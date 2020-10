Wiepersdorf

„Jetzt aktuell haben wir sechs Stipendiaten, diese werden vom Auswärtigem Amt finanziert“, erzählt Annette Rupp, Gründungsbeauftragte der seit einem Jahr existierenden Kulturstiftung Schloss Wiepersdorf. „Art in a conflicted World“ heißt dieses Projekt, an dem aus Großbritannien die Künstler Sarah Dobai sowie die Lloyd Corporation alias Ali Eisa und Sebastian Lloyd Rees teilnehmen, aus der Ukraine die Schriftstellerin Tanya Zaharchenko und der Künstler Nikita Kadan und aus Russland die Schriftstellerin Alissa Ganijewa. Diese sechs befassen sich in ihren Arbeiten mit Konflikten und Umbrüchen in ihren jeweiligen Ländern.

Auf der Homepage gibt es einiges von den Stipendiaten zu sehen

Wie bereits für die mehrheitlich vom Land Brandenburg geförderten Stipendiaten, die seit Juni am Programm der Kulturstiftung teilnehmen konnten, läuft auch für diese sechs alles in digitaler Form. Niemand von ihnen kann vor Ort sein. Dass es trotzdem funktioniert, sich ein enger Austausch zwischen den Stipendiaten, die sich nur in Webkonferenzen sehen, entspinnt, berichtet Annette Rupp: „Es läuft unerwartet intensiv“, sagt sie. Jede Woche gab es Zusammenkünfte im virtuellen Raum, manchmal waren dann gezielt Gespräche einzelner Stipendiaten miteinander anberaumt, oder sie stellten einander ihre Arbeiten vor, hin und wieder gab es dann Diskussionen und Vorträge mit Experten. Einiges davon können Interessierte über die Homepage der Kulturstiftung www.schloss-wiepersdorf.de nachlesen oder auch anschauen. Da gibt es ein Gespräch des Komponisten und Musiktheoretikers Adrian Kleinlosen, der bis August am virtuellen Residenzprogramm teilnahm, mit seiner Kollegin Karin Wetzel über „Polytemporalität in der Musik“. Oder „Wahrheiten über die Wirklichkeit“, eine digitale Präsentation des Werkes der Künstlerin Pauline Stopp, die über das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern am Residenzprogramm teilnahm.

Anzeige

Stipendiaten sollen sich irgendwann auch noch real treffen dürfen

Mittlerweile, sagt Annette Rupp, die als Gründungsbeauftragte auch Stiftungsvorstand ist, lägen auch schon die ersten Abschlussberichte von diesjährigen Stipendiaten vor. „Da gibt es große Dankbarkeit, dass das Land das überhaupt ermöglicht hat“, erzählt sie. Denn angesichts der Corona-Pandemie gab es eben doch bei einigen Sorge, ob in diesem Jahr überhaupt die Stipendien durchgeführt werden. Sie spüre aber auch den großen Wunsch bei allen, doch mal als Gruppe zusammenzukommen. Und das, verspricht sie, wolle man möglich machen, sobald das wieder denkbar ist.

Videoinstallation und Café an Wochenenden geöffnet

Auch wenn Schloss und Stipendiatenräume derzeit nicht bewohnt sind, lockt der Park doch so einige Besucher. „Wir haben sogar den Eindruck, dass seit Corona der Park noch mehr frequentiert ist“, so Annette Rupp. Derzeit und noch bis 1. November ist immer samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr das Café in der Orangerie geöffnet. „Das läuft sehr gut“, betont sie. Ein Anziehungspunkt ist auch die Videoinstallation „Wiepersdorf zwischen Krieg und Frieden“ des Dokumentarfilmers Sebastian Eschenbach. Diese kann ebenfalls bis zum 1. November samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr besucht werden. Am letzten Tag wird Eschenbach selbst noch einmal vor Ort sein. Gerade auch Menschen aus Wiepersdorf und Umgebung kämen häufiger und auch gern mit Besuch vorbei, denn so einige von ihnen kommen in den Videos direkt zu Wort.

Kleinere Arbeiten stehen für die Wintermonate an

Die umfangreiche Sanierung des Schlossensembles ist noch nicht ganz abgeschlossen. „Jetzt werden gerade noch mal Türen gestrichen“, berichtet Annette Rupp. Bis zum Jahresende soll noch ein Lift eingebaut werden, damit auch gehbeeinträchtigte Personen das Gebäude betreten können. Auch andere Bereiche, die für Rollstuhlfahrer schwer zugänglich sind, sollen in Angriff genommen werden. Bei einigen Gebäuden müssen noch Dacharbeiten ausgeführt werden, die Scheune soll zu einem für Veranstaltungen nutzbaren Ort umgebaut werden. Saniert werden muss auch der Schlossteich, einige Innenräume des historischen Bereiches des Schlosses benötigen noch neue Anstriche. Außerdem wurden im Park gerade die Bäume kontrolliert, auch da werden zu passender Zeit noch einige Schnittarbeiten vorgenommen werden müssen. „Bei so einem Ort wird man sowieso nie richtig fertig“, sagt Annette Rupp heiter. Viele der noch anstehenden Arbeiten sollen während der Schließzeit des Schlosses bis Februar ausgeführt werden. Dass danach dann der Stipendiatenbetrieb wieder ganz normal direkt vor Ort losgehen kann, hoffen alle inständig.

Restauriert wurden auch einige besondere Gemälde von Ludwig Streitenfeld und Achim von Arnim-Bärwalde, der Ende des 19. Jahrhunderts die Orangerie errichten ließ und einige Umbauten in und am Schloss vornahm. Die Restauratoren Grit Jehmlich und Oliver Max Wenske aus Potsdam konnten drei Gemälde restaurieren, unter anderem ein Selbstporträt des Enkelsohns von Bettina und Achim von Arnim, die bis heute die wohl berühmtesten Bewohner des Herrenhauses in Wiepersdorf waren.

Von Karen Grunow