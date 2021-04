Wiepersdorf

Unter dem Titel „Entkoppelte Gesellschaft“ findet am 22. April die nächste Veranstaltung der Kulturstiftung Schloss Wiepersdorf statt. Das als Online-Format geplante Gespräch ist Teil der Reihe „Transformation“. Die Soziologin Yana Milev, die sich in ihrem Forschungsprojekt „Entkoppelte Gesellschaft“ mit den fortwährenden Herausforderungen des deutsch-deutschen Einigungsprozesses befasst, wird dazu mit Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politischen Bildung und Präsident des Deutschen Kinderhilfswerks, sowie mit Christoph Tannert, Künstlerischer Geschäftsführer des Künstlerhauses Bethanien in Berlin, sprechen. Die Lebenswege der drei kreuzten sich bereits in den 1980er Jahren in der Subkultur-Szene der DDR. Das Gespräch wird ab 17 Uhr als Livestream übertragen, der Zugang funktioniert einfach über die Homepage der Kulturstiftung www.schloss-wiepersdorf.de.

Neues Stipendium ist ausgeschrieben

Die Stiftung konnte übrigens soeben in Zusammenarbeit mit dem Goethe- und Schiller-Archiv der Klassik Stiftung Weimar ein Forschungsstipendium ausschreiben: Es geht dabei um die „Deutsche Tischgesellschaft“, die 1811 von Wiepersdorf-Schlossherr Achim von Arnim gegründet wurde. Bewerbungen sind bis zum 10. Mai möglich. Für Residenzstipendien im kommenden Jahr können sich Interessierte noch bis Freitag bewerben.

