Wiepersdorf

Die Kunst- und Stipendiaten-Saison im Künstlerhaus Schloss Wiepersdorf geht in die nächste Runde. Das neue Jahr beginnt, wie das alte aufgehört hat: rein digital. Sobald die Corona-Bestimmungen gelockert werden, soll auch der ganze reale Austausch mit und zwischen Künstlern unterschiedlichster Genres wiederbelebt werden.

Schlosspark und Orangerie des Künstlerhauses verstecken sich derzeit noch im Schnee. Quelle: Uwe Klemens

Die ursprünglich für Anfang März geplante Ankunft der ersten Stipendiaten wurde nach zahlreichen Telefonaten mit den in diesem Jahr nominierten Bildenden Künstlern, Kunst-, Literatur- und Gesellschaftswissenschaftlern und Komponisten sowie den jeweiligen Stipendien-Gebern in der Hoffnung auf Juni verschoben, dass die Kontaktverbote bis dahin endlich aufgehoben sind.

Eröffnungsfest soll nachgeholt werden

Die Hoffnung von Annette Rupp, in deren Regie das umfangreich sanierte und mit einem neuen Konzept ausgestattete Haus vor knapp einem Jahr wiedereröffnet wurde, ist, dass das damals wegen Corona ins Wasser gefallene Eröffnungsfest dann endlich nachgeholt werden kann. 14 der insgesamt 19 an Bewerber aus den USA, Russland, der Ukraine und der Türkei, Usbekistan, Westafrika und Deutschland vergebenen Stipendien werden vom Land Brandenburg finanziert. Geldgeber der übrigen Stipendien sind die Bundesländer Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern.

Der Teich neben dem ehemaligen Gutshaus soll voraussichtlich noch in diesem Jahr entschlammt und die Böschung befestigt werden. Quelle: Uwe Klemens

Trotz der Zeitverschiebung bei der Ankunft der Einzel-Stipendiaten beginnt die Künstlerhaus-Saison Mitte März mit der Anreise der Künstlergruppe Flügelschlag-Werkbühne aus Leipzig. „Die Künstler werden vor ihrer Ankunft daheim und dann danach noch einmal bei uns auf Corona getestet und bleiben danach unter sich“, beschreibt Rupp den Aufwand, um trotz Corona auf der sicheren Seite zu sein.

„Nacht Stücke“ lautet der Titel der interaktiven Inszenierung aus Licht, Musik und elektronischen Sounds, an der die Flügelschlag-Akteure in Wiepersdorf arbeiten wollen. Über das Ergebnis werden sie auf der Webseite des Künstlerhauses berichten.

Genre-übergreifende Performance

Zwei Monate später, also noch vor den ersten Einzel-Stipendiaten, trifft mit „Erinyen now“ dann die nächste Gruppe ein. Genre-übergreifend erarbeiten die neun Künstler eine Performance mit Literatur-, Video- und fotografischen Elementen.

Zu den thematischen Schwerpunkten bei den diesjährigen Veranstaltungen des Künstlerhauses gehören die mit der Wende vor gut dreißig Jahren in Gang gesetzten Prozesse des Zusammenwachsens beider deutscher Staaten. Mit dem Start der neuen Veranstaltungsreihe „Transformation“ widmet sich Wiepersdorf auch im Jahr nach dem 30. Jahrestag der Wiedervereinigung dem damals Versäumten und den noch immer offenen Fragen.

Die „Gruppe Bettine“ war im vergangenen Jahr die erste Künstlergemeinschaft, die die Möglichkeit eines Gruppen-Stipendiums nutzte. Quelle: Künstlerhaus Wiepersdorf

„Das Künstlerhaus war bis zur Wende ein Treffpunkt der intellektuellen Elite dieses Landes, weshalb das Thema hier gut aufgehoben ist“, sagt Rupp. Auftakt der „Transformation“-Reihe ist Mitte März ein Gespräch zwischen dem Autor des Buches „Das letzte Jahr“, Martin Gross, dem Verleger Jan Wenzel und dem Schriftsteller Marcel Beyer. Das Gespräch wird aufgezeichnet und kann via Internet live verfolgt werden.

Eine Deutung dessen, was die Wende mit den Menschen gemacht hat und wie gerecht seither Wohlstand und politische Mitbestimmung verteilt werden, wagen die Soziologin Yana Milev, der Autor und Ausstellungsmacher Christoph Tannert und der Präsident der Bundeszentrale für Politische Bildung, Thomas Krüger, in der Folge-Veranstaltung, die im April unter dem Titel „Entkoppelte Gesellschaft“ stattfinden soll. Auch dieses Forum kann online live verfolgt und später in der Mediathek des Künstlerhauses angeschaut werden.

Osterüberraschung zum Bettinas Geburtstag

„Auch am 4. April lohnt das Reinschauen. Denn an diesem Tag, der übrigens der Ostersonntag ist, hätte Bettina von Arnim Geburtstag und wir haben uns dafür eine kleine Überraschung ausgedacht“, macht Rupp all jenen Appetit, die sich vom Osterfest mehr als Süßes versprechen.

Wer wissen will, mit welchen Projekten sich die Wiepersdorf-Stipendiaten des vergangenen Jahres beschäftigt haben, darf sich schon jetzt auf den Katalog freuen, in dem die letzten sechs von insgesamt 23 Künstlern ihre Arbeiten präsentieren.

Wer mit der Idee liebäugelt, selbst einmal Stipendiat zu werden, sollte in diesen Tagen unbedingt auf die Künstlerhaus-Webseite schauen. Seit dieser Woche bis Mitte April sind Bewerbungen für die Stipendiaten-Saison 2022 möglich. Die genauen Angaben und Formulare sind unter www.schloss-wiepersdorf.de zu finden.

Von Uwe Klemens