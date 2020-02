Wohin am Wochenende in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming?

Dahmeland-Fläming

Wer am Wochenende in Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald noch nichts vorhat, muss sich keine Gedanken machen. Angebote gibt es genügend. Das sind die Tipps zum Wochenende für Kurzentschlossene in den Landkreisen Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald:

Unverkennbarer Sound

Die Climax Blue Band gastiert am Freitag in Ludwigsfelde Quelle: promo

Ludwigsfelde. Die Climax Blues Band präsentiert sich auch im Jahr 2020 in alter Frische: 50 Jahre nach der Veröffentlichung ihres Debütalbums kommt die englische Bluesrock-Legende mit neuem Songmaterial nach Ludwigsfelde. Das Konzert im Rahmen der Reihe „Live in Lu“ im Klubhaus beginnt am Freitag, 14. Februar, um 21 Uhr.

Der Band-Name verrät offensichtlich ein musikalisches Konzept. Im Jahr 1967 gegründet, gelang mit den Hits „Couldn’t Get It Right“ (1976) und „I Love You“ (1980) der kommerzielle Durchbruch. Auf den Alben, „Live, Rare & Raw“ (1973-1997) und „Official Bootleg Live“ (2014) wurde einmal mehr eindrücklich bewiesen, welche Live-Qualität bis heute in dieser Band steckt. Die Climax Blues Band reduziert dieses aber nicht allein auf den Blues, sondern reichert ihn äußerst geschickt mit klassischen Bluesthemen, karibisch-maritimen Stimmungen, Up-Tempo-Rock und Jazz-Temperament an. Dies formt ihren unverkennbaren Sound, der sie nun schon viele Jahre durch Höhen und Tiefen begleitet und sie unverwechselbar gemacht hat.

Die Climax Blues Band steht heute für eine mit elektrisierender Schärfe gespielte Melange aus verfremdetem Blues, rhythmischem Rock, Soul und Funk. Nun sind sie mit ihrem neuen Album „Hands of time“ zurück und zeigen, dass sie auch nach 50 Jahren Bandgeschichte fähig sind, ihr Publikum zu überzeugen.

Der Einlass am Freitag beginnt um 20 Uhr an der Flamingobar des Klubhauses.

Karten gibt es auf www.live-in-lu.de sowie an der Abendkasse.

Russische Kostbarkeiten

Peter Orloff und der Schwarzmeer-Kosaken-Chor präsentieren in Thyrow russische und ukrainische Lieder. Quelle: Klaus Manns

Thyrow. Peter Orloff und der Schwarzmeer-Kosaken-Chor gastieren am Freitag, 14. Februar, um 19 Uhr in der Kulturscheune Thyrow.

Dank seiner Besetzung ist der Schwarzmeer-Kosaken-Chor in der Lage, ein außergewöhnliches Programm aufzuführen mit Werken wie dem „Gefangenenchor“, „Schwanensee“, „Leise flehen meine Lieder“ oder – das Paradesolo aller großen Tenöre – „Nessun dorma“.

Herzstück des Konzerts sind die Kostbarkeiten aus dem reichen Schatz der russischen und ukrainischen Musikliteratur.

Mit Laute und Tisch-Orgel

Das Duo Ninebarrow aus Großbritannien bringt am Freitag, dem 14. Februar, Folkklänge nach Storkow. Quelle: Promo

Storkow. Auf der Burg Storkow ist am Freitag, 14. Februar um 19.30 Uhr das Duo Ninebarrow auf der Burg Storkow zu Gast. Das Duo bietet, was viele an Folk schätzen: ein ungehemmtes Bekenntnis zur Schönheit und eine klar überschaubare, im Gestern angelegte Vorstellungswelt. Die Lieder sind größtenteils selbst geschrieben, aber stark an traditionellen Vorbildern und hohen literarischen Standards orientiert. Die Beiden begleiten sich meist auf einer Art Laute und einer Tisch-Orgel.

Karten für das Folkkonzert gibt es an der Abendkasse.

Alles für den schönsten Tag des Lebens

Brautmodenschauen gehören zum Programm der Messe. Quelle: Veranstalter

Diedersdorf. Heiratswillige sind am Sonnabend und Sonntag, 15. und 16. Februar, zur Hochzeitsmesse auf Schloss Diedersdorf willkommen.

Zu sehen gibt es Oldtimer, Kutschen, unzähligen Hochzeitskleider, eleganten Anzügen, Brautschmuck und Ehe-Ringe. Dazu hilfreiche Services wie Wedding-Planer, Trauring-Schmieden, Fotografen, DJs, Bands, Zauberkünstler, Artisten, Floristen, Druckereien, Feuerwerkskünstler, Dekorateure und vieles mehr. Die Messe findet auf dem gesamten Schloss-Gelände statt. Auf den Ausstellungsflächen Hof, Schmiede, Kuhstall, Markthalle und Schloss können sich Paare viele Anregungen und Kontakte holen.

Geöffnet ist an beiden Tagen ab 11 Uhr. Tickets sind an der Tageskasse erhältlich.

Schauspieler liest im Klubhaus

Der Schauspieler Christian Berkel liest in Ludwigsfelde aus seinem Roman „Der Apfelbaum“. Quelle: Gerlinde Irmscher

Ludwigsfelde. Schauspieler Christian Berkel kommt am Sonnabend, 15. Februar, ins Ludwigsfelder Klubhaus. Dort liest er um 20 Uhr aus seinem Buch „Der Apfelbaum“. Für den Roman seiner Familie hat der Schauspieler seinen Wurzeln nachgespürt. Er hat Archive besucht, Briefwechsel gelesen und Reisen unternommen. Entstanden ist ein großer Familienroman vor dem Hintergrund eines ganzen Jahrhunderts deutscher Geschichte und erzählt von einer ungewöhnlichen Liebe. Einlass zur Lesung ist ab 19 Uhr. Tickets gibt es in der Brunnen-Buchhandlung in Ludwigsfelde, Tel. 0 33 78/8 69 70.

Von MAZ-online