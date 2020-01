Wintergrillen in Hennickendorf

Hennickendorf

Jedes Jahr laden die Motorradfreunde „Celoraptor“ befreundete Bikergangs zum gemeinsamen Wintergrillen in „Kuckuk’s Scheune“ in Hennickendorf ein. Rund 120 Bikerinnen und Biker versammelten sich also nun mal wieder um die Feuerschalen. Als besonderer Höhepunkt trat die Trebbiner Rock-Band Monte Cristo auf.

Nach Einbruch der Dunkelheit fanden sich die ersten ein. „Ich hatte die Location damals entdeckt; und obwohl es anfangs Bedenken seitens der Inhaber Volker und Meike Höhne gab, hat die Chemie schnell zwischen uns gestimmt. Sie haben gemerkt, dass wir alle ganz vernünftig und anständig sind“, erzählt Sven Dienemann aus Beelitz, einer der Veranstalter, der von allen nur „Woody“ genannt wird.

Das Bikertreffen an Feuerschalen ist ein Höhepunkt

Das Bikertreffen ist der jährliche Höhepunkt der Motorradfreunde „Celoraptor“, die an fast 30 Wochenenden im Jahr unterwegs sind, um befreundete Motorradclubs wie die „Büffel MC“ in Rehagen, die „Kartoffelkäferbande MF“ im sächsischen Grimma oder die „Trachops MC“ in Ludwigsfelde zu besuchen. „Gerade Jubiläen sind Pflichtveranstaltungen, da trifft man sich einfach“, so Dienemann. „Doch wir feiern die erste Party im Jahr!“

Mit den „Roadkäppchen“ kam diesmal auch eine reine Bikerinnen-Truppe. Mehr als 20 Bikerclubs und -freunde reisten aus mehreren Bundesländern an, um mit dem 2007 gegründeten Verein zu rocken. „Das Fest erhält wirklich viel Zuspruch, auch die Ortsangehörigen kommen gern her“, bestätigt Olaf „Fine“ Gaida aus Beelitz. Er ist Gründungsmitglied von „Celoraptor“ und begrüßte jeden einzelnen Gast bereits am Eingang herzlich.

Herzliches Miteinander auf dem Fest

Diese Herzlichkeit war überall deutlich auf dem Fest zu spüren, Umarmungen und begeisterte Rufe des Wiedererkennens kamen von allen Seiten. Denn schließlich sei neben dem Backschwein vom Grill und der Live-Band das Schönste, alte Bekannte wiederzutreffen, meinte Christine Scholz alias „Scholli“ aus Wittenberg. „Wir Biker halten zusammen und helfen uns gegenseitig, man wird von Anfang an aufgenommen, wie man ist. Fast wie in einer Familie“, schwärmte sie. „Das Wichtigste ist hier das gemütliche Zusammensein.“ Viele der Anwesenden hätten sich durch Zufall, beispielsweise bei einer Panne, kennengelernt.

Auch über das niederschlagsfreie Wetter und den Vollmond konnten sich die Feiernden freuen. Wem es trotz Feuerschale draußen zu kalt wurde, hatte genügend Platz in der Scheune und wurde mit Rock-Musik von Monte Cristo und einer Dia-Show mit Erinnerungsfotos aus dem letzten Jahr unterhalten. Zudem wurde in diesem Jahr der weiteste Anfahrtsweg gekürt. Den Preis, eine Flasche Schnaps, erhielt Motorradfahrer „Samenmann“ aus Weimar.

Die meisten kennen sich

„Viele kommen aber mit Auto her, weil es witterungsbedingt einfach zu kalt für eine weite Anfahrt ist oder weil sie aus Kostengründen nur ein Saisonnummernschild haben“, meinte Sven Dienemann. Dafür hätten sie für jeden Notfall vorgesorgt: „Wir bieten sogar beheizte Schlafplätze und Stromanschlüsse an, das hat von den anderen Vereinen keiner.“

Zum zwölften Mal feierten die Bike nun in „Kuckuk´s Scheune“. „Viele freuen sich besonders auf das Schwein am Spieß, manche fragen extra danach. Diesmal haben wir zwei ganze Schweine gebraten“, so der Veranstalter. Wer sich noch nicht kannte, kam ganz schnell ins Gespräch. „Meistens kennt man sich aber schon“, so Dienemann.

Von Katja Schubert