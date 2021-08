Wiepersdorf

Wenn am kommenden Wochenende landesweit Künstler zum Tag des offenen Ateliers zum Besuch ihrer Werkstätten und zum Betrachten ihrer Werke einladen, könnte sich für Kunstinteressierte, zumindest am Sonntag, ein Besuch in Wiepersdorf gleich mehrfach lohnen. Denn nicht nur das Künstlerhaus und seine internationalen Stipendiaten beteiligen sich an der Aktion, sondern auch der seit 2015 im Dorf lebende englische Künstler Nick Crowe, der fünf befreundete Kollegen eingeladen hat, sich daran zu beteiligen.

Alles hängt zusammen

„Keine der gezeigten Arbeiten ist extra für diesen Tag entstanden und es gibt auch kein gemeinsames Thema und deshalb auch keinen Titel, aber trotzdem lassen sich zwischen allen Arbeiten Zusammenhänge erkennen, die sich alle um existenzielle Grundfragen des menschlichen Daseins drehen“, blickt Crowe voraus.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Simon Faitfulls Video über den Untergang einer Mini-Siedlung vor der Küste Floridas, Martin Callanans ebenfalls filmische Momentaufnahme von der Ausstellung einer amtlichen Existenz-Urkunde, Barbara Gampers nachdenkliche Filmcollage „Becoming otherwise“ (zu deutsch: Anderswerden) über den menschlichen Umgang mit der Erde und über die Entstehung der heutigen Genderrollen, sowie Nika Radic’s, durch Text- und Bild-Elementen unterstützte Hypnose-Performance laden eindringlich, aber auch augenzwinkernd zum Nachdenken und Diskutieren ein.

Auf dem Heuboden zu sehen sein wird Simon Faitfulls Film über den Untergang einer Siedlung vor der Küste Floridas. Nick Crowe beim Test der Vorführ-Technik. Quelle: Uwe Klemens

Einziges echtes, an diesem Tag präsentiertes Gemeinschaftswerk ist der von Crowe und seinem Landsmann Ian Rawlinson bereits 2017 produzierte Film „Song for Armageddon“, der den biblischen Tag des Jüngsten Gerichts auf beklemmend irdische Weise in Szene setzt. Daneben zeigt Crowe einige seiner neuesten, aus Stroh und Pappmaché gefertigten Objekte. Die Technik zum Pressen der daraus gefertigten Briketts verblüfft durch ihre Einfachheit und die Vielfalt der sich daraus ergebenden Formen.

Künstlerkollegen sind eine Bereicherung

„Die Idee, Künstlerkollegen zu mir einzuladen, hatte ich schon lange, musste dies aber wegen Corona verschieben und freue mich nun umso mehr darauf, weil ich glaube, dass es eine echte Bereicherung für alle ist, wenn nicht nur ich, sondern auch Künstler aus aller Welt gemeinsam einen Einblick in ihre Arbeiten geben“, sagt Crowe.

Lesen Sie auch Künstler Nick Crowe aus England ist in Wiepersdorf zu Hause

Eine von ihnen ist die aus Südtirol stammende, heute in Berlin lebende Tänzerin, Textilgestalterin, Videomacherin und Performerin Barbara Gamper, die bereits am Montag bei Crowe vorbeischaute um die Details der Gemeinschaftsausstellung zu besprechen. Bis vor fünf Jahren war Gamper noch Londoner Goldsmith-College Crowes Studentin. Nun stellen sie erstmals gemeinsam aus.

Info: Das Atelier von Nick Crowe befindet sich in der Dorfstraße 17 und hat nur am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Von Uwe Klemens