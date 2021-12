Wo kann ich in Teltow-Fläming einen Corona-Test machen?

Teltow-Fläming

Coronatests werden wieder für vieles nötig – nach der 2G-Plus-Regel selbst für Geimpfte. Doch wo gibt es solche Tests in Teltow-Fläming? Wir haben hier die uns bekannten Teststellen zusammengestellt. Wenn eine fehlt, melden Sie sich gern bei uns unter desk.df@maz-online.de

Blankenfelde-Mahlow

Adler-Apotheke in Mahlow, Am Bahnhof 3B. Termine gibt es online unter www.adler-aptheke-mahlow.de

Neue Apotheke in Mahlow, Trebbiner Straße 19. Öffnungszeiten: Montags bis freitags nur mit Termin unter www.neue-apotheke-mahlow.de

EcoCare-Testzentrum am Lidl in Mahlow, Berliner Damm 159-161. Terminbuchung unter https://buergertest.ecocare.center/

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1WYPP0HqVUoEaXKpG0ejrceFG3L6WK0f0&ll=52.144022293870066%2C13.274011254882776&z=10

Dahme

DRK-Teststelle Alte Sauna, Am Kloster 3, Öffnungszeiten: Montag - Freitag: 6 bis 9 und 17 bis 19 Uhr, Samstag: 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr

Großbeeren

Teststelle in Großbeeren, Am Sportpl. 3, Termine per Onlinebuchung über teststellegrossbeeren@gmail.com | Kontakt: 0179/7361991

Jüterbog:

DRK-Testzentrum in Jüterbog, Goethestraße 15: Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch, Freitag jeweils 17 bis 18.30 Uhr

Testzentrum in der Jüterboger Innenstadt, Zinnaer Str. 15. Öffnungszeiten: Montags bis freitags von 8.30 bis 11 Uhr und samstags von 8 bis 11 Uhr | Termine unter https://schnelltestzentrum-covid.de/stz-jueterbog/

Ludwigsfelde

Testzentrum an der Kristalltherme, Ostverbinder 10. Öffnungszeiten: Montags bis sonntags von 9 bis 13 Uhr sowie 13.30 bis 18 Uhr | Termine unter https://isa-serini.de/

Testzentrum vor dem Klubhaus, Theodor-Fontane-Straße 42. Termine unter: https://testtotravel.de/

Luckenwalde

Burgwall-Apotheke, Am Burgwall 41: Getestet wird Montags bis freitags von 9 bis 12.45 Uhr und 14 bis 17.45 Uhr sowie samstags von 9 bis 15.45 Uhr und sonntags von 12 bis 15.45 Uhr

Trebbin

DRK-Testzentrum an der Seniorentagesstätte, Bahnhofstraße 42 (ab 3. Dezember): freitags von 17 bis 19 Uhr

Rangsdorf

Testzentrum vor dem Südring Center Rangsdorf Klein Kienitzer Straße 2 15834 Rangsdorf, Montag bis Freitag 7-18 Uhr, Samstag 9-18 Uhrgeöffnet

Zossen

Kostenfreie Coronatests werden in der Stadtapotheke Baruther Str. 7/8, durchgeführt. Öffnungszeiten: Termine von Montag bis Freitag sind mit oder ohne Termin möglich, Termine können online gebucht werden. Terminkunden werden bevorzugt behandelt. Montag 8-18 Uhr, Dienstag 8-10 Uhr und 16-18 Uhr, Mittwoch 8-10 Uhr, Donnerstag 8-10 Uhr und 16-18 Uhr, Freitag 8-18 Uhr Samstag nach Vereinbarung (nur mit Termin)

Von MAZonline