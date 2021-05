Niedergörsdorf

Für Antje Drangusch und Helmut Brücher hat vor wenigen Tagen wieder eine besondere Zeit begonnen. Die Wiesenweihe ist in der Region. Das erste Weibchen ist bereits am 25. April gesichtet worden. Für die ehrenamtlichen Wiesenweihenschützer geht es seitdem täglich auf die Suche nach Paaren. Die Routen von Drangusch und Brücher reichen von Niemegk (Potsdam-Mittelmark) über Niedergörsdorf bis nach Dahme. Im vergangenen Jahr haben die Vogelschützer zusammen 1.400 Stunden in das Ehrenamt investiert und sind insgesamt 18.000 Kilometer quer durch die Region gefahren, um die Wiesenweihen aufzusuchen und ihre Bruten vor Mäharbeiten und natürlichen Feinden zu schützen.

22 Jungvögel wurden im Vorjahr gerettet

„Die Wiesenweihe ist ein kleiner Greifvogel, der im Getreide brütet“, erklärt Antje Drangusch. Die Gefahr: Die Ernte erfolgt bereits vor dem Ausfliegen der Jungvögel im Juli. Die Chance zu überleben, bestehe deshalb nur dort, „wo Nester gesucht und geschützt werden“, so Drangusch. Im vergangenen Jahr konnten durch die Arbeit der Ornithologen zehn Bruten und 22 Jungvögel erfolgreich gerettet werden. Eine gute Bilanz. Denn brandenburgweit gibt es von den seltenen Greifvögeln nur noch zwischen 10 und 30 Paare.

Nahaufnahme eines Wiesenweihe-Männchens. Quelle: Herbert Henderkes

Vier Bruten scheiterten im vergangenen Jahr. In diesem Jahr hoffen Antje Drangusch und Helmut Brücher darauf, noch mehr Bruten schützen und damit mehr Jungvögel durchbringen zu können. Dabei sind sie wie jedes Jahr auf Meldungen aus der Bevölkerung angewiesen. Sie rufen deshalb dazu auf, gesichtete Wiesenweihen bei ihnen zu melden.

Der Gaukelflug fällt auf

Bei genauerem Hinsehen lassen sich die seltenen Greifvögel an verschiedenen Merkmalen erkennen. Beim Männchen sind Körper und Flügel hellgrau und die Flügelspitzen schwarz. Auf Unter- und Oberflügel kann man aus der Nähe ein schmales, schwarzes Band erkennen. Das unterscheidet das Wiesenweihen-Männchen etwa von dem Kornweihen-Männchen und ist somit ein wichtiges Merkmal.

Das Weibchen ist überwiegend braun gefärbt mit auffällig weißem Bürzel, unterseits deutlich heller gefärbt mit kräftiger brauner Strichelung. Hinzu kommt ein langer, dunkel gebänderter Schwanz mit schwarzer Endbinde. Das Gesicht weist am Auge beidseitig weiße Halbmonde auf. Auffällig ist zudem der sogenannte Gaukelflug. Dabei fliegen die Wiesenweihen bei der Nahrungssuche im Zick-Zack knapp über Getreidefelder oder entlang von Gräben und Feldwegen.

Wenn die Wiesenweihe im eigenen Feld brütet: Antje Drangusch klärt Landwirte gern darüber auf, wie wichtig der Schutz der seltenen Greifvögel ist und welche Entschädigung es für den Ernteausfall gibt. Quelle: Isabelle Richter

Neben Antje Drangusch und Helmut Brücher gibt es ein Paar aus Berlin, das ihnen seit Jahren beim Aufsuchen der Greifvögel hilft. Um noch mehr Menschen zu motivieren, die Augen beim Spaziergang durch die Landschaft offen zu halten, geben Drangusch und Brücher einen Anreiz. „Wir zahlen auch in diesem Jahr wieder eine Prämie von 50 Euro aus eigener Tasche, wenn uns jemand eine Brutansiedlung meldet, die wir noch nicht kennen“, so die Wiesenweihenschützer.

Gatter schützen die Brut

In rund zwei Wochen, so schätzt Antje Drangusch, werden sich die Greifvogelpaare zum Brüten niederlassen. Bis dahin sollten die Wiesenweihen ausfindig gemacht worden sein. Dann muss es schnell gehen: Die Bruten auf den Feldern müssen dringend mit Gattern geschützt werden. Die Zusammenarbeit mit vielen Landwirten aus der Region ist gut. „Ohne den Schutz würde es die Wiesenweihen hier nicht mehr geben“, betont Antje Drangusch. Mit Hilfe von jährlichen Exkursionen klären die Vogelschützer Interessierte über die Wichtigkeit ihrer Arbeit auf. Viele Menschen haben das Angebot bereits genutzt. Sogar Gäste aus Hessen waren im Vorjahr angereist, um die seltenen Greifvögel einmal aus nächster Nähe bestaunen zu können. Mehrere Exkursionstermine sind noch bis Ende Mai sowie im Juli geplant.

Mehr Wissenswertes zur Wiesenweihe und Bilder mit markanten Merkmalen sowie Unterschieden zu ähnlichen Greifvögeln, zu den kommenden Exkursionsterminen und die Kontaktdaten zu Antje Drangusch und Helmut Brücher gibt es auf www.wiesenweihen-brandenburg.de

Von Isabelle Richter