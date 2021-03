Wiepersdorf

Das wunderbare Hörspiel „Wer Wagenitz, der nichts gewinnt!“ über die berühmte Wiepersdorferin Bettine von Arnim ist am Karfreitag im Radio zu hören – um 14 Uhr im Kulturradio vom Rbb. Die Berliner Liedermacherin und Autorin Annika von Trier war vor vier Jahren als Stipendiatin im Schloss Wiepersdorf. Dort wollte sie eigentlich über Hannah Höch schreiben. Stattdessen ereilt sie eines nachts ein Besuch der einstigen Schlossherrin Bettine. Diese hat einen Brief dabei, den sie einst an ihren Gatten schrieb. Mit Hilfe von hunderten brandenburgischen Ortsnamen drückt sie darin ihre Sehnsucht nach ihm, ihren Frust über den Alltag auf dem Land und über Unartigkeiten der Kinderschar aus. Mit Karl Marx’ Frau Jenny diskutieren die beiden bald ihre Rollen als Frauen, und auch Hannah Höch kommt dann doch noch hinzu.

Die Damen plaudern über ihre Rollen als Frauen

Annika von Trier hat für dieses ungewöhnliche Hörspiel die Biografien der drei berühmten Frauen ausgiebig studiert. Als Bettine von Arnim ist Astrid Meyerfeldt zu hören, Lisa Hrdina spricht Jenny Marx und Valery Tscheplanowa ist Hannah Höch. Regie führte Heike Tauch. Der fiktive Brief Bettines mit all den Ortsnamen ist von Annika von Trier 2020 veröffentlicht worden und kann über ihre Homepage www.annika-von-trier.com bezogen werden.

Lesung und Gespräch zum Geburtstag

Mit Bettine von Arnim befasst sich außerdem eine Lesung, die am Ostersonntag ab 14 Uhr über die Kulturstiftung Schloss Wiepersdorf unter www.schloss-wiepersdorf.de als Stream verfügbar ist. Sonja Hilzinger wird ihren Aufsatz „Herzhaft in die Dornen der Zeit greifen...” präsentieren, der kürzlich in der Reihe der Frankfurter Buntbücher im Verlag für Berlin-Brandenburg erschienen ist. Anlass der Lesung ist der Geburtstag Bettine von Arnims, die am 4. April 1785 in Frankfurt am Main geboren wurde. Die Online-Lesung wird ergänzt durch ein Gespräch mit der Autorin und Journalistin Dorothee Schmitz-Köster, die mit Sonja Hilzinger über die moderne Frau Bettine von Arnim und ihr Leben in Berlin reden will.

Einige vergangene Veranstaltungen der Kulturstiftung sind übrigens über die Homepage der Stiftung nach wie vor abrufbar: Dort gibt es auch Impressionen der Künstlergruppe „Flügelschlag Werkbühne“, die gerade vor Ort arbeiten konnte.

Von Karen Grunow