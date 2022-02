Wiepersdorf/Jüterbog

„Das Herz einer Residenz sind die Stipendiaten“, sagte Annette Rupp von der Kulturstiftung Schloss Wiepersdorf im Rahmen der Pressekonferenz, in der sie von Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD) als neue Direktorin und Schlossherrin in Wiepersdorf vorgestellt wurde (die MAZ berichtete). Seit Ende 2018 wirkte sie bereits als Gründungsbeauftragte der Stiftung, die im Sommer 2019 an den Start gehen konnte. Annette Rupp nutzte die Gelegenheit, kurz zu berichten, was in diesem Jahr in Wiepersdorf so alles ansteht.

Glasfaser und Ladestation für Elektroautos

Die ersten der Stipendiatinnen und Stipendiaten werden im März anreisen, um dann vor Ort drei Monate zu wohnen und zu arbeiten. „Pandemiebedingt haben viele ihre Aufenthalte in die Sommermonate verlegt“, sagte Annette Rupp jedoch auch.Obwohl also die Saison etwas ruhiger als gedacht anlaufen wird, gibt es so einige Neuigkeiten: In Kürze, so Rupp, werde Glasfaser auf dem Gelände verlegt – „womit sich die Arbeitsbedingungen deutlich verbessern“. Angedacht ist auch, dass das Areal künftig barrierefrei zugänglich wird, dafür wurde während der umfangreichen Sanierungsmaßnahmen unter anderem ein Fahrstuhl eingebaut. Eine Ladestation für Elektroautos wird demnächst auf dem Gelände entstehen. Diese ist natürlich explizit auch für alle Menschen aus dem Dorf und der Umgebung nutzbar.

Winterruhe im Schlosspark Quelle: Uwe Klemens

Gute Arbeits- und Wohnbedingungen, finanzielle Unterstützung durch das Stipendium und vor allem gutes Essen vor Ort seien wichtige Voraussetzungen für ein erfolgreiches Residenzprogramm, so Annette Rupp. Gerade ist die Bewerbungsphase für Stipendien für 2023 gestartet. Noch bis zum 15. April können sich nationale und internationale Künstler aus den Bereichen Literatur, Bildende Kunst und Komposition sowie Wissenschaftler, die sich mit der Epoche der Romantik oder deutsch-deutschen Fragen befassen, für dreimonatige Aufenthalte in Wiepersdorf bewerben. Neben Unterkunft und Verpflegung erhalten sie pro Monat jeweils 1200 Euro sowie einen einmaligen Sachkostenzuschuss in Höhe von 480 Euro. Über die genauen Voraussetzungen und Bewerbungsmodalitäten wird unter dem Menü-Stichwort „Stipendien“ auf www.schloss-wiepersdorf.de informiert. Auch Gruppen können sich bewerben.

Direktorin der Kulturstiftung Schloss Wiepersdorf: Annette Rupp. Quelle: privat

Im März werden der Komponist Tomomi Adachi, Medienwissenschaftlerin Charlotte Misselwitz, der Künstler David Polzin und die Schriftstellerin Nellja Veremej erwartet. Zu diesen vier über das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg geförderten Stipendiaten gesellen sich im Sommer dann noch die Künstlerin Maryam Aghaalikhani, welche über die Stiftung Rheinland-Pfalz nach Wiepersdorf kommen wird, und die beiden jungen Komponisten Said Azh und Julius von Lorenz. Beide werden im September erwartet und sind dann als Stipendiaten der Jeunesses Musicales Deutschland in Wiepersdorf zu Gast. Außerdem kommt im März eine Künstlergruppe, die gemeinsam mit der Performancekünstlerin, Choreographin und Regisseurin Lynsey Peisinger zu Sprache und Künstlicher Intelligenz arbeiten wird.

Kulturhistorischer Rundgang per Smartphone

Im Frühjahr soll es auch möglich werden, sich anhand eines kulturhistorischen Rundgangs mit dem besonderen Ort auseinanderzusetzen. Per Smartphone können dann an zehn Stationen spannende Informationen abgerufen werden.

Außerdem ist geplant, das kleine Museum im Schloss wieder zu eröffnen. Es wurde umgestaltet und zeigt Exponate zur berühmten Familie von Arnim, die das Anwesen einst bewohnte. Ein besonderer Fokus liegt nun aber auf der Zeit der DDR. Auch heutige künstlerische Positionen, die jene Ära reflektieren, wurden dafür angefragt. Es wird eine Hörstation geben, an der drei Frauen, die in der DDR-Zeit in Wiepersdorf gearbeitet haben, von damals erzählen.

Katja Melzer stammt ursprünglich aus Jüterbog

Ein weiteres großes Projekt der Kulturstiftung ist der Beitrag zum Themenjahr „Lebenskunst“ von Kulturland Brandenburg. Dafür soll im Spätsommer die geschlossene örtliche Gaststätte gemeinsam mit Dorfbewohnern belebt werden.

Auch bei Kulturland gibt es eine interessante in die Region verweisende Personalie, die ebenfalls von Kulturministerin Schüle präsentiert wurde: die gebürtige Jüterbogerin Katja Melzer. Sie ist die neue Geschäftsführerin der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte (BKG) und damit auch für Kulturland-Kampagnen zuständig. Über ihre beruflichen Erfahrungen in Ungarn und Kanada, wo sie zuletzt das Goethe-Institut in Montreal leitete, sagt sie im Hinblick auf den neuen Posten: „Ich freue mich, die ganzen Erfahrungen und Perspektivwechsel, die ich gewonnen habe, in meiner alten Heimat einbringen zu können.“ In der BKG Geschichte und Gegenwart stärker zu verbinden, ist ihre Prämisse.

Von Karen Grunow