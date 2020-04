Corona: Landkreis Teltow-Fläming von Grenzschließung Polens besonders betroffen

Großbeeren/Baruth

Arbeitskräfte aus Polen stehen wegen der Grenzschließung des Nachbarlands derzeit auch in der Region „in Größenordnungen nicht mehr zur Verfügung“. Das erklärt auf MAZ-Nachfrage der Chef der Wirtschaftsförderung im Kreis, Siegmund Trebschuh. Teltow-Fläming sei im Vergleich der Brandenburger Landkreise überproportional betroffen; von den täglich mehr als 14.000 Pendlern aus Polen würden etwas mehr als 3400 im Kreis Teltow-Fläming arbeiten, also rund ein Viertel aller polnischen Einpendler, erklärt der Dezernatsleiter.

Das alles wisse man, so Trebschuh, weil Bürgermeister und Unternehmen im Kreis schon mit Beginn der Corona-Krise im März auf die Probleme aufmerksam gemacht hätten. Deshalb gebe es seither gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit und der Wirtschaftsförderung Berlin-Brandenburg eine tägliche Abfrage zu den Grenzpendlern, so Trebschuh.

GVZ und Bernhardtsmüh am schwersten betroffen

Am schwersten betroffen von diesem plötzlichen Arbeitskräfte-Stopp am 27. März sei die Logistik, vor allem Unternehmen im GVZ Großbeeren, die für die Aufrechterhaltung der Versorgung in Berlin und Brandenburg zuständig sind, und im Baruther Industriegebiet Bernhardtsmüh, so Trebschuh. Lebensmittelketten wie Lidl, Penny/ Rewe und Aldi beschäftigen in ihren Zwischenlagern im GVZ Großbeeren zahlreiche polnische Mitarbeiter.

Und Trebschuh sagt, auch die Aufrechterhaltung der Produktion beziehungsweise der Transporte werde von den Unternehmen als eine besondere Herausforderung gesehen, da sie ebenfalls „nicht unwesentlich mit polnischen Arbeitern oder Kraftfahrern abgesichert werden“. Als Beispiele nennt er den Tiefkühlkost-Hersteller Coolback in Jänickendorf bei Luckenwalde und den Getränkehersteller Baruther Urstromquelle sowie Landwirtschaftsbetriebe.

Bürgermeister sollen helfen

Um solche Unternehmen als Landkreis zu unterstützen und aktuell zu informieren, werde eine enge Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit und der Wirtschaftsförderung Berlin-Brandenburg gepflegt. „Durch das enge Netzwerk im GVZ Großbeeren zum Beispiel versuchen diese Akteure bei beabsichtigten Entlassungen, Arbeiter für die anderen Firmen im GVZ zu akquirieren“, erläutert Trebschuh. Zudem seien alle Bürgermeister aufgefordert, „Problemfirmen“ in ihren Kommunen zu benennen und konkrete Lagen vor Ort abzufragen, so der Mann aus dem Kreishaus.

Hilfe für polnische Arbeitskräfte wird verhalten beantragt

Dort werde die vom Land bereitgestellte Hilfe – 65 Euro pro Tag und polnischem Arbeitnehmer sowie 20 Euro pro Tag für jeden Familienangehörigen – als sehr positive Maßnahme gesehen. „Das wird auch von den Unternehmen so wiedergespiegelt“, sagt Trebschuh. Dieses Geld werde bei der IHK und der Handwerkskammer beantragt. „Allerdings erfolgt die Antragstellung nach unseren Informationen bisher relativ verhalten“, berichtet er. Das könne an Buchungszeiträumen der Lohnbüros in den Firmen liegen, meint Trebschuh, weil diese Hilfe den polnischen Arbeitnehmern wahrscheinlich mit ihrem Lohn gezahlt würde und die Antragstellung auch rückwirkend erfolgen kann. Er sagt: „Es bleibt nach wie vor abzuwarten, welche Effekte mit dieser Regelung dauerhaft erzielt werden können.“

14 Tage Arbeit, 14 Tage Quarantäne

Zurzeit versuchten Unternehmen, ihre Produktionsrhythmen und Arbeitszeitmodelle anzupassen oder haben sie bereits umgestellt, um auf Arbeitskräfte verzichten zu können. Dazu sei im 14-Tage-Rhythmus die Hälfte beziehungsweise ein Drittel der polnischen Mitarbeiter im Betrieb, dazwischen sind sie in Polen in Quarantäne, so Siegmund Trebschuh. Er ergänzt: „Immer in der Hoffnung, dass sie dann wiederkommen. Aber dieses System funktioniert unseren Informationen zufolge teilweise gut.“

In der Landwirtschaft funktioniert es am besten

Insgesamt sei Lage in der Logistik und eben auch im GVZ Großbeeren angespannt. Trebschuh berichtet: „Nach unserem heutigen Kenntnisstand haben Unternehmen dort jetzt schon Hilfen beantragt beziehungsweise werden sie für sehr viele polnische Arbeitnehmer in Anspruch nehmen und noch beantragen.“ Bei den Saisonarbeitern der Landwirtschaftsbetriebe dagegen scheine es zurzeit am besten zu funktionieren, sagt der Wirtschaftsförderer. „Die Erntearbeiter bleiben teils über die gesamte Saison in den Betrieben. Sie sind in ihren angestammten Unterkünften untergebracht, werden täglich mit Essen versorgt und von und zur Arbeit gefahren.“ Und er sagt: „Alarmsignale aus der Gesundheitsbranche gibt es bisher nicht, weder von Arbeitgebern noch von den Arbeitnehmern.“

Coolback steigert Produktion um 40 Prozent

Die Auftragslage der Unternehmen mit polnischen Arbeitskräften sei unterschiedlich. „Während Landwirte teils fürchten, ihren Spargel wegen geschlossener Gastronomie nicht absetzen zu können, steigert Coolback auf Grund der Nachfrage die Produktion zurzeit um zirka 40 Prozent“, so Trebschuh. Für andere Lebensmittelproduzenten gelte Ähnliches.

Offiziell gilt die aktuelle Grenzregelung bis 3. Mai, sie soll aber offenbar bis zum 12. Juni verlängert werden. Um bei allen Fragen zum Thema der polnischen Arbeitskräfte helfen zu können, halte das Amt Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung Kontakt zu Unternehmen und unterstütze sie, so Trebschuh. Zudem verweist er auf einen Frage-Antwort-Katalog zu Corona-bedingten Problemlagen auf der Internetseite des Kreises. Diese werde ständig aktualisiert. Und er erinnert an die Meldepflicht für Saisonarbeitskräfte beim Gesundheitsamt des Kreises und den Link zur Ministeriums-Internetseite „Saisonarbeitskräfte/Erntehelfer in der Landwirtschaft“.

Von Jutta Abromeit