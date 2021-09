Werder

Bereits vor drei Jahren bewarb sich Daniel Glinga-Gutwald mit seiner Landgasthof Jüterbog-Werder GmbH zum ersten Mal um den Preis der Wirtschaft. Im Januar 2018 hatte er gerade erst die Verantwortung für den Gasthof übernommen. Nun startet er, nach einer zunächst erfolgreichen Zeit der Umgestaltung und einer schwierigen Zeit durch die Corona-Verwerfungen, einen neuen Versuch.

Grillstand an der Fläming-Skate

Statt während des Lockdowns den Kopf in den Sand zu stecken, haben Daniel Glinga-Gutwald und seine Frau Andrea Gutwald Lösungen im Sinne ihrer Gäste entwickelt. Stillstand gab es für die beiden Gastronomen nicht, mit Essen außer Haus und einem Grillstand direkt an der Fläming-Skate sowie mit dem Verkauf von Grill- und Barbecue-Paketen wurde die Zeit gut überbrückt.

Das Besondere an den Paketen ist zudem der hohe Anteil regionaler Produkte. Dieses Engagement wurde mit dem Mutmacher-Preis 2020 der Dehoga Brandenburg und dem Pro-Agro-Marketingpreis 2021 in der Kategorie Land- und Naturtourismus belohnt.

Fast alle Mitarbeiter konnten gehalten werden, im Juni 2021 wurden sogar weitere von einem zwischenzeitlich geschlossenen Restaurant übernommen. Aktuell zählt der Landgasthof zwölf feste Mitarbeiter und ebenso viele Aushilfen nach Bedarf. Eine auszubildende Köchin sorgt für frischen Wind in der Küche.

Mit der Neueröffnung wurde gleichzeitig die kulinarische Ausrichtung mehr in Richtung typischer Landgasthof verändert, der Schwerpunkt liegt nun auf regionaler deutscher Küche mit Anspruch. Bequemes Mobiliar, weiße Tischdecken und Stoffservietten unterstützen das neue Ambiente.

In der Küche des Landgasthofes Werder. Quelle: Gerald Bornschein

Im Zuge des Erfolgs der Grillpakete belebte Daniel Glinga-Gutwald seine zeitweilig auf Eis gelegte Marke „Der Gutwald“ wieder. Hier tritt der 41-Jährige als Grillspezialist in Aktion, man kann ihn selbst als Grillkoch privat oder für Events mieten.

Alternativ gibt es die Möglichkeit, Grill- und Kochkurse zu buchen, auch das im eigenen Umfeld oder an der Grillstation im Landgasthof. Natürlich liefert Glinga-Gutwald außerdem komplette Grillpakete für verschiedene Geschmäcker. Neben mehreren Fleischsorten können sich die Kunden auch für Fisch oder ein veganes Barbecue entscheiden. Bestellt werden kann das komplette Programm direkt oder als Gutschein im neu eröffneten Online-Shop.

Beliebte Event-Location in Jüterbog

Bekannt ist der Landgasthof Jüterbog zudem als beliebte Event-Location mit den entsprechenden Übernachtungsmöglichkeiten. Die 60 Betten in verschiedenen Konfigurationen (Hotel, Ferienwohnung, Mehrbettzimmer) sind kontinuierlich mehr als zur Hälfte ausgelastet. Die höchste Quote wurde 2020 mit 62 Prozent erreicht.

Für die Zukunft hatten Glinga-Gutwald und seine Frau auf ein stärkeres Engagement im Bereich Feiern und Festlichkeiten gesetzt. Doch aktuelle Entscheidungen verlangen eine erneute Umorientierung.

Durch einen Eigentümerwechsel der Immobilie ergibt sich die Chance, das Objekt in den kommenden Jahren weiterzuentwickeln. So soll der Hof für überregionale Gäste, Co-Worker und Langzeitgäste attraktiver werden, ein Teil der Zimmer soll an die künftigen Co-Worker dauervermietet werden.

Eine in der bisherigen Event-Scheune neu zu installierende Küche wird die Versorgung garantieren, überregionale Köche sollen eingebunden werden. Feste wird es nur noch in kleineren Räumen des Restaurants geben. Doch alle bereits geplanten Veranstaltungen werden noch wie vorgesehen durchgeführt, versichert Daniel Glinga-Gutwald.

Zusammenarbeit mit dem Reitstall Jüterbog

Den neuen Entwicklungen gegenüber ist er aufgeschlossen, soll doch der Landgasthof in das Gesamtkonzept eingebunden werden. So wird er auch weiter in seinen Netzwerken wie dem Tourismusverband Fläming, der Dehoga Brandenburg, Pro Agro oder den Wirtschaftsjunioren Teltow-Fläming aktiv sein können.

Auch die sozialen Projekte in Schulen und bei der Feuerwehr sollen wiederbelebt sowie die Zusammenarbeit mit dem Reitstall Jüterbog gestärkt werden.

Weitere Informationen unter www.landgasthof-jueterbog.de www.dergutwald-shop.de

Von Gerald Bornschein