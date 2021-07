Wiepersdorf

So oder so ähnlich würde es sich in Wirklichkeit sicher anhören, fände irgendwo eines Tages der schon von Komponist Camille Saint-Saëns vor 135 Jahren arrangierte „Karneval der Tiere“ tatsächlich statt. Wie es klingt, wenn sich Büffel und Orang-Utan, Ochsenfrosch und Meerschweinchen, Elefant, Esel und Zaunkönig gleichzeitig ein Stelldichein geben, hat Sound-Performer Sergey Khismatov in seiner 20-minütigen „Zoophonie“ arrangiert. Rund 70 Zuhörer lauschten am Sonntagabend im Park des Wiepersdorfers Künstlerhauses dem wortwörtlichen Spektakel Khismatovs, der seit Anfang Juni bis Ende August im Künstlerhaus als Stipendiat zu Gast ist.

Die Idee war am Anfang nur ein Witz

„Die Idee dazu hatte ich schon seit vielen Jahren im Kopf, etwa vor zehn Jahren habe ich damit begonnen, das Internet und Soundarchive nach Tierstimmen zu durchforsten“, erzählt der 38-jährige St. Petersburger, der 2013 zum ersten Mal wegen eines Stipendiums nach Deutschland kam und seit einem Jahr mit seiner Frau in Berlin lebt. „Der Einfall, die einzelnen Instrumente eines Orchesters durch die Stimmen von Tieren zu ersetzen, war am Anfang eher als Witz gedacht, aber je länger ich mich damit beschäftigte, desto ernsthafter wurde die Sache“, blickt Khismatov auf die Anfänge zurück. Wer eine mit Exotik als Klangfarbe angereicherte, wohlfeile Komposition erwartet, wartet vergeblich. „So etwas hatte ich nicht im Sinn, sondern wollte die mal lauten, mal leisen, röhrenden, zirpenden, brüllenden und zischelnden Laute der Tiere so nebeneinander stellen, wie sie auch in der Natur vorkommen“, erläutert der Sound-Künstler.

Der Blick auf den Screen mit den einzelnen Tonspuren lässt erahnen, wie viel Arbeit in der „Zoophonie“ steckt. Quelle: Uwe Klemens

Wie viele verschiedene Stimmen er in seinem Hörstück verarbeitet hat, weiß Khismatov selbst nicht so genau, schätzt deren Zahl aber auf etwa einhundert. Den einzelnen Klängen die jeweilige Tierart zuzuordnen, gelingt dem Ohr des Laien nur selten. Der krähende Hahn, die greinende Katze und das quiekende Meerschweinchen zu erkennen, ist leicht. Bei zischelnden Schlangen, zirpendem Zaunkönig und schmatzenden Babykrokodil wird die Sache schon schwieriger.

Freiraum für eigene Assoziationen

„Die Erkennbarkeit der Tiere ist war nicht das Ziel meiner Arbeit. Ich möchte dem Zuhörer einen Raum schaffen, in dem er seine eigenen Assoziationen finden kann, die nichts mit dem konkreten Einzelgeräusch zu tun haben müssen, sondern auf dem so erzeugten Gefühl basieren“, erläutert Khismatov. Dass seine Idee aufging, zeigte am Ende der Applaus der Zuhörer. Ob und wann die „Zoophonie“ ein weiteres Mal zu hören sein wird, kann auch ihr Schöpfer derzeit nicht sagen und verweist auf die Ungewissheit in Folge der Coronakrise. Gut vorstellen könne er sich als Aufführungsort einen abgeschirmten Ort innerhalb eines Zoos, der für die Zuhörer eine atmosphärische Kulisse wäre, aber geschützt genug, damit die Zoobewohner nicht in Panik geraten.

Sound-Performer Sergey Khismatov während der Aufführung seiner „Zoophonie" im Schlosspark des Wiepersdorfer Künstlerhauses. Quelle: Uwe Klemens

Spannung ganz anderer Art bot anschließend der zweite Teil des Schlosspark-Abends. Denn das Künstlerhaus hatte alle Wiepersdorfer eingeladen, das Finale der Fußball-EM, das Italien für sich entschied, gemeinsam beim Public Viewing zu erleben. Aus Angst, bei zu vielen Besuchern die Corona-Regeln nicht einhalten zu können, hatte Künstlerhaus-Leiterin Annette Rupp auf eine große öffentliche Ankündigung der Veranstaltung verzichtet.

Public Viewing zum Finale der Fußball-EM im Wiepersdorfer Schlosspark Quelle: Uwe Klemens

Der Großteil der Zuhörer blieb trotz drohenden Regens auch zum Fußball und verfolgte auf dem etwas zu klein geratenen Bildschirm das Spiel der englischen und italienischen Ball-Profis. Im Gegensatz zum Originalschauplatz behielten die Wiepersdorfer Fans die Fassung und spendeten nach gelungenen Aktionen Spielern beider Mannschaften ihren Applaus. Verdient hatte sich den auch das Team des Künstlerhauses für diesen launigen Abend zwischen Kunst und Sport.

Von Uwe Klemens