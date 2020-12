Wiepersdorf

„Sie lebte ganz in ihrer Zeit und doch schon eine Epoche voraus“, schreibt Sonja Hilzinger über Bettine von Arnim in einem neuen Exemplar der Reihe der „Frankfurter Buntbücher“. „Herzhaft in die Dornen der Zeit greifen ...“ beschäftigt sich mit der Berliner Zeit der eng mit Wiepersdorf verbundenen Autorin. Bettine von Arnim beschäftigt und fasziniert nicht nur Literaturwissenschaftler wie eben Sonja Hilzinger, sondern immer wieder auch die Stipendiatinnen und Stipendiaten, die jedes Jahr zeitweilig in Schloss Wiepersdorf, dem einstigen von Arnimschen Landgut, einziehen dürfen.

Ab 1835 erscheinen ihre eigenen Werke

1785 wurde Bettine als Elisabeth Catharina Ludovico Magdalena Brentano in Frankfurt am Main geboren. Ihre Eltern sterben früh; mit zwölf Jahren kommt sie zu ihrer Großmutter nach Offenbach, wächst dort auf. Der neun Jahre ältere Bruder Clemens findet in ihr, so beschreibt es Hilzinger, „eine Seelenverwandte“. 1802 trifft sie Achim von Arnim zum ersten mal. Die beiden heiraten 1811.

Zunächst leben sie in Berlin im Gartenhaus des Vossischen Palais in der Wilhelmstraße ganz in der Nähe des Tiergartens. Finanzielle Engpässe bedingen 1814 einen Umzug nach Wiepersdorf. Während Achim von Arnim in der Rolle des Landwirts eine neue Berufung findet, vermisst Bettine das Leben in der Stadt zunehmend mehr. „Ich habe die 12 Jahre meines Ehestandes leiblich und geistigerweise auf der Marterbank verbracht“, schreibt sie 1823. Acht Jahre später stirbt ihr Mann. Nun erscheinen nach und nach ihre Bücher, zunächst 1835 „Goethes Briefwechsel mit einem Kinde“ – Bettine von Arnim wird als Schriftstellerin bekannt.

Dieses Porträt über Bettine ist auch eines über die Zeit

Sonja Hilzinger schafft es nicht nur, in dem gerade mal 32-seitigen Buntbuch anhand der Lebens- und Wohnstationen Bettine von Arnims ein einfühlsames Porträt der bedeutenden Autorin zu liefern. Sondern sie bindet dieses überdies sehr geschickt ein in die Ereignisse jener Zeit, sodass das fein bebilderte Büchlein zugleich einen lesenswerten geschichtlichen Exkurs in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts bietet. Das Frankfurter Buntbuch 67 über Bettine von Arnim in Berlin ist im Verlag für Berlin-Brandenburg erschienen und kostet im Buchhandel 8 Euro.

Von Karen Grunow