Altes Lager

Nach zwei Jahren Zwangspause bringen die Fläminger Tourismusgespräche im Rahmen der Wirtschaftswoche Teltow-Fläming wieder Touristiker und Gastronomen der Region zu einem Austausch zusammen. „Das kann eine Zoom-Konferenz nicht ersetzen“, freute sich Sebastian Menzel vom Tourismusverband Fläming.

Niedergörsdorfs Bürgermeisterin Doreen Boßdorf lobt am Mittwoch die Wahl der Tagungsstätte „Das Haus“, die Kultur und Tourismus unter einem Dach vereint und zugleich das Vereinsleben und ein angenehmes Umfeld für die Bürger fördert. Landrätin Kornelia Wehlan (Linke) begrüßt die „tolle Entscheidung“ der Gemeinde für den Weiterbetrieb. Gerade im Hinblick auf Arbeiten, Wohnen und Freizeit im ländlichen Raum seien noch Anstrengungen seitens des Landkreises erforderlich, gern auch in stärkerer Verbindung mit den touristischen Leistungsträgern.

Beim Gedankenaustausch dabei: Landrätin Kornelia Wehlan. Quelle: Gerald Bornschein

Ergebnisse einer Studie zur Tourismusakzeptanz in Deutschland und speziell in der Region präsentiert Sabrina Seeler vom Deutschen Institut für Tourismus an der Fachhochschule Westküste. Einem Forschungsprojekt in Schleswig-Holstein zu möglichen Einflussfaktoren folgten bundesweite Befragungen 2019 und 2020. An einer Bewertung von Städten und Regionen nahmen 2021 sowohl die Tourismus Marketing Brandenburg GmbH als auch der Tourismusverband Fläming.

Im Fläming wurden als repräsentativer Querschnitt 417 Personen ab 16 Jahren online oder telefonisch zu den Auswirkungen von Tourismus auf ihren Wohnort und auf sie persönlich befragt. Sie konnten fünf Benotungen von überwiegend positiv bis überwiegend negativ vornehmen. Das Ergebnis wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt. Der Fläming erreicht einen Akzeptanzwert von +43 für den Wohnort. Passabel. Er liegt leicht unterm bundesdeutschen Durchschnitt (+48), aber deutlich über dem des Landes (+36). Beim auf die Person bezogenen Akzeptanzwert gab es einen hohen Anteil neutraler Meinungen. Beides weist auf einen Nachholebedarf gibt. Im Vergleich Brandenburger Destinationen liegt der Fläming im hinteren Mittelfeld. Die Uckermark dagegen rangiert auf Platz 1 der persönlichen Wahrnehmung.

Fachkräftemangel stellt Branche in Teltow-Fläming vor Probleme

Im Anschluss lud Marcel Penquitt von der Wirtschaftsförderung des Landkreises die Gäste zum World Café ein. Ihr Thema: Fachkräftegewinnung und -sicherung im Tourismus. Im „Kampf um die klügsten Köpfe“ sollten Lösungsprozesse angestoßen werden. An sechs Thementischen entspann sich eine rege Diskussion über die Verbundausbildung oder den Quereinstieg, Berufsberatung und Praktikumsmöglichkeiten, Nachfolge und Best Practice statt. Als Kompetenzpartner standen die ZAL GmbH Ludwigsfelde-Luckenwalde, die Jugendberufsagentur, der Landkreis und die TGZ Potsdam-Mittelmark GmbH, die GAG Klausdorf gGmbH, die IHK Potsdam und das Hotel Paulinen Hof Bad Belzig den Teilnehmern Rede und Antwort.

Touristiker im Gespräch bei der Wirtschaftswoche

Stefanie Seifert vom Tourismusbereich des Landkreises sagte: „Es ist genau das passiert, was wir uns gewünscht haben.“ Dennoch, ein Thema kam zu kurz, wie Thomas Müller-Braun vom Barfußpark in Beelitz feststellte: „Vielen Unternehmen steht das Wasser bis zum Hals.“ Arbeitskräfte würden jetzt gebraucht, nicht erst nach Ausbildung oder Qualifizierung. Über 60 Prozent der Tourismusbetriebe deutschlandweit hatten bei einer Befragung im ersten Quartal 2021 angegeben, dass Beschäftigte die Branche verlassen hätten. Und: Ein Drittel will in den nächsten Jahren nicht mehr ausbilden. Penquitt räumte ein, dass diese Veranstaltung das Problem nicht lösen könne, aber man solle alle verfügbaren Netzwerke nutzen: „Wir müssen uns auf den Weg machen!“

Abschließend stellte Susan Gutperl die Datenbank DAMAS vor. Sie sorgt dafür, dass Angebote mit touristischem Interesse auf der Website der Reiseregion und zugleich auf der des Reiselandes Brandenburg in den richtigen Kategorien ausgespielt werden. Das gelte auch für mobile Apps. Die Sichtbarkeit der erfassten Unternehmen, der Angebote und Veranstaltungen der Region werde damit enorm erhöht.

Von Gerald Bornschein