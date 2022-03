Zossen

Eine weitere Woche besten Frühlingswetters liegt hinter uns und diesmal stimmten auch die Temperaturen. Diese krabbelten im Laufe der Woche langsam nach oben und erreichten am Mittwoch mit 19,3 Grad ihren vorläufigen Höhepunkt. Nachts blieb es aber die ganze Woche über lausig kalt. Bis zu minus sechs Grad wurden morgens gemessen. Die kalten Nachttemperaturen sorgten dann dafür, dass das Monatsmittel noch immer im Minus verharrt. Aktuell liegt der März um 0,7 Grad unter dem langjährigen Mittel. Es gab wieder Sonne satt. Den meisten Sonnenschein verbuchte Luckenwalde mit 65 Stunden. Insgesamt haben wir damit im März bereits mehr als 130 Prozent des langjährigen Mittels erreicht. Geregnet hat es leider in dieser Woche nicht und so bleibt es in diesem März bei nur fünf Prozent der langjährigen Niederschlagsmenge. Es ist also viel zu trocken.

Nachts sternenklar und verbreitet Bodenfrost

Leider macht der Frühling nun erstmal eine Pause und es wird richtig ungemütlich. Bevor es soweit ist, bekommen wir aber noch ein schönes Wochenende. Am Freitag gibt es richtig viel Sonne und bei nur schwachem Wind erwarten uns frühlingshafte Temperaturen von 16 bis 18 Grad. In der Nacht ist es sternenklar und bis zum Morgen sinken die Temperaturen auf Werte um null Grad, verbreitet gibt es Bodenfrost. Der Sonnabend beginnt freundlich, doch schon bald ziehen Wolken auf. Dann ist es häufig stark bewölkt, es bleibt aber niederschlagsfrei. Der Wind weht teilweise mäßig. Mit 16 bis 18 Grad ist es weiterhin angenehm warm. In der Nacht zum Sonntag ist es wechselnd bewölkt. Die Temperaturen gehen auf ein bis fünf Grad zurück. Örtlich ist Bodenfrost möglich. Am Sonntag ist es zunächst wechselnd bewölkt, der Sonnenscheinanteil nimmt aber im Laufe des Tages zu. Mit 14 bis 17 Grad ist es noch einmal mild.

Temperaturen gehen nächste Woche auf Talfahrt

Pünktlich zum Monatswechsel stellt sich das Wetter um. Ab Montag gehen die Temperaturen auf Talfahrt und erreichen zur Wochenmitte nur noch fünf Grad. Nachts geht es dann wieder deutlicher in den Frostbereich. Außerdem soll es endlich mal wieder regnen. Das nächste Wochenende wird dann wieder etwas milder, es wird aber wahrscheinlich regnen. Das amerikanische Langfristmodell sieht den April nur leicht über dem langjährigen Mittel. Bei dieser Einschätzung bleibt das Modell dann auch in den Folgemonaten bis einschließlich August, was dann nicht für einen Extremsommer sprechen würde.

MAZ-Wetterexperte Karl-Heinz Krebs. Quelle: privat

Die Bauernregeln wollen ja schon länger, dass sich zumindest die kalten Nachttemperaturen fortsetzen. So kann man auch eine Bauernregel für den vergangenen Mittwoch interpretieren: „Weht kalter Wind am Ottotag, das Wild noch vier Wochen Eicheln mag.“ Auch der heutige Tag schlägt in die gleiche Kerbe: „Hat’s nach der Mariennacht gefroren, werden noch 40 Fröste geboren.“

Geht es nach dem Hundertjährigen Kalender, dann wären wir ohnehin noch mitten im Winter. Bis zum Monatsende wäre es „morgens ständig hart gefroren, während es am Tage wieder taut“.

Von Karl-Heinz Krebs