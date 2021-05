Zossen

Die gute Nachricht vorneweg: Das Schlimmste haben wir wettertechnisch wohl überstanden. Die Temperaturkurve zeigt langsam nach oben. Ein gewaltiger Satz in den Sommer hinein ist aber noch immer nicht in Sicht.

Den Frühling 2021 rettet das freilich nicht mehr. Der bot auch in der vergangenen Woche nur Magerkost und erinnerte eher an einen Spätherbst. Leider gibt es aus Baruth derzeit nur unvollständige Daten, sodass wir diese Region bei unserem Rückblick außen vor lassen müssen. Die höchste Temperatur wurde am Montag mit 21,8 Grad in Bestensee gemessen. Zuvor war es auch am Freitag mit 21,2 Grad recht angenehm. Mit 20,9 (Montag) und 20,7 (Freitag), war es in Luckenwalde ähnlich warm. An den anderen Tagen der Woche trieb sich das Thermometer im Bereich der 15 Grad herum. In Luckenwalde wurde diese Grenze am Mittwoch mit 14,4 Grad sogar noch unterboten.

Karl-Heinz Krebs. Quelle: Privat

Bevor am Montag die Temperaturen auf den höchsten Wert der Woche stiegen, war es am in der Frühe dieses Tages lausig kalt. Da wurden in Luckenwalde 5,0 und in Bestensee 5,2 Grad gemessen. Dafür gab es aber wieder reichlich Sonnenschein. In Bestensee summierten sich die Sonnenstunden auf 48, in Luckenwalde waren es sogar 54. Gelegentlich hat es sogar etwas getröpfelt. In Bestensee reichte es aber nicht mal für einen Millimeter pro Quadratmeter Niederschlag an den vergangenen sieben Tagen, in Luckenwalde waren es wenigstens fünf Millimeter.

Fünf Tage vor dem Monatsende war der Mai noch immer 2,1 Grad kälter, als im Mittel der Jahre 1991 bis 2020. Die Anzahl der Sonnenstunden wurde zwar kräftig nach oben getrieben, es reicht aber bisher nur zu zwei Dritteln der normalen Monatsmenge. Von Donnerstag an gerechnet, hätten täglich gut 13 Stunden hinzukommen müssen, um die 100 noch zu erreichen. Das wird angesichts der Aussichten nicht reichen.

Ganz anders sieht es beim Niederschlag aus, bei dem wir ziemlich exakt die 100 Prozent erreicht haben. Wir reden dabei aber gerade einmal von 50 Millimeter pro Quadratmeter, also einer sehr geringen Menge. Stand Donnerstagfrüh sollten bis zum Monatsende noch fünf bis sieben Millimeter hinzukommen. Damit würde das Niederschlagssoll zwar mit 110 bis 115 Prozent übererfüllt werden, die absolut Menge von eben diesen fünf bis sieben Millimeter würde aber keinen nennenswerten Beitrag zum Abbau der immer noch vorhandenen Trockenheit leisten.

Widmen wir uns nun den Aussichten für die nächsten Tage und die fallen gar nicht so schlecht aus. Am Freitag ist es aber noch einmal wechselnd bewölkt mit Schauern und Gewittern. Der Wind weht mäßig aus Nordwest. In Gewitternähe gibt es kräftige Böen. Mit 15 bis 17 Grad ist es immer noch recht frisch.

Erst Wolken, dann Sonne

Am Samstag gibt es zunächst viele Wolken, die aber langsam auflockern. Vor allem am Vormittag sind noch ein paar Regentropfen möglich. Der Wind weht nur noch schwach. Die Temperaturen liegen nahezu unverändert bei 16 bis 17 Grad, fühlen sich durch den fehlenden Wind aber wärmer an.

Am Sonntag gibt es viel Sonne und es bleibt niederschlagsfrei. Das Thermometer erreicht Werte um die 19 Grad. In der nächsten Woche setzt sich die langsame Erwärmung fort. In der Mitte der Woche erwarten wir dann schon Werte knapp über 20 Grad. In Richtung Ende der Woche könnte dann auch die 25 fallen. Diesbezüglich gibt es aber noch einige Unsicherheiten. Sicher dürfte sein, dass es meist sehr sonnig und niederschlagsfrei bleibt . Alles in allem wird das schon ein spürbarer Schritt in Richtung Sommer.

Super-Sommer nicht in Sicht

Dann schauen wir doch gleich mal, was der Juni uns an Wetter bringen soll. Der Anstieg der Temperaturen wird demnach schon in wenigen Tagen gestoppt. Danach soll sich die Temperaturkurve um das Mittel der letzten Jahre herum schlängeln. Eher etwas darunter als darüber.

In Zahlen ausgedrückt wären das 22 bis 23 Grad am Tage. Mehr scheint bis zur Monatsmitte nicht möglich zu sein. Das Langfristmodell aus den USA macht da auch nicht mehr Hoffnung. Auch dort wird von einem normal temperierten Juni ausgegangen.

Temperatur soll nicht von Mittelwerten abweichen

Übrigens ändert sich das auch bis zum Oktober nicht. Alle Monate auf dem Weg dahin sollen normal ausfallen, also ohne nennenswerte Temperaturabweichungen vom langjährigen Mittel. Das deutsche Langfristmodell liefert nur Werte für die folgenden drei Monate. Es wird ein leichtes plus zwischen 0,2 und 0,5 Grad erwartet.

Schließlich bietet auch der Hundertjährige Kalender keine wirklichen Alternativen. Erst ab Mitte Juni sieht er einen Übergang zum Sommerwetter. Am Wetter lässt sich nichts ändern. Immerhin gibt es in den nächsten Tagen einen ersten größeren Schritt in die richtige Richtung und vielleicht geht es ja bald schneller und früher weiter aufwärts, als es derzeit aussieht.

Von Karl-Heinz Krebs