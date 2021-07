Teltow-Fläming

Die Regenmengen der vergangenen zwei Tage gingen ohne dramatische Folgen auf den Landkreis Teltow-Fläming nieder. Gerade am Mittwoch, als der starke Niederschlag den ganzen Tag nicht aufzuhören schien, waren die Feuerwehren der Städte und Gemeinden zwar in Habachtstellung, mussten aber zu keinem Wetter-bedingten Einsatz ausrücken. In Luckenwalde räumten die Einsatzkräfte lediglich einen umgekippten Baum auf der L 80 beiseite. Im Gegensatz zum Norden Brandenburgs, wo Keller vollliefen und Böschungen auf Straßen abrutschten, blieb es auch am Donnerstag ruhig in Teltow-Fläming, wie die Feuerwehren in Ludwigsfelde und Luckenwalde bestätigten.

Regen ist gut für die Natur

Im Gegensatz zu kurzen Starkregen sei der gleichmäßige Niederschlag für die Natur ein Segen gewesen, sagt Brandenburgs Waldbrandschutzbeauftragter Raimund Engel am Donnerstag. „Der Boden konnte das Wasser gut aufnehmen.“ Gerade im Süden Brandenburgs habe es weniger Unwetter gegeben, dafür viel Regen. Dadurch habe sich die Waldbrandgefahr nun ein wenig entspannt, sagt Engel. Im Norden hingegen, wo der Starkregen runtergekommen sei, sehe die Lage noch anders aus.

Im Süden des Bundeslandes habe es zwar viel geregnet, „das reicht aber noch nicht um das Defizit, das durch die heißen Wochen entstanden ist, auszugleichen“, so Engel. Mit etwas Sorge blicke er auf die Prognosen, die bereits die nächste Dürre-Periode ankündigen. Es sei ein Problem, wenn sich die Großwetterlagen dahin verschieben, dass Hitze- und Unwetter sich in diesem Ausmaß abwechseln, sagt er. Eine klare Folge des Klimawandels. 133 Waldbrände hat der Schutzbeauftragte seit Beginn 2021 bereits in Brandenburg verzeichnet. „Und wir sind erst am Anfang des Sommers“, sagt Engel. Der eigentliche Hochsommer komme erst noch. „Aber ich bin ja Optimist.“

In Ludwigsfelde regnet es am Mittwoch den ganzen Tag. Quelle: Jutta Abromeit

Wasser in Seen leicht gestiegen

Die Seen der Region haben durch den Dauerregen ein paar Zentimeter dazugewonnen, berichtet Torsten Woitke, Geschäftsführer des Wasser- und Bodenverbands „Dahme-Notte“, der sich unter anderem um den Unterhalt von Gewässern, Wehren und Schleusen kümmert. Auch 1000 Kilometer Wasserläufe gehören zum Verband. Nach aktuellen Messungen sei der Motzener See um vier Zentimeter gestiegen, der Rangsdorfer See sogar sechs. „Das sind immer noch gut 30 Zentimeter unter dem Normalniveau“, sagt Woitke. Trotzdem sei er erstaunt, dass der Regen so einen großen Effekt hatte, sei doch der Rangsdorfer See ziemlich groß.

In einem Neubaugebiet sei der Verband im Einsatz gewesen, um einen Graben vorsorglich zu räumen, damit das Wasser besser abfließen könne, erzählt Woitke. Ansonsten habe es aber keinen Handlungsbedarf gegeben. Auch die Werke seien alle weiter voll funktionstüchtig. Im Notte-Kanal habe der Verband die Wehre sogar mehr aufgedreht, um den Kanal einmal richtig durchzuspülen, sagt Woitke. „Damit die Entengrütze mal wegkommt und frisches Wasser rein.“

Trinkwasser ist gesichert

Auch beim Ludwigsfelder Wasser- und Abwasserzweckverband (WARL) richteten die Wassermassen keinen Schaden an. „Das einzige, wo wir das bisschen merken, ist beim Abwasserpumpwerk“, sagt Verbandschef Hans-Reiner Aethner. Dort könne es mal zu Hochwasser kommen, im Moment sei da aber noch keine Gefahr. „Es läuft alles stabil“, sagt Aethner.

Da das Trinkwasser in Brandenburg aus dem Grundwasser gewonnen wird, haben weder Trockenheit noch Dauerregen darauf einen direkten Einfluss, erklärt der Verbandsvorsteher. „Unser Wasser ist 20 bis 100 Jahre alt.“

Ablesen kann er die Regenmengen aber am Wasserverbrauch. Der sei nämlich wieder deutlich zurückgegangen. „Während der Dürrephase hatte er an einem Tag einen neuen Rekord von 21.000 Kubikmetern erreicht“, sagt Aethner. „Der Verbrauch der Leute ist ein Problem.“ Dafür verantwortlich macht er technisch umfangreiche Beregnungssysteme, die sich immer mehr Haushalte anschaffen.

Von Lisa Neugebauer