Wildpark Johannismühle fürchtet Ruin

Klasdorf

Für den Wildpark Johannismühle geht es ums Überleben – wegen der Corona-Einschränkungen darf auch er seit 17. März nicht mehr öffnen. „Und das, obwohl man bei uns mit großem Abstand viel Auslauf und frische Luft hätte“, erklärt Wildpark-Eigentümer Jörg Stubbe. Die Monate März, April und Mai sind nach dem Winter wegen der frühlingshaften Natur und wegen der vielen Jungtiere die einnahmestärksten im Jahr, erklärt Geschäftsführer Jan Tayeb. Brechen diese Tage weg, dann werde es kritisch, auch für die anderen beiden Kleinbetriebe auf dem Gelände, die Gaststätte und die Falknerei.

Zur Galerie Bisher war der Wildpark Johannismühle ein Publikumsmagnet im Kreis Teltow-Fläming und ein Aushängeschild für die Stadt Baruth. Jetzt bangen Geschäftsführer Jan Tayeb und seine Kollegen, Eigentümer Jörg Stubbe und die Stadt um seine Existenz.

Eine schwarze Null schrieb der Wildpark bisher nicht. Um den Publikumsmagneten zu retten, war 2016 der Baruther Unternehmer Stubbe und Stadtverordnete (Linke) eingesprungen und kaufte ihn. Anschließend versuchte er, die dringendsten Dinge eines großen Investitionsstaus abzuarbeiten. Jährlich nimmt der Wildpark etwa 160.000 Euro ein, so Geschäftsführer Tayeb. Jeden Monat fielen rund 30.000 Euro an Personalkosten an, 6.000 Euro Futter und die Betriebskosten beliefen sich auf rund 2.500 Euro monatlich.

Um jetzt mit der Schließung erst mal irgendwie über die Runden zu kommen, arbeiteten von den elf Wildpark-Kollegen zurzeit nur vier, die anderen sieben will Tayeb mit Kurzarbeitergeld durchbringen. Der gelernte Zootierpfleger hat auch Landwirtschaft studiert und wohnt jetzt auf dem Gelände, damit das mehr als verdoppelte Arbeitspensum überhaupt zu schaffen sei. „Die 250 Tiere sind ja trotzdem zu versorgen“, erklärt er.

Investitionshindernis oder Vorschrift?

Zudem habe er jede Menge Bürokratie am Hacken, erklärt Eigentümer Stubbe. Nicht nur, dass es Jahre lang um eine Waldumwandlung ging, die nun endlich gestemmt sei: „Jetzt verlangt das Veterinäramt eine Notfall-Schließungskaution von 100.000 Euro, damit es im Fall der Fälle nicht mit den Tieren da steht“, sagt der Eigentümer; das habe er bisher von keinem anderen der 19 Wildparks im Brandenburger Zooverband gehört. Zuletzt hätten Kreis und Wildpark Ende Februar beraten, wie es weitergehe. Stubbe spricht von „einem Projekt“, das er gern erhalten würde. „Doch in der jetzigen Situation stehe ich vor der Entscheidung, entweder privates Geld in dieser Größenordnung aufzutreiben oder die Segel zu streichen und das Gelände an Heuschrecken zu verkaufen.“ „Und nun Corona“, sagt Tayeb halb kampfeslustig, halb resigniert.

Für den Kreis antwortet Beigeordnete und Dezernentin Dietlind Biesterfeld ( SPD) auf die MAZ-Frage nach der sechsstelligen Sicherheitskaution. Nach ihren Worten gibt es zwischen der Kreisverwaltung und der Wildpark Johannismühle GmbH & Co KG juristischen Streit um eine Zoogenehmigung, die seit 2016 stets befristet erteilt werde. Ein Investitionshindernis für die Männer vom Wildpark, eine Vorschrift für die Frau im Kreishaus.

Biesterfeld : Zurzeit keine Pflicht zum Zahlen

Biesterfeld erklärt: „Die Betreiberin des Wildparks hat gegen den letzten Genehmigungsbescheid des Landkreises von Dezember 2018 geklagt.“ Eine Sicherheitsleistung sei jedoch gesetzlich ausdrücklich vorgesehen. Sie diene nach dem Bundesnaturschutzgesetz der „ordnungsgemäßen Auflösung und der Wiederherstellung des früheren Zustandes“, sollte dies notwendig werden, erklärt die Beigeordnete.

So funktioniert die neue Plattform der MAZ Online-Bestellungen, Gutscheine, Lieferservice: Viele Kleinunternehmer wehren sich jetzt mit kreativen Ideen gegen die Krise. Dies bekannt zu machen, ist Ziel von „Zusammen stark“. Händler und Geschäfte können ihre Angebote in ein Formular eintragen, das nach Prüfung von der MAZ veröffentlicht wird. Die Brandenburger können so gezielt die Händler in ihrer Nachbarschaft unterstützen. Alle weiteren Informationen unter www.maz-online.de/zusammenstark

Zu den Inhalten der Klage befinde sich der Landkreis mit der Betreiberin in Vergleichsverhandlungen. „Mit dem Ziel, eine außergerichtliche Einigung zu erzielen“, so Dietlind Biesterfeld. Und sie erklärt: „Auf Grund der aufschiebenden Wirkung der Klage hat der Wildpark zurzeit keine Zahlungsverpflichtung hinsichtlich der Sicherheitsleistung.“

Stadtstiftung unterstützte Wildpark

Baruths Bürgermeister Peter Ilk erklärt: „Der Wildpark liegt uns sehr am Herzen. Er gehört zusammen mit dem Museumsdorf Glashütte und dem Skate-Hotel in Petkus zu unseren größeren touristischen Highlights hier in der Region.“ In seinen Jahrzehnten als ehren- und hauptamtlicher Bürgermeister habe er sich stets für den Wildpark eingesetzt, in den 1990er Jahren im Rahmen kommunaler Möglichkeiten mit AB-Maßnahmen und zum Beispiel den Rad- und Fußweg von der B 96 bis zum Wildpark gebaut. Mit der Stadtstiftung seien Projekte wie die Tier-Patentage finanziell unterstützt worden, so Ilk, und für 2020 hab die Stadtstiftung Baruth/Mark ein eigenes Projekt initiiert: „Mit Fördermitteln aus der Programm Ländliche Entwicklung werden neue Wegemarkierungen und Ausschilderungen sowie Sitzbänke entlang der Wanderwege angeschafft und aufgestellt.“

Ilk sieht Bund, Land und Kreis als Rettungsanker

Zudem, erklärt der Bürgermeister, haben die Stadtverordneten am 27. Februar einen Bebauungsplan für das Wildpark-Areal beschlossen, um der Betreiberfirma Planungssicherheit zu geben. „Allerdings helfen solche Aktivitäten wenig, wenn die Besucher nicht kommen dürfen. Selbst die verstärkten Zug-Halte der Eisenbahn am Bahnhof Klasdorf sind im Moment nicht nützlich.“ Ilk meint, dass ein Hilfspaket für solche Tourismusbetriebe zu schaffen sei, die existenziell von Besucher-Einnahmen abhängig sind. Da seien aber aus seiner Sicht Bund, Land und Kreis gefragt. Die Stadt Baruth könne das bei einem aktuellen Haushaltsdefizit von rund fünf Millionen Euro nicht stemmen, so der Rathauschef, zumal unklar sei, was die Corona-Krise noch für Folgen habe.

Tayeb : „Maximal noch vier Wochen“

In einer Telefonkonferenz mit dem Landkreis habe er vorige Woche nach solch einem Hilfspaket gefragt: „Dabei geht es mir nicht nur den Wildpark, sondern um alle Einrichtungen im Landkreis wie Museumsdorf Glashütte, Jugendherberge Ließen, Skate Hotel Petkus, Tierpark Luckenwalde und Dahme, Naturpark Glauer Tal und so weiter.“ Als Antwort sei er auf Informationen des Tourismusverbandes Fläming verwiesen worden, sagt Ilk.

Für den 25-jährigen Geschäftsführer sind die nächsten Tage entscheidend, ob der Wildpark überlebt, „maximal noch vier Wochen halten wir durch“. Auf die Frage, was jetzt helfen kann, nennt er drei Dinge: „Erstens brauchen wir die Zoogenehmigung, zweitens können uns Wildpark-Freunde und Wohlgesinnte mit Obst und Gemüse helfen, und drittens würden wir uns über Geldspenden in jeder Farbe freuen.“

Wer sich von diesem Hilferuf angesprochen fühlt, der findet Informationen im Internet unter www.wildpark-johannismuehle.de

Von Jutta Abromeit