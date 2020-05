Wildpark Johannismühle bekommt Geld von Energie-Genossenschaft

Klasdorf

Völlig unerwartete Hilfe für den Wildpark Johannismühle in Klasdorf ( Teltow-Fläming) kommt von einem Energie-Unternehmen: Prokon, nach eigener Angabe Deutschlands größte Energiegenossenschaft, will Wildparks helfen, die Corona-Krise zu überstehen. Dafür haben sich die drei Standorte Itzehoe ( Schleswig-Holstein), Mainz ( Rheinland-Pfalz) und Potsdam je einen Wildpark in ihrem Umfeld ausgesucht, um ihn mit je 2500 Euro zu unterstützen.

Der hiesige Wildpark war wegen der Corona-Krise in Existenznot geraten, denn mit dem weggebrochenen Oster- und Frühjahrsgeschäft fehlt ein Großteil der Jahreseinnahmen, obwohl die Kosten zur Versorgung der Tiere und der Unterhaltung des Parks weiter anfallen. Lediglich die Personalkosten konnten mit Kurzarbeit gesenkt werden. Eine Welle der Hilfsbereitschaft von Einzelpersonen und Firmen trug Anfang April dazu bei, die größte Not zu lindern.

Die Polarwölfe in ihrem Wildpark-Gelände Quelle: Jutta Abromeit

Das Geld von Prokon überbrachte am Donnerstag im Urstromtal Projektmanager Torsten Nonnemann; er überreichte Wildpark-Geschäftsführer Jan Tayeb am Lama-Gehege einen symbolischen Scheck. Dort hatten die attraktiven großen Vierbeiner allerdings mehr Augen und offene Mäuler für die Leckerli in Tayebs Hand – große Möhrenstücke – als für das, was auch ihr Leben im Wildpark mit sichert.

Nonnemann erzählt, woher das Geld stammt: „Wir gewinnen Strom ja aus erneuerbaren Rohstoffen und wollen das auch in der Außenwirkung vermitteln. Deshalb hatten wir uns als Corona-Hilfe Mitte April entschlossen, Wildparks mit heimischen Tieren zu unterstützen.“ Seit diesem Zeitpunkt wanderten bei Prokon für jeden Neukunden 15 Euro in den Spendentopf.

Diesen Wild können Besucher im zentralen Areal ganz nah kommen. Quelle: Jutta Abromeit

„Diese Summe haben wir dann etwas aufgerundet und durch drei geteilt“, erklärt Nonnemann. Und Tayeb sagt, warum dieses Geld wie gerufen kommt: „Nach der langen Schließung hatten wir plötzlich ein paar Havarien, die zusätzlich fünfstellige Summen erforderten. Deshalb müssen ein paar geplante Baumaßnahmen noch warten. Aber dieses Geld jetzt werden wir für den Ausbau der Wege verwenden.“

Eine der Havarien betraf die Toilettenanlage: Die Abwasserpumpe hatte den Geist aufgegeben. „Da stand plötzlich der ganze Keller voll“, sagt der Geschäftsführer. Die Pumpe ließ sich nicht mehr reparieren, deshalb sei eine neue nötig gewesen, und alle Rohre mussten gespült werden, so Tayeb. Zwei Wochen hätten deshalb mit einem Dixi-Klo überbrückt werden müssen, bis Handwerker Termine frei und alles repariert hatten, erklärt er.

Besucherin fordert Behörden-Kontrollen

Genau in dieser Zeit war auch eine Besucherin mit ihrer Familie im Wildpark – und was sie dort vorfand, ließ sie eine Mail an Brandenburgs Grünen-Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher schreiben, die der MAZ vorliegt. Es sei nicht möglich gewesen, das Jüngste ordentlich zu windeln, schreibt sie, und angesichts weiterer Wochen noch mit Corona-Vorschriften sorge sie sich um die hygienischen Verhältnisse im Wildpark: „Frau Nonnemacher, wir bitten Sie, sich umgehend und gerade auch mit Blick auf Pfingsten um diese Angelegenheit zu kümmern.“ Sie fordert Kontrollen des Gesundheitsamtes.

Zurzeit wird das Holz des Eingangsgebäudes neu lasiert. Quelle: Jutta Abromeit

Dem Geschäftsführer tun solche Erlebnisse leid, er entschuldige sich dafür auch, erklärt jedoch: „Wir haben im Moment zig Baustellen gleichzeitig, weil nach mehr als 20 Jahren Wildpark alte Anlagen auch mal ihren Geist aufgeben und erneuert werden müssen. Ich kann aber versprechen, dass wir eins nach dem anderen abarbeiten.“ Dazu gehöre auch, so Tayeb, den Anfang des großen Rundgangs attraktiver zu machen und manches noch besser auszuschildern. Zurzeit wird das Holz des Empfangsgebäudes zum ersten Mal mit Lasur neu gestrichen.

Übrigens kam am Donnerstag direkt nach der Scheck-Übergabe eine Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes. Zum Ergebnis erklärt Tayeb: „Keine Beanstandung, alles wie vorgeschrieben.“

Von Jutta Abromeit