Wiepersdorf

Der Park des Künstlerhauses Schloss Wiepersdorf ist ein beliebtes Ausflugsziel. Die rings um ein ursprünglich gewöhnliches Gutsherren-Haus geschaffene Anlage gilt als Kleinod und zieht auch jene Besucher in Scharen magisch in ihren Bann, die für das künstlerische Schaffen der hier für ein paar Wochen oder Monate lebenden Stipendiaten wenig bis nichts am Hut haben.

15 Bäume sind nicht mehr zu retten

Doch der Zustand des Parks ist alles andere als rosig. Die Schäden am Baumbestand des etwa zehn Hektar großen Areals sind von Jahr zu Jahr deutlicher zu sehen und wurden im vergangenen Herbst bei einer Baumkontrolle durch die Gutachter bestätigt. „Das Ergebnis ist, dass 511 der 664 Bäume so stark von Wipfeldürre gezeichnet sind, dass sie behandelt werden müssen, 15 sind gar nicht mehr zu retten und müssen sogar gefällt werden“, beschreibt Künstlerhaus-Chefin Annette Rupp die Situation.

Der Wasserspiegel liegt zu tief, wodurch die Uferbefestigung unterspült wird und ins Rutschen gerät. Quelle: Uwe Klemens

Auch bei der Ursachenforschung sind sich die Experten einig und machen dafür die seit Jahren geringer werdenden Niederschläge und das Absinken des Grundwasserspiegels aufgrund des allgemeinen Klimawandels verantwortlich. Am deutlichsten sichtbar wird dies am vis-a-vis der Orangerie angelegten Schlossteich. „Der Teich wird ausschließlich durch Grundwasser gespeist und hat schon lange nicht mehr genug Wasser“, sagt Rupp. Der seit Jahren weit unter Durchschnitt liegende Wasserspiegel hat dafür gesorgt, dass die Uferbefestigung unterspült wurde und die Uferböschung immer mehr ins Rutschen gerät. Auch das Wurzelwerk der in Teichnähe stehenden Bäume wird dadurch geschädigt.

Rettung in letzter Sekunde

Ein vom Bundestag verabschiedetes Förderprogramm für Maßnahmen, welche die Folgen des Klimawandels mildern sollen, kommt für die Rettung der Parkanlage und ihres Teiches buchstäblich in fast letzter Sekunde. Bereits im Frühjahr hatten die Bundestagsabgeordnete Sylvia Lehmann und der Landtagsabgeordnete Erik Stohn (beide SPD) den Park besichtigt und für die Bewilligung von Fördermitteln stark gemacht. Antragsteller ist die Gemeinde Niederer Fläming. Mit 153.000 Euro trägt der Bund das Groß der Kosten bei der mit insgesamt 170.000 Euro veranschlagten Sanierung.

Rund 60 Prozent des Baumbestandes im Schlosspark gelten als historisch wertvoll. Quelle: Uwe Klemens

Die Sanierungsmaßnahmen haben das Ziel, die Gehölzstruktur und Vielfalt zu erhalten, den Wasserstand des Teiches zu stabilisieren und durch die Ufersanierung langfristig auch den Schutz der Uferbepflanzung zu gewährleisten. Mit 410 Bäumen haben die Gutachter gut 60 Prozent des Baumbestandes als historisch wertvoll eingestuft.

Der als Überlauf dienende Graben des Schlossteiches wurde vor wenigen Tagen entkrautet. Quelle: Kathrin Burghardt

„Wir sind überglücklich, dass sich die Gemeinde und das Amt und nun auch der Bund so sehr für die Rettung der Parkanlage engagieren“, freut sich Rupp, die sich ein Künstlerhaus inmitten abgestorbener Bäume und eines ausgetrockneten Teiches nicht vorstellen kann. Begonnen werden soll mit der Sanierung im nächsten Jahr.

Von Uwe Klemens