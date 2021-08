Dahme

Auch wenn Achim Fischer gerade erst vier Jahre alt war, als er mit seinen Eltern aus Dahme wieder wegzog, hat er noch sehr intensive Erinnerungen an diese Stadt. Das mag mit seinem schweren Schicksal zu tun haben, das er dort erlitt. Als fast Dreijähriger rang er im Dahmer Krankenhaus um sein Leben, das die Ärzte schon aufgegeben hatten.

Doch erstmal die ganze Geschichte von vorne: Achim Fischers Familie stammt aus Riga in Lettland. Nach dem Hitler-Stalin-Pakt (1939) wurden alle Baltendeutschen aus Lettland, das von der Sowjetunion besetzt wurde, in den von Deutschland besetzten Teil Polens umgesiedelt. Dafür wurden die polnischen Einwohner vertrieben. Familie Fischer landete in Posen, wo Achim Fischer am 29. Juli 1944 geboren wurde. Als 1945 die Rote Armee immer weiter Richtung Westen marschierte, wurden die deutschen Zivilisten aus dem noch besetzten Polen nach Deutschland transportiert. Der Zug, in dem die Familie Fischer saß, endete in Dahme.

Enge Wohnverhältnisse aber nette Gastfamilie

Dort kamen Achim, seine Mutter (der Vater war noch im Krieg) und die Großeltern bei Familie Bobzien in der Luckauer Chaussee 3 unter. „Das Haus habe ich gleich wiedererkannt“, sagt Achim Fischer rund ein Dreivierteljahrhundert später, als er jetzt an seinem 77. Geburtstag erstmals wieder Dahme besuchte. Die Wohnverhältnisse seien zwar sehr beengt gewesen. Man war wohl in der Gesindewohnung untergebracht. Inzwischen war auch der Vater aus dem Krieg zurückgekommen. Die Gastfamilie sei sehr nett gewesen, und mitten auf dem Lande habe es immer genug zu essen gegeben.

Ärzte hatten ihn schon aufgegeben

Doch dann kam das große Unglück: Achims Vater hatte in einem großen Topf Wasser erhitzt, vermutlich um ein warmes Bad vorzubereiten, stellte den Kessel kurz auf den Boden und ging kurz weg, um irgendetwas zu holen. Klein-Achim spielte unbeaufsichtigt in der Nähe des Kessels mit dem siedend heißem Wasser und fiel plötzlich hinein. „Mein Vater zog mich sofort heraus und schüttete einen Topf kaltes Wasser über mich. Damals war das gegen die Regeln, heute heißt es, dass das genau richtig war“, erzählt Fischer. Dennoch waren die Verbrühungen so stark, dass die Ärzte im Krankenhaus, in das Achim gleich gebracht wurde, seiner Mutter sagten, dass sie ihren kleinen Sohn wohl aufgeben müsse.

Rettung kam aus England

Achim ging es tatsächlich zunehmend schlechter bis sich sein Vater eines Studienfreundes erinnerte, der inzwischen als Arzt in London lebte. Der schickte ihm das damals in Deutschland nicht erhältliche Penicillin, und der kleine Achim überlebte seine schrecklichen Verletzungen.

Achim Fischer vor dem ehemaligen Dahmer Krankenhaus, in dem er viele Monate seiner Kindheit verbringen musste. Quelle: Hartmut F. Reck

Zwischen Pfingstsonntag und Weihnachten 1947 lag er im Krankenhaus und wurde der Liebling der Krankenschwestern. „Die Schwestern kümmerten sich rührend um mich und bereiteten mir immer mein Lieblingsgericht, Kartoffelbrei mit Ei, zu“, weiß Achim Fischer noch heute. „Man sah es schon an ihren Mienen, wie sie sich freuten, als es immer weiter mit mir aufwärts ging.“

An Heiligabend war Achim wieder zuhause, doch Mitte Januar musste er erneut ins Krankenhaus, weil er sich einen doppelten Oberschenkelbruch zugezogen hatte. Nach mehr als einem halben Jahr fast bewegungslos im Krankenbett zu liegen, hatte er kaum noch Muskeln in den Beinen und bewegte sich sehr unsicher, was zu einem Sturz führte. „Die Schwestern freuten sich, mich wiederzusehen, aber nach weiteren knapp drei Monaten war ich endgültig aus dem Krankenhaus raus.“

Umzug und spätere Flucht

Noch im selben Jahr 1948 zog er mit seinen Eltern erst nach Weimar, später nach Potsdam bevor sie 1956 die DDR heimlich verließen. Sein Vater fand Arbeit als Architekt in München, wo Achim sein Abitur machte. Danach studierte er Pädagogik, Politikwissenschaft und Publizistik in Berlin und Bochum, arbeitete ein Zeit lang als freier Journalist in Dortmund und fand dann eine Anstellung bei der Volkshochschule in Ochsenfurt bei Würzburg, die er bis zu seinem Renteneintritt leitete.

Achim Fischer vor der Schlossruine von Dahme, die er während seines Besuchs auch besichtigte. Quelle: Hartmut F. Reck

An seinem 77. Geburtstag besuchte Achim Fischer nach 73 Jahren nun wieder seinen „zweiten Geburtsort“, wie er Dahme bezeichnet. Gemeinsam mit seiner Lebenspartnerin Julia Meister-Lippert suchte er nach der Ankunft im Hotel als erstes sein damaliges Wohnhaus und das ehemalige Krankenhaus auf, in dem er so viele Monate verbracht hatte. Dort ist nun ein Seniorenwohnhaus untergebracht. Auch besuchten sie die Marienkirche und besichtigten den Taufstein, über dem Achim Fischer getauft wurde.

Beide waren sehr angetan von Dahme und lobten besonders die gepflegten Grünanlagen. „Ich habe nur positive Erinnerungen an Dahme“, sagt Achim Fischer, und das wird nach dem Wiedersehen wohl auch so bleiben.

Von Hartmut F. Reck