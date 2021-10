Wiepersdorf

Jetzt liegt er vor. Der Gedichtband „Mit Arnim spazieren. Schloss Wiepersdorf – Poesie eines Dichterortes“ könnte bald bei manchem auf dem Gabentisch liegen. Zu verdanken ist er der Neugier der Literatur-Wissenschaftlerin Katja Stahl. Seit 2014 lebt sie in der Gemeinde Niederer Fläming. Der Ortsteil Wiepersdorf liegt quasi vor der Haustür. Das dortige Künstlerhaus regte ihr Interesse an.

So vertiefte sich die Herausgeberin des Bandes zunächst in die Gästelisten von Wiepersdorf, um eine Übersicht zu erhalten, wer alles im Schloss als Stipendiat wirkte. Dabei beschränkte sie sich, bis auf Volker Braun, auf die Zeit von 1992 bis 2018. Ein Archiv der in Wiepersdorf entstanden Arbeiten suchte sie vergebens. „Deshalb blieb nur die Möglichkeit, in der Bibliothek des Künstlerhauses alle dort von den Stipendiaten selbst hinterlegten Gedichtbände zu sichten mit der Frage: Wo lässt sich in diesen Arbeiten ein Bezug zu Wiepersdorf erkennen?“, erläutert Katja Stahl. Weil sie die Fundstellen nicht restlos begeisterten, fragte sie die Künstler selbst, ob sie irgendwelche Verse geschmiedet hätten, die in das geplante Büchlein aufgenommen werden sollten.

Katja Stahl hat einen Gedichtband zusammengestellt. Quelle: Verlag

Die Mühe sei auf eine große Resonanz gestoßen, freute sie sich. Selbst wenn ihr Aufenthalt schon länger zurücklag, erinnerten sich mehrere Künstler gern an die intensive Zeit der Kreativität und den Austausch mit anderen Schreibenden.

Bewusst wurde auf Dichter wie Thomas Rosenlöcher verzichtet. Er war so häufig in Wiepersdorf, dass er wohl den meisten gleich einfällt. Immerhin gibt es ein Zitat von ihm aus seinem Gedichtband „Am Wegesrand steht Apollo“ als Motto für die vorliegende Sammlung. Und die oft zitierte Sarah Kirsch weilte bereits 1973 im Künstlerhaus, wo der drei Jahre später veröffentlichte elfteilige Gedichtzyklus „Wiepersdorf“ entstanden ist.

Das heißt jedoch nicht, dass nur Neulinge im vorliegenden Band versammelt sind. Alle 25 Autoren, darunter neun Autorinnen, werden am Ende kurz vorgestellt. Ihre Kurzbiografien ergänzen die Sammlung bestens. In vielen Werken steht Bettina von Arnim im Mittelpunkt. Auch Ralph Grüneberger, der 1997 im Künstlerhaus Stipendiat war, widmete ihr ein Gedicht. Sogar eine Nachricht in der Märkischen Allgemeinen inspirierte ihn. Anrührend sind seine Verse zum „Frühlingswinter“ ausgefallen.

Der kleine Ortsteil Kossin mit seiner Badestelle, „messtischblattgroß und märkisch schön“, sowie der Taufengel in der Dorfkirche haben es Gerald Zschorsch angetan. 2001 war der gebürtige Vogtländer, der 1968 wegen seiner Solidaritätsbekundungen zum „Prager Frühling“ verhaftet worden war, Stipendiat. „Unkenrufe aus dem Märchenwald“ auf seiner Gänsehaut bedichtete Arnfried Astel. Astel, Jahrgang 1933, stammte aus München und starb bereits 2018 in Trier.

Herzerfrischend lesen sich dagegen die Zeilen von Danilo Pockrandt „An den Wiepersdorfer Gärtner“, dessen erste Strophe lautet: „Am Morgen die struppigen Sträucher frisieren, die Blumen verzärteln, sich nicht zu genieren, dezent zu verhübschen, was eh schon verblendet, den Reichtum, den wieder der Winter beendet.“

Information: „Mit Arnim spazieren. Schloss Wiepersdorf – Poesie eines Dichterortes“. Herausgegeben von Katja Stahl. Wallstein-Verlag Göttingen, 155 Seiten, 1490 Euro.

