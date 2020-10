Rangsdorf

Wer durch Rangsdorf fährt, sieht sie an fast jeder Straße: aufgewühlte Grünstreifen. Der Rasen vor den Häusern ist zerstört, die Erde liegt in großen Brocken herum. Teilweise sind die Stellen schon trocken, doch viele sehen auch aus, als hätte sie gerade eben erst jemand umgegraben. Die Rangsdorfer wissen längst, was es damit auf sich hat: Wildschweine wühlen sich seit Jahren nachts durch die Grünstreifen der Stadt – und machen auch vor Gärten nicht Halt, so sie denn hinein kommen.

Die Gemeinde Rangsdorf hat bei einem Runden Tisch die Stellen im Wohngebiet ausgemacht, auf denen sich Wildschweine besonders häufig aufhalten. Quelle: Gemeinde Rangsdorf

Anzeige

Das Problem ist nicht neu, hat sich in den letzten Jahren aber noch verstärkt. „Gefühlt gibt es inzwischen mehr Wildschweine in Rangsdorf als in der Flur“, sagt Hans-Joachim Fetzer. Er ist Jagdpächter im Ort und wird häufig gerufen, wenn jemand in seinem Garten ein Wildschwein entdeckt. „Aber was soll ich dann machen?“ Einige erwarten, dass der Jäger dann mit seiner Waffe kommt und das Tier erschießt. Doch so einfach ist es nicht. Fetzer kann die Wildschweine nicht einfach auf einem Grundstück jagen. „Wenn etwas schief geht, kostet mich das meinen Jagdschein“, sagt er. „Das mache ich nicht.“

Wenn er gerufen wird, kann Fetzer fast immer nur beratend tätig werden – und fast immer heißt die Lösung: Den Garten so mit Zäunen zu sichern, dass die Wildschweine gar nicht erst hineinkommen. Das ginge aber nur, wenn wirklich kein Loch mehr im Zaun sei, sagt der Jagdpächter. Oft erlebe er es, dass Grundstücke vorn zwar eingezäunt, hinten aber offen seinen. Oder dass der Zaun an einer Stelle durch einen Busch getrennt ist. „Da kommen die Schweine aber ohne Mühe durch“, sagt er.

Bis fünf Kilometer weit kann eine Kugel fliegen. Darum muss bei einer Jagd jeder Schuss sicher sein. "Was ich sehen kann, kann ich auch treffen", sagt Jagdpächter Hans-Joachim Fetzer. Quelle: Lisa Neugebauer

Weil einige Leute nicht wollen, dass Jagdpächter Hans-Joachim Fetzer Wildschweine jagt, wurde sein Hochstand am Netto-Mark schon mehrmals umgekippt. Quelle: Lisa Neugebauer

Dass so viele Wildschweine in das Wohngebiet vorrücken, ist ein menschen-gemachtes Problem – und vielschichtig. Zum einen werden die Tiere von Grünabfällen angelockt, die einige Rangsdorfer in angrenzende Waldstücke werfen oder auf offenen Komposten lagern. Fallobst, Eicheln, Walnüsse – alles das, was vermeintlich gut verrotten kann, ist für Wildschweine ein Festschmaus. Zum anderen fühlen sich die Tiere in vielen Ecken im Stadtgebiet sehr wohl: Bewässerte Gärten und Beete eigenen sich hervorragend, um darin Würmer zu suchen, die Wildschweine als Eiweißquelle nutzen. Und der Wildwuchs in den kleinen Waldstücken, die sich durch ganz Rangsdorf ziehen, oder auf verlassenen Grundstücken bietet den Tieren hervorragende Verstecke.

An diesen Stellen kann Fetzer dann auch nicht jagen, denn bei jedem Schuss muss er sich sicher sein, dass er zum Beispiel keine Bache trifft – das kann er im Wildwuchs aber nicht erkennen. Zudem sind fast alle Wald- und Feldstücke von Häusern umgeben. „Eine Kugel fliegt über fünf Kilometer weit“, sagt der Jagdpächter. Wenn er nicht trifft, sei das zu gefährlich. Zumal er häufig erlebe, dass Spaziergänger, Hundebesitzer, Angler oder Radfahrer auch noch spätnachts im Wald unterwegs seien. Diese würden nicht nur bei der Jagd stören, sondern die Wildschweine zusätzlich aufscheuchen und in die Wohngebiete treiben.

Selbst zwischen Hochhäusern sind die Wildschweine unterwegs. Quelle: Lisa Neugebauer

Wildschwein-Population steigt

2004, als Fetzer in Rangsdorf als Jäger angefangen habe, habe er in einem Jahr rund 20 Wildschweine geschossen, sagt er. Im Jagdjahr 2019 seien es 92 gewesen. „Das heißt, dass ich im Schnitt jede Woche zwei Stück Wild bearbeiten muss – eigentlich wollte ich Jäger werden, nicht Fleischer“, sagt Fetzer. Und trotzdem habe er nicht das Gefühl, dass die Jagd viel bringe. „Wenn man das Problem wirklich lösen will, müssen alle zusammenarbeiten.“ Alle – das sind vor allem Grundstückseigentümer und die Gemeinde. „Man muss es den Schweinen so ungemütlich wie möglich machen.“ Das heißt, vor allem: Futterquellen eindämmen, sichere Zäune bauen und unbewohnte Grundstücke sowie die Waldstücke von Totholz und Wildwuchs befreien.

Eicheln – eine Delikatesse für Wildschweine. Einige Rangsdorfer sammeln sie im Garten ein und werfen sie in den Wald. Doch das lockt die Wildschweine zusätzlich an. Quelle: Lisa Neugebauer

Nach einer Beratungsrunde in der vergangenen Woche zwischen Gemeinde, Landkreis, Bürgern und Jagdpächter teilte die Gemeinde mit, zunächst die Durchgänge an der Zülowniederung und am Kurpark zu verschließen, die von den Wildschweinen besonders intensiv genutzt werden. Die Entfernung des Wildwuchses sei etwas, „was allerdings dem Naturschutz entgegensteht und deshalb abgewogen werden muss“, hieß es in einer Pressemitteilung. Die Gemeinde rief ihre Bürger erneut dazu auf, bei der Lösung des Problems zu helfen und den Wildschweinen durch Abfälle in Wäldern und auf Komposten nicht auch noch Futterquellen zu schaffen.

Von Lisa Neugebauer