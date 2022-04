Dahme-Spreewald/Teltow-Fläming

Zum Monatsende legt sich der April noch einmal richtig ins Zeug und bringt uns Wetter, wie man es eigentlich mit dem Mai in Verbindung bringt.

Monatssoll für Niederschlag überschritten in TF und LDS

Nachdem es am Freitag noch meist bedeckt war, schien an den folgenden Tagen häufig die Sonne. Mit 58 Stunden schien die Sonne an den vergangenen sieben Tagen am längsten. Bestensee brachte es auf 54 und Baruth auf 51 Stunden. Damit liegen wir bei knapp 80 Prozent des langjährigen Sonnenscheinmittels und werden die 100 Prozent nicht mehr erreichen. Beim Regen sieht das ganz anders aus. In den drei genannten Orten fiele in den vergangenen Tagen lediglich 1 mm/m2, also so gut wie nichts. Trotzdem haben wir bereits 110 Prozent des Monatssolls erreicht.

Das Phänomen, dass man sich kaum an Regen erinnern kann und das Soll trotzdem übererfüllt ist, ist schnell erklärt. Im April liegt die 100 Prozent-

Karl-Heinz Krebs. Quelle: privat

Marke bei fast genau 30 mm/m². Es muss also lediglich einen Millimeter am Tag regnen, um das Ziel zu erreichen. In der ersten Dekade brachte es der April auf 20 bis 25 Millimeter Niederschlag und hatte das Soll damit schon fast in der Tasche. Den fehlenden Rest steuerten dann einzelne Tage bei, wie der vergangene Sonntag. Der brachte uns diesen einen Millimeter in dieser Woche. Wie beim Sonnenschein wird der April auch das langjährige Monatsmittel bei der Temperatur verfehlen. Der April 2022 wird als zu kalt in die Geschichte eingehen. Drei Tage vor dem Monatsende fehlten 1,8 Grad am Mittel und das wird bis zum Sonnabend auch nicht mehr ausgeglichen. Trotz des Sonnenscheins wurden nur in Luckenwalde und in Bestensee an zwei Tagen die 18 Grad überschritten. An allen anderen Tagen blieb es kühler. Dafür gab es am Dienstag noch einmal flächendeckend Frost.

Schönes Wochenendwetter in Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald

Das Wochenende schließt nahtlos an das Wetter der vergangenen Tage an. Es wird recht sonnig und trocken sein, die Temperaturen bleiben eher verhalten. So ist es am Freitag wolkig und niederschlagsfrei. Der Wind weht nur schwach und das Thermometer klettert auf 17 bis 19 Grad. Das sind gleichzeitig die höchstem Temperaturen des Wochenendes. In der Nacht ist es meist klar. Die Temperaturen sinken auf 4 bis 6 Grad. In ungünstigen Lagen ist Bodenfrost möglich. Morgen gibt es einen insgesamt freundlichen Wechsel aus Sonne und Wolken. Der Wind weht erneut nur schwach. Wir erwarten Temperaturen von 16 bis 18 Grad. Der Maifeiertag bringt dann einen kleinen Knick im Wetterablauf mit. Es wird deutlich mehr Wolken geben als an den Tagen zuvor. Es bleibt aber schwach windig und niederschlagsfrei. Mit 15 bis 16 Grad wird es auch etwas kühler.

Keine Veränderung in der ersten Mai-Woche

Die erste Mai-Woche scheint diese Geschichte weiter schreiben zu wollen. Die Temperaturen pendeln um die 15 Grad herum. Am nächsten Wochenende könnten sie sogar noch etwas darunter liegen. Dazu scheint häufig, wenn auch nicht durchgehend die Sonne. In der zweiten Wochenhälfte könnte es etwas Regen geben. Die Betonung liegt auf „könnte“.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die erste Mai-Woche bringt also noch nicht den herbeigesehnten Frühling. Schaut man etwas weiter in die Zukunft, dann taucht zum Ende der ersten Monatsdekade die 25 bei den Temperaturen auf. Die Spannweite der Temperaturen ist dann aber sehr groß, so dass noch alles möglich ist. Das Langfristmodell des Deutschen Wetterdienstes sieht für den Zeitraum von Mai bis Juli auch nur eine moderate Abweichung von +0,5 bis +1 Grad vom langjährigen Mittel. Auch das deutet nicht auf einen längeren sehr warmen oder gar heißen Wetterabschnitt hin.

Keine großen Temperaturabweichungen absehbar

Das amerikanische Langfristmodell ist für den Mai noch skeptischer. Hier wird der Mai im Normalbereich, also mit einer Abweichung von -0,5 bis +0,5 Grad angegeben. Er könnte also sogar zu kalt ausfallen. Für Juni und Juli schließen sich die Amerikaner den Deutschen an. Die Abweichung soll dann bei +0,5 bis +1 Grad liegen.

Vorsicht vor Bodenfrost in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming

Für die nächsten Tage oder besser Nächte ist wieder Bodenfrost möglich. Der könnte uns noch eine Weile erhalten bleiben: „Friert’s an Sankt Vidal, friert es wohl noch fünfzehnmal.“ Sollte diese Regel eintreffen, spricht auch sie für einen zu kühlen Mai. Der Hundertjährige Kalender lässt den Mai ebenfalls nur verhalten starten. Nach Regengüssen am Sonnabend sollen der Sonntag und der Montag „recht rau, windig und auch kalt“ werden. Am Dienstag heißt es dann fast euphorisch für immerhin zehn Tage: „Jetzt kommt schönes, warmes Wetter“. Wenn er doch nur recht hätte.

Von Karl-Heinz Krebs