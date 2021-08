Wiepersdorf

Die Frühstückszeit auf Schloss Wiepersdorf ist gerade vorbei, die Komponistinnen Anna Korsun und Natalia Pschenitschnikova verabschieden sich eben aus dem Raum, in dem nun Nezaket Ekici schnell noch zwei Kaffeetassen füllt. Dann geht es auf die Terrasse mit Blick zum Park. Morgenruhe, nur ein Hahn kräht irgendwo im Dorf. Die Performancekünstlerin genießt den Moment.

Soviel Stille dieser besondere Ort auch bereithalten mag, für Nezaket Ekici sind die Wochen in Wiepersdorf vor allem angefüllt mit viel Arbeit.Sie steckt mittendrin in mehreren großen Projekten, hat am Sonntag eine Performance in der Villa Stuck in München, demnächst kommt ein Projekt für das Bröhan-Museum in Berlin, außerdem wird sie im November in das von Christoph Schlingensief in Burkina Faso initiierte Operndorf reisen.

Die Kutschfahrt nach Berlin erfordert eine enorme Logistik

Und dann und vor allem ist da natürlich das Projekt, welches sie sich für Wiepersdorf vorgenommen hat. Wobei eigentlich die Idee erst vor Ort entstand: Sie möchte eine Kutschfahrt unternehmen, von Wiepersdorf bis nach Berlin reisen so wie einst Bettina von Arnim vor gut 200 Jahren. Am 22. August will sie aufbrechen. Drei Tage, so die Schätzung, wird sie wohl unterwegs sein. Von Wiepersdorf über Nonnendorf nach Schlenzer und dann bis Gottow, weiter nach Wietstock und Großbeeren wird die Route wohl führen. Sie möchte mindestens bis zu einem Ortsschild Berlins gelangen. Die Logistik ist enorm. Pferdewechsel müssen eingeplant werden, die Wege müssen nutzbar sein, und überhaupt muss eine entsprechende Kutsche erst einmal nach Wiepersdorf gelangen.

Erste Begegnung mit Pferden auf Bergranch Nitsche in Berkenbrück

Dafür war Nezaket Ekici auf der Bergranch Nitzsche in Berkenbrück. Bis sie jedoch zum ersten Mal dort auf dem Hof stand, Kutschen und Pferde sah, war es ein langer Weg „Viele haben mir die Tür geöffnet“, sagt sie begeistert über die Begegnungen mit den Menschen in der Region.

Da waren jene Damen vom Gestüt Brennabor im Nachbarort Reinsdorf, die mit ihr in einer Ponykutsche eine Fahrt durch den Wald unternommen haben. „Es ist mir wichtig, das mit dem Körper selbst zu erleben“, wie sich eine Kutschenfahrt circa anno 1820 angefühlt haben mag, als es noch keine glatten Straßen gab. Oder der frühere Tierarzt Reinhard Anders aus Meinsdorf, der ein großer Kenner der Wiepersdorf-Geschichte ist und ihr detailliert erzählen konnte, wie und wo Bettina von Arnim damals reiste, um nach Berlin zu gelangen. Von Pferden, erzählt Nezaket Ekici, habe sie bisher nicht wirklich Ahnung gehabt. Doch mittlerweile weiß sie einiges und will noch mehr begreifen, möchte einen Schmied treffen, vielleicht auch mal reiten lernen.

Schloss Wiepersdorf, gemalt um 1880 von Achim von Arnim-Bärwalde. Es handelt sich um eine Supraporte im Schloss, Titel: "Daz haus Wiepersdorff vom Morgen". Quelle: Schloss Wiepersdorf

Jedes Telefonat wird dokumentiert, auch das ist Teil des Projektes, auch wenn all das für die Zuschauer am Ende gar nicht zu sehen ist. Die Kutschfahrt soll von Branka Pavlovic gefilmt werden. Es wird also Bilder geben. Aber dieses Gefühl, so lange in einer alten Kutsche durchgerüttelt zu werden, das Schnauben der Pferde, der Blick auf deren rhythmisch schaukelnde Hinterteile, Mücken, das Licht, der Geruch, vielleicht auch mal ein motzender Autofahrer, der hinter dem Gespann herzuckeln muss – all das steckt nur in dem Moment, in dem es passiert.

Wenn mal jemand ein kurzes Wegstück neben ihr in der Kutsche Platz nehmen möchte, würde sie sich freuen und dann ein wenig vorlesen: zärtliche Worte aus den Briefen von Bettina und Achim von Arnim. Deren Liebe und Zaudern, das Auseinanderdriften der Lebenswünsche, der von Fernbeziehung bestimmte Alltag der beiden fasziniert sie. Ein bisschen, sagt Nezaket Ekici, habe sie sich an ihr eigenes Leben heute erinnert gefühlt. Sie lebt mit ihrem Mann Andreas Dammertz in Stuttgart und Berlin und ist aber selbst sehr viel unterwegs, ist mit dem Goethe-Institut gereist, hatte Stipendien in der deutschen Kultureinrichtung Villa Massimo in Rom, in Istanbul.

Nezaket Ekici war Meisterschülerin von Marina Abramovic

Nezaket Ekici gehört international zu den bekanntesten Performancekünstlerinnen, ihre Arbeiten sind weltweit gefragt. So einige sehen diese als ähnlich radikal an wie die der bekannten Performancekünstlerin Marina Abramovics, deren Meisterschülerin Nezaket Ekici war. Sie selbst interpretiert ihre Arbeiten als „harmonisch provozierend“. Immer wieder sind sie erstaunlich humorvoll, auch poetisch, stets tiefgründig, trotz der Leichtigkeit, die einem zunächst entgegenzufliegen scheint.

„Schloss Wiepersdorf Fashion Collection“ ist ein weiteres vor Ort realisiertes Projekt von Nezaket Ekici. Quelle: Nezaket Ekici

Sie ist gerne an anderen Orten, saugt Kultur, Landschaft, Mentalität der Menschen auf, es inspiriert und beeinflusst sie. Manchmal wird nicht sofort eine konkrete Idee daraus. Oder braucht Jahre bis der Moment da zu sein scheint, jene Vision zu verwirklichen. Schon 2007, als sie zum ersten Mal als Stipendiatin in Wiepersdorf war, entwickelte Nezaket Ekici das Projekt, mit dem sie sich diesmal eigentlich für den Aufenthalt im Schloss beworben hatte. Denn ursprünglich wollte sie mit mehreren singenden Frauen in Spitzenkleidern und mit Öllampen im Wiepersdorfer Wald eine Performance realisieren. „Apeiron Forest“ sollte in diesem Jahr nun endlich umgesetzt werden. Doch Corona machte dieses Projekt unplanbar.

Café in der Orangerie in Wiepersdorf öffnet derzeit sonntags

Welchen Einfluss die Pandemie hat auch auf diesen wundersamen Ort, das Schloss derer von Arnim, ist allenthalben spürbar. Nachdem im vergangenen Jahr die als Residenzen vergebenen Stipendien in virtueller Form durchgeführt wurden, läuft alles in diesem Jahr hybrid. Auch Nezaket Ekici war zeitweilig bei Online-Formaten dabei, bevor sie wirklich anreiste. Für Annette Rupp, die Gründungsbeauftragte der Kulturstiftung Schloss Wiepersdorf, ist es aktuell „einfach nur großartig“, dass Künstler, Komponisten, Literaten und Wissenschaftler vor Ort sein können.

2020, ihr erstes Jahr in Wiepersdorf, war vor allem eins vor dem Computerbildschirm. Es sei nun toll, „zu beobachten wie sie untereinander agieren und als Gruppe zusammengewachsen sind“. Erst am Sonntag hatte Natalia Pschenitschnikova eine Performance mit Gesang im Park aufgeführt, sehr innig und außergewöhnlich sei das gewesen. Am kommenden Sonntag wird eine Ausstellung eröffnet von der Lloyd Corporation, „London/Athens“ heißt sie, und es geht um in den beiden Städten während der Corona-Zeit entdeckte Zettel und Gesuche, wie sie gern an Laternenpfähle geklebt werden. Es gibt Veranstaltungen, auch das Café in der Orangerie ist an Sonntagen wieder geöffnet. Alles mit Vorsicht, aber Interessierte können durchaus wieder kommen.

Nezaket Ekicis bisherige Kollektion in ihrem Atelier. Quelle: Karen Grunow

An solchen Veranstaltungssonntagen spaziert Nezaket Ekici dann schon mal in einem selbst kreierten Kleid durch Schloss und Park, posiert und fotografiert sich. Das ist eine andere, ebenfalls in Wiepersdorf umgesetzte Idee: die „Schloss Wiepersdorf Fashion Collection“. Lange Kleider mit auffälligen grafischen Mustern und passendem Täschchen. Kleidung als Statement, aber auch Konsumkritik, ist immer wieder ein Thema bei ihr. „Alles ist eine Performance für mich“, sagt sie und lacht gewinnend.

Gerade wieder in Wiepersdorf zu sein, empfindet sie als Privileg. Dass es die Kulturstiftung Schloss Wiepersdorf nun gibt, nachdem 2018 die Zukunft des berühmten Künstlerhauses zunächst unklar blieb, macht sie sehr froh. „Ich liebe die Landschaft hier“, sagt sie zufrieden. Die Ruhe erdet und hilft. „Ich bin voller Schaffensdrang!“

Von Karen Grunow