig aus mit Vesper- und Mittagessen versorgt werden. Erst durch die Erweiterung der Trägerschaft darf die kommunale Küche auch außerhalb der Gemeindegrenzen Kindereinrichtungen versorgen. Auch Kitas im Dahmer Raum können bei Bedarf von diesem Angebot Gebrauch machen.

Trotz der Finanzknappheit, nicht nur in der Küchen-, sondern auch in der Gemeindekasse, beschlossen die Gemeindevertreter, allen Erstklässlern der Werbiger Grundschule im ersten Monat täglich ein kostenloses Mittagessen zu spendieren. Bereits vor zwei Jahren gab es einen ähnlichen Beschluss, wonach die Einschüler ein halbes Jahr lang umsonst essen erhielten. Obwohl man damals vor allem einkommensschwachen Familien mit dieser Geste unter die Arme greifen wollte, profitierten alle Erstklässler davon. Mit Beginn des letzten Schuljahres wurde der Zeitraum dann wegen Geldknappheit verkürzt.

Mehr als „nur“ eine soziale Geste

„Wir haben es schon einmal nicht durchhalten können und wollen es trotzdem erneut beschließen?“, lautete vor dem Beschluss einer der Einwände. Dass es nicht nur um die soziale Geste und das kommunale Aushängeschild als familienfreundliche Gemeinde geht, hielt Matthias Wäsche dagegen. Die Erfahrung der Vorjahre habe gezeigt, dass durch das „Anfüttern“ am Ende der Gratis-Phase deutlich mehr Schüler als Esser dabei blieben, als in Schulen, wo es ein solches Angebot nicht gibt, bestätigte auch Amtsdirektor David Kaluza das Kalkül, dass die Regelung am Ende auch zur Wirtschaftlichkeit der Schulküche beiträgt.

Der Beschluss gilt ausschließlich für die 22 Erstklässler in Werbig. 2.000 Euro sind dafür im Gemeinde-Haushalt veranschlagt. Ob es auch für die Schulanfänger der Dahmer Grundschule eine solche Regelung geben wird, muss der Dahmer Amtsausschuss entscheiden. Der Bereich Schule ist der einzige, bei dem Amt und die Gemeinde unterschiedliche Wege gehen. Bei seinem Beitritt zur Verwaltungsgemeinschaft hatte Niederer Fläming darauf beharrt, dass die Trägerschaft der Werbiger Schule weiterhin in Gemeindehand bleibt. Die Schulen in Dahme werden vom Amt getragen, als einzige von vier Kommunen hat Niederer Fläming dort kein Mitspracherecht.

Von Uwe Klemens