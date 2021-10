Wiepersdorf

Gedichte des Schriftstellers, Dichters und Naturliebhabers Achim von Arnim kennt heute fast jedes Schulkind. Mit Stolz trägt Werbigs Schule seinen Namen, war das nahe Ländeken Bärwalde doch seine Wahlheimat und Quelle der Inspiration.

„Viele kennen Achim von Arnim – und kennen ihn auch wieder nicht“, sagt die Potsdamer Landschafts- und Kunsthistorikerin Iris Berndt, für die der Romantiker ein Universal-Genie war. Die Breite seines Schaffens, das weit über das literarische Feld hinaus geht, kennen die wenigsten, ist sich Berndt sicher.

Bahnbrechende Ideen vor 200 Jahren

Der Dichter und Ländeken-Gutsherr entwickelte für seine Zeit bahnbrechende Ideen zur Forst- und Landwirtschaft, zur Tierhaltung und hatte dabei den Einklang mit der Natur und die Schaffung sozialer Strukturen im Blick. Mindestens so lohnend, wie auf Fontanes Spuren zu wandeln, könnte daher die Suche nach den Spuren sein, die von Arnim im Ländeken hinterlassen hat, dachte sich Berndt. Seit August ist die gebürtige Berlinerin als Stipendiatin im Schloss Wiepersdorf, also dort, wo Achim von Arnim lebte, zu Gast.

„Es ist schade, dass die Geschichte immer wieder genullt wird. Denn mit vielen der Probleme, mit denen wir heute kämpfen, hat sich auch Achim von Arnim schon befasst und dabei auch Antworten gefunden, die später wieder in Vergessenheit gerieten“, weiß Berndt nicht erst seit den vielen Gesprächen, die sie in den zurückliegenden Wochen mit Menschen in der Region geführt hat.

Ruhepausen im Schloßpark gönnt sich Iris Berndt nur selten, sondern ist meist irgendwo in der Landschaft auf Spurensuche. Quelle: Uwe Klemens

Landwirte, Forstleute, Jäger, Kommunalpolitiker und alteingesessene Anwohner hat sie in ihren Interviews zu ihrem Verhältnis zur Natur und zu ihrer Sicht auf den dörflichen Zusammenhalt befragt. „Der Stichwort-Geber für meine Fragen war Achim von Arnim“, so die 53-Jährige.

Die Ergebnisse ihrer Spurensuche möchte Iris Bernd ab Mitte November drei Monate lang im Rahmen einer Sonderausstellung im Jüterboger Kulturquartier präsentieren. Unter dem titelgebenden Von-Arnim-Zitat „Es steht alles sehr zweifelhaft auf dem Lande“ werden Bilder und die Aussagen der Interviewten in Bezug zu Achim von Arnims Wirken gesetzt und durch Dokumente aus dem Museumsfundus ergänzt. Eröffnet wird die Ausstellung am 13. November um 13 Uhr.

Von Uwe Klemens