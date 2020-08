Wiepersdorf

„Beeindruckend“ fand Brandenburgs Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur, Manja Schüle ( SPD), am Sonntagnachmittag, welche Bedeutung Deutschlands ältestes Künstlerhaus in der Kulturlandschaft besitzt – , trotz nervenaufreibendem Betreiberwechsel, Stiftungsgründung, zweijähriger Sanierungspause und wegen Corona verzögertem Neustart.

„ Wiepersdorf ist uns schon deshalb nicht nur lieb, sondern auch teuer“, so Schüle. Sie war Ehrengast bei der lange erwarteten, nun endlich im kleinen Kreis geladener Gäste erfolgten Wiedereröffnung.

Anzeige

Der Blick auf die Summen, mit denen das Land das Haus fördert, ist ebenso beeindruckend. Jeweils 200.000 Euro stellten Land und Bund alleine für die Sanierung der historischen Anlage zur Verfügung. 219.000 Euro kommen außerdem pro Jahr für den laufenden Betrieb, weitere 90.000 für die vom Land vergebenen Künstler-Stipendien hinzu.

Weitere MAZ+ Artikel

Video-Installation zum Kulturland-Thema „Krieg und Frieden“

Kein Stipendiat, aber künstlerischer Akteur der Wiedereröffnung ist der Filmemacher und Video-Künstler Sebastian Eschenbach mit seiner Video-Installation „ Wiepersdorf zwischen Krieg und Frieden“, mit der sich das Künstlerhaus zum gleichlautenden Kulturlandthema dieses Jahres 2020 bekennt.

Kulturministerin Manja Schüle (l) und Künstlerhaus-Direktorin Annette Rupp übernahmen gemeinsam die Eröffnung. Quelle: Uwe Klemens

„Auch 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und trotz Corona glauben wir, dass dies ein Thema ist, das nichts an Wichtigkeit verloren hat“, stimmte Künstlerhaus-Chefin Annette Rupp die etwa 50 Besucher auf das Thema ein. „Lassen sie uns gemeinsam wachsam sein, nicht nur, was die Vergangenheit und die Gegenwart betrifft, sondern auch in der Zukunft“, so Rupp.

Zeitzeugen im Interview

Grundlage für Eschenbachs Installation sind Unmengen digitalen Filmmaterials, in denen der studierte Ethnologe und Religionswissenschaftler Interviews mit Wiepersdorfern festgehalten hat. Manche leben und wirken schon lange dort, Köchin und Gärtner, ehemalige Gutsarbeiter, Künstler und Historiker kommen dabei zu Wort und plaudern über ihre meist weit zurückliegenden Erlebnisse und die Wandlungen, die die Zeit für Dorf und Künstlerhaus mit sich brachten.

Dass die Interviews auf vier Monitoren gleichzeitig laufen, erschwert den Zugang zum Gesagten. Quelle: Uwe Klemens

„Für Menschen in unserem Beruf als Journalist oder Filmemacher ist es ein echtes Privileg, dass wir den Leuten Fragen stellen dürfen, die ihnen vielleicht noch nie jemand gestellt hat, weil es sich niemand getraut hat“, schwärmt Eschenbach über seine Gespräche mit den Protagonisten des Films.

Film ist als Loop angelegt

Als Endlosschleife läuft der Streifen zeitversetzt auf vier Monitoren. Dies macht es dem Betrachter schwer, das tatsächlich Gesagte und den Text zwischen den Zeilen zu erfassen. So geht von der Installation zwar ein ästhetischer Reiz aus, aber auch eine gewisse Oberflächlichkeit. Den Worten der Interviewten im Zusammenhang zu lauschen, ist leider nicht vorgesehen. Ab 29. August bis zum 1. November ist die Installation jeweils samstags und sonntags von 14 bis 17 geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Von Uwe Klemens