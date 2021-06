Werbig

„Das gibt’s doch: Schon wieder so ein blöder Autofahrer“ stöhnt der Baggerfahrer im Kreuzungsbereich der Werbiger Ortsdurchfahrt. Die kleiner Zwangspause, bis Blech und Fahrer aus dem Gefahrenbereich verschwunden sind, ärgert die Bauleute gleich doppelt. Nicht nur der Zeitverzug, der sich von Sperrschild-Ignorant zu Sperrschild-Ignorant summiert, sondern die Rücksichtslosigkeit und Unverfrorenheit vieler Autofahrer, die sich zuweilen sogar erdreisten Baumaschinen aus dem Weg hupen zu wollen und deren Fahrer zu beschimpfen sind das, worüber sich die Männer mit den orangenen und gelben Signalwesten ärgern müssen.

Kosten und Tempo liegen im Plan

Trotzdem: „Wir kommen gut voran und liegen sowohl terminlich, als auch bei den Kosten genau im Plan“, sagt Diplom-Ingenieur Heiko Pfretzschner, vom Landesbetrieb Straßenwesen, der für die Planung und Bauüberwachung mehrerer Baustellen zuständig ist.

„Wir bauen für Sie“, und zwar recht ansehnlich. Quelle: Uwe Klemens

„Natürlich gibt es hier und da kleine Abweichungen, die sich erst während der Arbeiten ergeben“, sagt Pfretzschner und nennt als Beispiel das Umverlegen von Leitungen, weil sich beim Schachten die Wurzelballen einzelner Bäume als mächtiger erwiesen als gedacht und nicht beschädigt werden sollten. „Denn das wollen wir um Gottes Willen vermeiden und dürfen es auch nicht“, sagt der Bauüberwacher und verweist auf die vorgeschriebenen, baubegleitenden Untersuchungen durch Natur- und Denkmalschutz-Behörden.

Der Platz um die Bushaltestelle gehört zum gegenwärtigen Bauabschnitt. Quelle: Uwe Klemens

Obwohl bis zur Freigabe der Straße noch allerhand zu tun bleibt, hat sich deren Erscheinungsbild schon deutlich verändert. Zwischen Ortseingang aus Richtung Jüterbog und Abzweig Fröhden hat die Fahrbahn bereits eine von neuen Bordsteinen gesäumte, neue Decke. Von den 120 Metern darunter verlegten Regenwasser-Kanals ist nichts mehr zu sehen.

Regenrückhaltebecken aus Stahlbeton-Elementen

Auch die Verkehrsinsel zwischen Ortsschildes und Regenrückhaltebecken ist komplett fertig. Mit der Montage des aus vorgefertigten Stahlbeton-Elementen bestehenden Beckens wird in der kommenden Woche begonnen.

Die Einbindung der Ortsverbindung nach Fröhden hat bereits ihre Tragschicht bekommen. Quelle: Uwe Klemens

Ebenfalls abgehakt ist die Deckenerneuerung der kompletten Fahrbahn bis zum Ortsrand Hohengörsdorf. „Dort sind wir derzeit dabei die Eingangskurve anzuheben. Wegen des Schulbusses haben wir damit bis zum Ferien-Beginn warten müssen, weil dann dort niemand mehr durchkommt“, erläutert der Fachmann und verspricht: „Bis zum Ende der Ferien ist hoffentlich alles wieder offen.“

Von der Ortsmitte aus frisst sich die Fräse im rasanten Tempo in Richtung Hohenseefeld durch den Asphalt. Quelle: Uwe Klemens

Am anderen Ende in Werbig frisst sich gerade die Betonfräse durch den etwa 20 Zentimeter dicken, alten Asphalt, damit im Anschluss der Unterbau neu ausgekoffert werden kann. Die zwei halbseitigen, um etwa 60 Meter versetzten Verkehrsinseln sind bereits in ihren Umrissen erkennbar.

Die Pflasterer stehen schon bereit

In der Ortsmitte sind bereits die Elektriker mit dem Verlegen von Erdkabeln für die neuen Straßenlaternen beschäftigt, die in etwa zwei Wochen aufgestellt werden. Sobald die Leitungen in der Erde sind, können die Pflasterer mit dem Setzen eines etwa einen Meter breiten Gehweges und dem Wiederherstellen der Grundstückszufahrten- und Wege beginnen.

Ob die Verkehrsinsel auch so gut funktioniert, wie sie aussieht, wird sich nach der Freigabe der Straße zeigen. Quelle: Uwe Klemens

Das wahrscheinlich anspruchsvollste Teilstück der Ortsdurchfahrt haben sich die Oranjes bis zum Schluss aufgehoben: Den zentralen Kreuzungsbereich mit den Abzweigen nach Gräfen- und Borgisdorf, Fröhden und Lichterfelde. Seitlich der kleinen Stichstraße zur Umfahrung der Kreuzung ist bereits der alte Gehweg verschwunden und der Regenwasserkanal im Kiesbett verlegt.

Lesen Sie auch Frischer Asphalt für B 102 zwischen Werbig und Hohengörsdorf

Welches Leitungswirrwarr die Bauleute beim Aufnehmen der Pflasterung unterhalb der Hauptkreuzung entdecken, wird eine Überraschung, die sie aber dennoch nicht schreckt. Da der Bereich laut Kartierung als historischer Bestand gilt, werden die Bodenarchäologen mit dabei sein und nach Werbigs verborgenen Schätzen suchen.

Von Uwe Klemens