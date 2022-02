Baruth

Seine Geburt platzte mitten in die Bauarbeiten an einem neuen Steinwildgatter hinein: Im Wildpark Johannismühle bei Baruth ist am Freitag ein gesundes Heckrind-Kälbchen zur Welt gekommen. Nicht ganz so spektakulär wie die Geburt des schottischen Highland-Kälbchens vor einigen Wochen war das dennoch nicht ganz gewöhnlich. Normalerweise kalben die Heckrinder ein bis zwei Monate später.

Das etwas über 30 Kilogramm schwere Jungtier wird von der kleinen Herde im Wildpark gut angenommen. Selbst die Tierpfleger haben im Moment noch Mühe, sich dem Kalb zu nähern: „Sobald jemand auf die Koppel kommt, flüchten Mutter und Kind in die entferntesten Regionen der Weide. Die anderen Tiere schirmen Mutter und Kind ab“, berichtet Wildpark-Geschäftsführer Jan Tayeb. Mit dem Jungtier, dessen Geschlecht wegen des Fluchtreflexes der Tiere noch nicht feststellbar war, umfasst die Herde nun 13 Tiere.

Auerochsen in Baruth?

Über den Ursprung der Heckrindrasse gibt es verschiedene Ansichten. Während die einen vermuten, dass es sich um den Versuch einer Rückzüchtung zum Auerochsen handelt, heißt es in anderen Quellen, dass es sich um eine Hausrinderrasse handelt, die in den 1920er Jahren gezüchtet worden ist. Das Heckrind gilt als sehr genügsam. Mit dem mächtigen Geweih ausgewachsener Tiere möchte aber auch Tayeb nicht unbedingt Bekanntschaft machen.

Neues Steinwildgatter im Wildpark Johannismühle soll „Alpenfeeling“ bringen

Neues Steinwildgatter im Wildpark Johannismühle Quelle: Privat

In dem Wildpark im Baruther Ortsteil Klasdorf schreiten unterdessen die Arbeiten an dem neuen Steinwildgatter voran. Das „Alpengatter“ ist knapp 10.000 qm groß und liegt mitten im Park. Passend zum Saisonstart sollen die ersten Steinböcke im kommenden Frühling in das Gehege einziehen. Besucherinnen und Besucher erwartet dann etwas „Alpenfeeling“ im Süden Brandenburgs.

Gebaut wurde der Zaun vom Forstbetrieb Messmer aus Babben in Elbe Elster. Es ist bereits das dritte Projekt mit Andreas Messmer im Wildpark. Wildpark-Geschäftsführer Jan Tayeb: „Wir sind sehr froh, diesen Partner in der Region gewonnen zu haben.“ In den verbleibenden Wochen bis zum Saisonstart müssen nun noch Unterstände und Futterstellen errichtet werden.

Von ubo