Jüterbog

Gute Nachrichten für Kulturfreunde. In Brandenburger Kreisen mit niedriger Inzidenz sind Veranstaltungen von Theatern, Konzert- und Opernhäusern, Kinos und ähnlichen Kultureinrichtungen unter freiem Himmel seit Freitag wieder erlaubt. Maximal 100 Besucher sind aufgrund zeitgleich zugelassen, wenn sie keine Symptome haben und getestet sind. Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein. Zutritt ohne Test haben nur Geimpfte und Genesene.

Auch in den Veranstaltungshäusern in Jüterbog und Altes Lager soll es in zwei Wochen wieder losgehen. Ab Juni wird es im Kulturquartier Mönchenkloster und dem Kulturzentrum „Das Haus“ nach monatelanger Pause endlich wieder Konzerte, Lesungen und Ähnliches geben. Los geht es in beiden Kultureinrichtungen erstmals ab dem 5. Juni.

Gregor Gysi, Blues and BBQ

Im Haus kann an dem Samstag um 14 Uhr die langersehnte Lesung „Ein Leben ist zu wenig – Die Autobiographie“ mit Gregor Gysi im Hausgarten stattfinden. Weil viele bereits Karten zum eigentlichen Termin im Herbst vorbestellt hatten, ist die Veranstaltung so gut wie ausgebucht. Karteninhaber werden vom Haus-Team angerufen. Auch der Seniorennachmittag am 21. Juni könnte Open-Air stattfinden, sofern das Wetter mitspielt und die Inzidenz unter 100 bleibt. Für „Abalance – The Abba Show“ im August gibt es bisher noch keine feste Zusage.

In Jüterbog startet man ab dem 5. Juni ebenfalls mit der ersten Abendveranstaltung. Im Klosterhof lädt Micha Maass mit Musikerfreunden aus Australien und Italien zu „Mississippi Blues & BBQ“. Tickets sind noch buchbar. Die Anzahl ist jedoch begrenzt. Micha Maass blickt mit Vorfreude auf die Veranstaltung in zwei Wochen. „Es ist sehr aufregend, weil man diesen Austausch so lange nicht hatte“, erklärt er der MAZ.

Ganz aufatmen könne man seiner Meinung nach aber noch nicht. „Bis alle wieder sozialisiert sind, dauert es noch eine Weile“, glaubt der Musiker. Das Spielen vor Publikum vor Ort sei aber ein erster Schritt zurück. Denn auch, wenn Micha Maass und seine Band sich ihren Fans zwischendurch auch online gezeigt haben, ist der direkte Kontakt nicht zu ersetzen. „Wir reagieren ja auf die Leute. Das ist ja praktisch ein Austausch und außerdem ist man natürlich auch anders motiviert, denn es sind ja auch Geschichten, die man erzählt“, so Maass. „Das bringt einen in so einen anderen, schwebenden Zustand, den man online nicht hat.“

Freude und Aufregung zugleich

Dass erst einmal nur maximal 100 Leute für die Konzerte zugelassen sind, stört Micha Maass nicht. „Also ich denke mal, wenn sie sich die Mühe machen, Karten zu kaufen und einen Test zu machen, dann werden die 100 Leute bestimmt für 500 Leute Krach machen“, sagt der Musiker und lacht. „Aber bei mir ist es auch so, ich zähle nicht, wie viele Leute da im Publikum sitzen. Ich freue mich über jeden, der sich bei der Musik amüsiert.“ Micha Maass freut sich auf den Konzertabend in Jüterbog. Denn von vielen Jüterbogern hatten er und andere Jueterboogie-Musiker während einer Crowdfunding-Aktion für ein CD-Projekt viel Unterstützung bekommen.

Im „Haus“ ist die Vorfreude auf die erste Veranstaltung ebenfalls groß. Allerdings sind die Bedingungen auch hier neu. „Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, wie das läuft“, erklärt Andrea Schütze. Die beiden Mitarbeiterinnen Christine Hornitsch und Christina Ruppert hatten während der Schließzeit die Kitas und die Gemeindearbeiter unterstützt. Dass es nun einen ersten Schritt in Richtung Normalität gibt, freut das Haus-Team, so Schütze. „Ich denke, es merken alle, dass Kultur ein fester Bestandteil unseres Lebens ist und uns das fehlt.“

Von Isabelle Richter