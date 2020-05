Der Campingplatz „Flaeming Camping Oehna“ braucht in diesem Jahr dringend viele Gäste. Betreiberin Sabine Montag sieht sonst keine Chance mehr. Für sie ist es schon das zweite Jahr voller Herausforderungen. Auch woanders spürt man die Einbußen.

Die Zeltwiese auf dem Campingplatz Oehna in guten Zeiten: Sabine Montag hofft, dass sie in diesem Sommer auch so gut gefüllt sein wird. Quelle: Flaeming Camping Oehna