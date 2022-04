Wildau

Das Gesehene sichtbar machen, erklärt Klaus Kliem, sei für ihn als Fotograf eine Art Leitmotto, übernommen hat er es von dem großen polnischen Fotografen Edward Hartwig. Den kannte der Wildauer persönlich, er hat als junger Mann Gelegenheit gehabt, von Hartwig zu lernen.

Klaus Kliem lebt als Fotograf, Autor, Übersetzer und Herausgeber in Wildau. Quelle: Frank Deubert

Für Klaus Kliem bedeutet das, Orte, die er fotografieren will, in Ruhe zu erkunden und kennenzulernen, sich mit seiner eigenen Wahrnehmung und seinem Wissen darauf einzulassen. So hat er es bei den ehemaligen Bücker-Flugzeugbau-Gebäuden in Rangsdorf gemacht und so hat er das Areal der einstigen Berliner Maschinenbau-Aktiengesellschaft, vormals L. Schwartzkopff, in Wildau durchstreift. Einige der so entstandenen Fotos wird er ab dem 27. April in der Bibliothek der Technischen Hochschule Wildau zeigen.

„Verlassene und belebte Orte“ nennt er diese Zusammenstellung mit Aufnahmen aus Rangsdorf und Wildau schlicht. Bis zum 24. Mai kann die Ausstellung besichtigt werden. Die TH-Bibliothek ist montags bis freitags von 9 bis 20 Uhr für Interessierte zugänglich. „Wir freuen uns, dass wir nach einer langen Pause unsere Türen wieder für Kunstinteressierte öffnen können, denn dies ist die erste Ausstellung bei uns seit Beginn der Corona-Pandemie“, sagt Carolin Rau von der TH-Bibliothek. Ihr gefällt, dass auch die Hochschule selbst im Fokus der ausgewählten Arbeiten steht.

Er ist Mitglied im Wildauer Fotoclub Schwarz-Weiß

Denn Klaus Kliem zeigt eben auch „Aufnahmen aus dem Umfeld der Technischen Hochschule Wildau“, berichtet er. Ob Kleingewerbe, das sich auf dem einstigen gigantischen Fabrikgelände angesiedelt hat, das neue Gewerbezentrum in der Halle 21 mit dem Café und der dort präsentierten Kunst oder die Boulderhalle – er hat für sich viele spannende Orte auf dem Gelände entdeckt. Er durfte zum Beispiel einen Schüler an der Boulderwand fotografieren. Der Klasse des Jungen will er demnächst dann mal seine Ausstellung zeigen. Auch mit den anderen Mitgliedern des Wildauer Fotoclubs Schwarz-Weiß, dem er seit einigen Monaten angehört, will er sich in der Bibliothek treffen. Und Klaus Kliem freut sich auf den Besuch seiner Nachbarn aus der Waldsiedlung.

Seit gut 30 Jahren lebt er in Wildau. Der Fotograf hat Wirtschaftswissenschaften studiert. Nicht ganz freiwillig, wie er erzählt. Denn eigentlich wollte er Sprachen studieren, doch in der DDR hatte er nicht wirklich eine Wahl. Das Sprachenstudium hat er anschließend in Berlin, Posen und Krakau nachgeholt. Er besuchte Seminare der polnischen Lyrikerin Julia Hartwig.

Bei Edward Hartwig lernte er sehen

Durch sie kam der Kontakt zu Edward Hartwig, ihren Bruder, zustande. In Sommerkursen konnte Klaus Kliem dessen Art, die Welt durch die Kameralinse zu erfassen, kennenlernen. „Da habe ich gucken gelernt“, sagt er über jene prägende Zeit. Oft seien sie ohne Fotoapparat unterwegs gewesen, hätten sich „ganz ruhig und langsam und behutsam“ ihren möglichen Motiven angenähert.

Klaus Kliem liebt alte Kameras wie die Flexaret

Beruflich bedingt lief die Fotografie bei ihm jedoch viele Jahre eher nebenher. Dabei hatte er schon im Alter von zehn Jahren seine erste richtige Kamera. Die benutzt er heute noch, ein altes Modell aus der Zeit um 1920. Obwohl er solche alten Apparate liebt, wurde er sofort neugierig, als die Digitalfotografie sich durchzusetzen begann und probierte das aus. „Aber ich bin schnell wieder zurückgegangen auf analoge Technik“, erzählt er. Die Bilder der Wildauer Ausstellung habe er jedoch mit einer Digitalkamera aufgenommen – aber mit alten Objektiven von Carl Zeiss in Jena. Am liebsten fotografiere er mit seiner alten Flexaret aus tschechoslowakischer Produktion.

Aufnahme aus dem ehemaligen Bücker-Flugzeugbau in Rangsdorf. Quelle: Klaus Kliem

„Ich sehe etwas, verarbeite das, und irgendwann denke ich, das könnte ein Foto sein“, kehrt er zu dem Motto Edward Hartwigs zurück, als Fotograf das Gesehene sichtbar zu machen. So entstehe eine ganz verdichtete Geschichte, findet Klaus Kliem. In Rangsdorf erlebte er, wie junge Leute Stoffballen durch eine Halle fliegen ließen. Der Anblick vor den rauen Wänden hat etwas magisch-unwirkliches. Seine Bücker-Fotos wurden eben nominiert für den diesjährigen Brandenburgischen Kunstpreis. „Das ist eine große Ehre“, freut er sich schon jetzt auf die Ausstellung im Schloss Neuhardenberg. Ohnehin nehme er gerne mit seinen Bildern an Wettbewerben teil.

Mit seinen Mitstreitern vom Fotoclub Schwarz-Weiß Wildau wird er in diesem Jahr noch eine andere ungewöhnliche Ausstellung realisieren. Für „Da lachen ja die Hühner“ werden Fotoclub-Mitglieder Hühner fotografieren, die Bilder werden auf Bauplanen gedruckt und dann im Wildauer Eichenring im Sommer von den Anwohnern an deren Gartenzäunen gezeigt. Klaus Kliem ist selbst im Geflügelzüchterverein, er hält Hühner, polnische Grünfüßler. Zu dieser Rasse hat er auch schon mal ein Buch herausgegeben. Einen Gedichtband gibt es von ihm und ein Buch mit faszinierenden Fotos von Mary Storm aus nordamerikanischen Nationalparks.

Bücker-Impressionen und Schwartzkopff-Bauten

Er erzählt, dass ihm die Gegend um Wildau schon als junger Mann gefallen habe. Da ruderte er nämlich über den Hochschulsport der HU auf dem Zeuthener See. Später engagierte er sich in kirchlichen Friedenskreisen in der DDR; ihm blieb dann nur die Ausreise. 1986 kam er nach West-Berlin, gründete eine Unternehmensberatung. Der Tipp eines Freundes führte ihn kurz nach der Wende zu seinem heutigen Haus in Wildau.

Mit seiner Ausstellung möchte er gerade auch die Wildauer animieren, einfach mal in die TH-Bibliothek zu gehen. Diese ist für ihn der Ort, an dem das, was seine Bücker- und Schwartzkopff-Fotos ausmacht, kongenial verbunden wird: eine alte Fabrikhalle, geschickt um- und ausgebaut in eine hochmoderne Bibliothek, dabei das Vergangene im Gegenwärtigen bewusst sichtbar machend. „Idee war, dem verlassenen den wiederbelebten Ort gegenüberzustellen“, kommentiert er Rangsdorf und Wildau.

Von Karen Grunow