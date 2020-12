Werbig

Die Vorlesewettbewerbe gehören seit langem zu den jährlichen Höhepunkten im Jahreskalender der Grundschulen. Dass das Lesen-Können eine der wichtigsten Grund-Kompetenzen ist und der Wettbewerb den Eifer der Schüler entfachen soll, ist dabei nur eines der Ziele. Dass Lesen auch Spaß macht und die eigene Fantasie beflügelt, erleben die Mädchen und Jungen dabei fast unbemerkt.

Traditioneller Auftakt des bundesweiten Wettbewerbes sind die schulinternen Ausscheide. Seit Anfang Dezember steht der Sieger der Achim-von-Arnim-Grundschule aus Werbig fest, der diesmal eine Siegerin ist. Die elfjährige Jette Schulze war hier die einzige Schülerin, die die maximal mögliche Zahl von 14 Punkten erreichte. Im kommenden Jahr wird die junge Borgisdorferin die Werbiger Schule nun beim Regionalausscheid im Süden des Landkreises vertreten.

Manchmal hat Mutter eben doch Recht

„Eigentlich war ich über meinen Sieg ziemlich überrascht, denn es gab ziemlich viele andere, die auch toll waren. Irgendwie konnte ich mein Glück gar nicht fassen“, beschreibt Jette ihr Gefühl nach der Bekanntgabe des Schulsiegers. Bei der Auswahl des Buches spielte die Cover-Gestaltung die entscheidende Rolle. „Obwohl mich meine Mutter schon oft ’ Ronja Räubertochter’ genannt hat, kannte ich das Buch bis dahin noch nicht“, erzählt Jette, der die Buch-Heldin von Anfang an sympathisch war. „Jetzt, wo ich die Geschichte kenne, finde ich, dass meine Mutter Recht hat, wenn sie mich so nennt, zum Beispiel, wenn meine Harre mal wieder so zerzaust sind“, gesteht sie.

Wie viel Zeit sie damit verbracht hat, sich auf den Wettbewerb vorzubereiten, kann sie im Rückblick nicht sagen. Die Abarbeitung der Pflichtaufgaben fiel ihr nicht schwer. Sowohl ihr kleiner Vortrag zur Zusammenfassung der Handlung und ihr Porträt der bekannten Kinderbuch-Autorin Astrid Lindgren als auch das gestaltete Plakat bekamen von der dreiköpfigen Jury die höchste Punktzahl.

Der Sieger des letzten Regional-Finales, Noah Garn (im karierten Hemd), kam aus der selben Schule wie Jette und lauschte mit den anderen den Vorträgen der Mitbewerber. Quelle: Uwe Klemens

Auch beim Vorlesen aus der Räuberinnen-Geschichte fühlte sich die angehende Siegerin noch nicht ganz sicher. „Bei den anderen Schülern gab es etliche, die dafür 14 von 15 Punkten bekommen hatten, also wirklich richtig gut waren“, schildert Jette ihre anfängliche Skepsis, die sich am Ende als unbegründet herausstellen sollte.

„ Jette hat es von allen am besten gemacht“, sagt Deutschlehrerin Bettina Stugk, die natürlich auch für die anderen Schüler die Daumen gedrückt hat. „Beim Lesewettbewerb bestätigt sich immer wieder, dass jeder Schüler seine Schwächen, aber eben auch seine Stärken hat und wir haben diesmal insgesamt wieder sehr viele, hervorragende Präsentationen gehabt“, so die Pädagogin. Auch das Klischee, dass Mädels in diesem Alter vor allem auf Pferdebücher schwören und Jungs eher zu Fantasy- und Magie-Geschichten greifen, hat sich nach ihrer Einschätzung erneut bestätigt.

Fantasy und Zauberlehrling

Auch hier ist Jette eher eine Ausnahmeerscheinung. „Fantasy-Sachen mag ich sehr und natürlich Harry Potter“, sagt die Elfjährige. Wenn sie nicht gerade irgendwo ihre Nase in ein Buch steckt, geht sie gerne mit ihrem Hund spazieren, greift auch gerne zu Pinsel und Zeichenstift und genießt das Zusammensein mit ihren Freunden.

Für welches Buch sie sich beim Regionalausscheid entscheidet, weiß sie derzeit noch nicht. Den größten Respekt hat sie dabei vor dem Lesen aus einem unbekannten Text. Dafür, dass sie es genauso gut schafft wie Vorjahressieger Noah Garn, der ebenfalls aus der Werbiger Grundschule kam, drücken Mitschüler und Lehrer ihr schon jetzt die Daumen.

Von Uwe Klemens