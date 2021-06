„Wir sind ein Corona-Jahrgang“: Abiturienten aus Ludwigsfelde kritisieren Politik

Ludwigsfelde

„Wie soll das Abi bitte kein Corona-Abi werden?“ Diese Frage stellten sich Madeleine Kirmse, Philipp Wirth und Vanessa Hirrle ein Jahr lang. Die drei 18-Jährigen des Marie-Curie-Gymnasiums in Ludwigsfelde haben gerade ihren Abschluss gemacht, haben im Mai die letzten Prüfungen geschrieben. Die Politik habe immer betont, das Abitur 2021 solle so normal wie möglich stattfinden, sagt Kirmse. Damit der Abschluss vergleichbar bleibe. „Wir sollten auf keinen Fall ein Corona-Jahrgang werden – aber das sind wir doch so oder so“, sagt Kirmse.

Unterricht war nicht normal

Anders als der Jahrgang über ihnen hatten die jetzigen Abiturienten nicht nur wenige Monate, sondern mehr als ein Jahr mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu kämpfen. Zwar durften die als Abschlussklasse im gesamten letzten Schuljahr im Gymnasium unterrichtet werden, normaler Unterricht sei das aber nicht gewesen, sagt Wirth. Weil nicht die ganze Klasse in einem Raum sitzen durfte, wurden die Schüler auf verschiedene Räume aufgeteilt – die Lehrer versuchten dann so gut wie möglich den Unterrichtsstoff in beiden Gruppen gleichzeitig zu vermitteln. „Wir waren zwar die ganze Zeit da, mussten uns aber viel trotzdem selbst erarbeiten“, sagt Kirmse.

Dazu komme, dass die Lehrer im letzten Schuljahr versucht hätten, den Stoff der vorangegangenen Lockdown-Monate nachzuholen, erzählt Hirrle. „Das war alles auf Spannung und Knirsch“, sagt sie. Für konkrete Prüfungsvorbereitungen mit alten Abitur-Aufgaben oder Wiederholungen – wie es sonst zum Ende des Schuljahrs üblich ist – sei kaum Zeit gewesen. „Das hat mir dann noch mehr Druck gemacht“, sagt Hirrle.

Schüler fühlen sich von Politik vergessen

Den Lehrern wollen die drei 18-Jährigen keinen Vorwurf machen. „Denen hat man angemerkt, dass sie auch nicht mehr können“, sagt Kirmse und Wirth ergänzt: „Viele waren bemüht und haben sich engagiert.“ Trotzdem mussten sie die Erfahrung machen, dass Lehrer Aufgaben nicht kontrollierten, E-Mails unbeantwortet blieben oder Technik nicht funktionierte. Vor allem aber von der Politik fühlen sich die Abiturienten vergessen. „Beim Abi 2020 gab es noch eine große öffentliche Aufmerksamkeit – in diesem Jahr hat keiner mehr an uns gedacht“, sagt Wirth. „Wir hatten das Gefühl, dass wir hinten runterfallen und keiner merkt es.“

Ideen, wie es hätte besser laufen können, haben die Schüler viele: „Es hätte sehr geholfen, wenn wir zum Ende hin nur noch in den Fächern Unterricht gehabt hätten, in denen wir Prüfungen schreiben“, sagt Hirrle. „Dann hätten wir da eine höhere Stundenzahl gehabt und uns besser vorbereitet gefühlt.“ Auch eine bessere digitale Infrastruktur in der Schule hätte enorm geholfen, sagt Kirmse. „Dann hätte man die Räume der beiden Gruppen per Videostream verbinden können und der Lehrer hätte nicht hin und her springen müssen.“ Auch über eine schnellere Corona-Impfung hätten sich die Schüler gefreut, denn dann hätte der Unterricht normal stattfinden können.

„Das ist schon ziemlich traurig und frustrierend“

Zu allem Überfluss können die Abiturienten den Abschluss nun noch nicht einmal gebührend feiern. Abschlussfahrt, Abiball, Mottowoche – alles mussten sie absagen. „Wir haben keine Chance, das Abitur zusammen zu genießen und als Abschlussjahrgang zusammenzuwachsen“, sagt Kirmse. „Das ist schon ziemlich traurig und frustrierend.“

In die Zukunft gucken die 18-Jährigen dennoch positiv und drehen ihrer Pläne einfach um: Madeleine Kirmse will im Herbst ein Jurastudium anfangen, die USA-Reise mit den Eltern im Sommer muss verschoben werden. Philipp Wirth bewirbt sich auf ein FSJ im Theaterbereich. Eigentlich wollte er ein Studium in der Kulturbranche anfangen, doch weil der praktische Teil durch Corona stark eingeschränkt ist, will er damit noch warten. Vanessa Hirrle wollte ein Jahr lang mit dem Wohnmobil durch Europa reisen. Jetzt wird sie ihr Studium vorziehen und nur eine kleine Reise durch Deutschland machen. „Der große Trip wird dann später nachgeholt“, sagt sie. „Wir versuchen, das Beste daraus zu machen – so wie die letzten eineinhalb Jahre auch.“

