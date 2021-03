Wiepersdorf

Allmählich kann Schloss Wiepersdorf aus der Winterruhe erwachen: Die ersten Stipendiaten sind in die Künstlerresidenz eingezogen. Allerdings handelt es sich bei den bislang drei neuen Bewohnern auf Zeit um Akteure der „Flügelschlag Werkbühne“ aus Leipzig, eine eng zusammenarbeitende Gruppe also. Wie Annette Rupp, Gründungsbeauftragte der 2019 initiierten Kulturstiftung Schloss Wiepersdorf, betont, wurden und werden diese vorab und auch vor Ort getestet und sowieso wird sehr darauf geachtet, dass alle sich an die Hygieneregeln halten.

Gefragte Künstler sind in diesem Jahr angekündigt

Die anderen Stipendiaten – Künstler, Wissenschaftler, Literaten, Komponisten – haben zum Teil bereits ihre auf drei Monate angelegten Aufenthalte im Schloss etwas nach hinten verschoben. Immer in der Hoffnung, dass es in diesem Jahr im Gegensatz zu 2020 vielleicht ja doch möglich wird, vor Ort arbeiten zu können. Im vergangenen Jahr lief alles digital. Eigentlich hätten die ersten auch bereits jetzt im Frühjahr nach Wiepersdorf kommen sollen.

Angekündigt für diese Saison sind international gefragte Künstler wie Nezaket Ekici, die bereits 2007 Stipendiatin in Wiepersdorf und seitdem immer mal wieder mit ihrer Performancekunst vor Ort war, oder die bekannte Berliner Autorin Regina Scheer, der Filmhistoriker Günter Agde oder die Komponistin und Musikerin Natalia Pschenitschnikova. Für das kommende Jahr läuft bereits die Ausschreibung, noch bis 15. April sind Bewerbungen für Stipendien möglich.

Welttag der Poesie

Auch wenn noch nicht absehbar ist, wie die kommenden Monate ablaufen können, gibt es doch schon einige feste Termine. Bereits am kommenden Sonntag wird die frühere Wiepersdorf-Stipendiatin Suvi Valli bei Veranstaltungen zum Unesco-Welttag der Poesie mitwirken. Die finnische Autorin und Übersetzerin hat eine große Affinität zur deutschen Romantik. Gemeinsam mit Omar al-Jaffal, Volker Braun, Nancy Campbell und Angélica Freitas wird sie den poetischen Abend bestreiten, der von Knut Elstermann moderiert wird. Digital und live zu erleben ab 19 Uhr über www.schloss-wiepersdorf.de.

Über die Homepage ist am Ostersonntag, 4. April, ab 14 Uhr auch eine Lesung zu sehen. Sonja Hilzinger wird „Herzhaft in die Dornen der Zeit greifen...” über die einstige Wiepersdorf-Schlossherrin Bettine von Arnim vorstellen, eine Publikation der Reihe „Frankfurter Buntbücher“. Das kleine, 32 Seiten starke Büchlein ist ein lesenswerter kluger Essay über Bettine und ihre Zeit.

Digitale Veranstaltungsreihe

Außerdem beginnt am 25. März eine Veranstaltungsreihe zum Thema „Transformation“: Ab 17 Uhr sprechen dann via Livestream der Autor Martin Gross und die Kommunikationswissenschaftlerin Mandy Tröger über Gross’ 1990 verfasstes und im vergangenen Herbst neu aufgelegtes literarisches Tagebuch „Das letzte Jahr. Aufzeichnungen aus einem ungültigen Land.“. Am 22. April dann werden, ebenfalls ab 17 Uhr und auch in digitaler Form, die Soziologin und Kuratorin Yana Milev, Christoph Tannert, künstlerischer Geschäftsführer des Künstlerhauses Bethanien in Berlin, und Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für Politische Bildung, über die „Entkoppelte Gesellschaft“ reden.

Von Karen Grunow