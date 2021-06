Wiepersdorf

Die coronabedingte Eiszeit geht auch im Künstlerhaus Schloss Wiepersdorf in vorsichtigen Schritten ihrem Ende entgegen. Mit der Bonner Malerin und Bildhauerin Naomi Liesenfeld, dem Berliner Filmhistoriker und Theaterwissenschaftler Günter Agde, dem in Buxtehude geborenen Musiktheoretiker und Komponisten Hakan Ulus sowie dem aus der Ukraine und Russland stammenden Komponistenpaar Anna Korsun und Sergej Khismatov werden in dieser Woche die ersten Künstler erwartet.

Die Instrumente sind auch frisch gestimmt

„Das ganze Team freut sich darauf, nun nach der 2019 erfolgten Stiftungsgründung und den erfolgten Sanierungsarbeiten unter strengen Hygienemaßnahmen im Haus endlich die ersten Stipendiaten begrüßen zu dürfen“, sagt Gründungsbeauftragte Annette Rupp. „Auch die Gästezimmer sind frisch gestrichen, die Arbeitsräume und Ateliers hergerichtet und die Tasteninstrumente gestimmt“, schildert Rupp die Situation im Haus.

Bis Tagesbesucher in der Orangerie wieder ihren Kaffee genießen können, dauert wegen der Angst der Rückkehr von Corona noch ein wenig. Quelle: Uwe Klemens

Sollte sich das Corona-Geschehen weiterhin entspannen, werden es bis zum Herbst insgesamt 22 Einzel-Stipendiaten gewesen sein, die unter dem Dach der vom Land getragenen Kulturstiftung Schloss Wiepersdorf an ihren mitgebrachten Projekt-Ideen gearbeitet haben. „Die Mischung ist sehr international, sehr interdisziplinär und auch vom Alter her sehr durchmischt, was das Klima im Haus bestimmen wird“, freut sich Rupp auf den lange erwarteten Startschuss für die reellen Stipendien-Aufenthalte, der eigentlich bereits vor einem Jahr erfolgen sollte.

Die damals gefundene Ersatz-Lösung rein virtueller „Aufenthalte“, bei denen die Stipendiaten und andere Künstler und Wissenschaftler per Video-Chat über ihre Projekte sprachen, wird es wegen des Erfolges künftig weiterhin parallel zum normalen Künstlerhaus-Alltag geben.

Lesen Sie auch Keramikerin Heidi Manthey auf Kurzbesuch in Schloss Wiepersdorf

Wie begehrt ein solches Stipendium ist, zeigt die hohe Zahl der Bewerber. 800 Künstler aus aller Welt haben sich bereits jetzt für die Saison 2022 beworben.

Von Uwe Klemens