Trebbin

Sie saugen Staub, putzen Fenster und kärchern nach jedem Winter Schwimmbecken aus: Die fleißigen Reinigungsfachkräfte von Trebbin Clean haben stets ein Händchen für das richtige Putzgerät. Mit seinem Team aus 30 festangestellten Beschäftigten und 15 Minijobbern sorgt Firmenchef Christopher Schuster bei seinen derzeit über 700 Privat- und Geschäftskunden in der Region für strahlende Sauberkeit und Hygiene.

„Als Trebbin Clean GmbH bieten wir ein umfangreiches Spektrum an Reinigungsdienstleistungen und -produkten für die verschiedensten privaten, gewerblichen und öffentlichen Anforderungsbereiche in der Region Berlin und Brandenburg an“, sagt der Geschäftsführer. Der 1991 von Gebäudereinigungsmeister Rainer Kottlowsi gegründete Betrieb mit Sitz in der Baruther Straße 28 hat ein breites Leistungsspektrum zu bieten.

Schulung zum zertifizierten Solarreiniger

So wischen, schrubben und polieren die ausgebildeten Gebäude- und Glasreiniger von Trebbin Clean in Büros, Industrieanlagen, Treppenhäusern von Mietshäusern und Schulen. Zudem bietet das Unternehmen Haushaltsentrümpelungen, Teppichpflege, Winterdienste und Poolreinigungen an – alles in einem Einsatzradius von rund 50 Kilometern um Trebbin herum. In diesem Einzugsgebiet leben auch die Mitarbeiter. „Mir ist es ganz wichtig, Menschen hier vor Ort in unserem Landkreis eine berufliche Chance zu geben“, sagt Geschäftsführer Schuster.

Mit diesem Jahr soll die professionale Reinigung von Photovoltaikanlagen zum Angebotskatalog von Trebbin Clean dazukommen. „Ich lasse mich im Herbst bei einer Schulung in Bayern offiziell als Solarreiniger zertifizieren“, sagt Schuster schon voller Vorfreude. Bei der Schulung will er sich über die Funktionsweise einer Solarstromanlage, die Bestandteile und die adäquate Verwendung von Putzmitteln bei den unterschiedlichen Verschmutzungsarten informieren.

Christopher Schuster (links) ist Geschäftsführer von Trebbin Clean. Quelle: Katharina Fichtner

30-jähriges Jubiläum im Oktober

„Eine Solaranlage zur Erzeugung von Energie ist ein empfindliches Gerät“, sagt Schuster. Und durch den Standort im Freien ist der einzelne Kollektor permanent Umwelteinflüssen und Schmutz ausgesetzt. Die sachgerechte Reinigung erhöht die Lebensdauer der Anlagen für grüne Energie. Wer also die Sonnenenergiekollektoren regelmäßig auf Hochglanz poliert und nachhaltig pflegt, leistet einen aktiven Beitrag für den Klimaschutz. „So können auch wir als Unternehmen dabei mithelfen, die Umwelt zu schützen.“

Bei Trebbin Clean steht im Oktober ein feierliches Event ins Haus: Das Unternehmen wird 30 Jahre alt. Sofern die Corona-Lage es zulassen sollte, soll das Jubiläum mit einer Feier begangen werden. „Die Beschäftigten bekommen in jedem Fall eine kleine Überraschung“, verspricht Chef Schuster. Das größte Geburtstagsgeschenk wäre es natürlich, den diesjährigen Wirtschaftspreis der IHK zu gewinnen.

Von Jérôme Lombard