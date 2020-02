Wohin am Wochenende in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming?

Dahmeland-Fläming

Wer am Wochenende in Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald noch nichts vorhat, muss sich keine Gedanken machen. Angebote gibt es genügend. Das sind die Tipps zum Wochenende für Kurzentschlossene in den Landkreisen Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald:

Sketche, Songs und Parodien

Heinz Klever ist am Freitag zu Gast in der Alten Feuerwache Eichwalde. Rangsdorf Quelle: Castforward

Eichwalde. „Wer immer mit dem Schlimmsten rechnet, hat meistens eine gute Zeit“ – so nennt der Kabarettist, Schauspieler, Komponist und Texter Heinz Klever sein Programm. Vielen ist er als Ensemblemitglied der Leipziger Pfeffermühle bekannt.

Am Freitag, 21. Februar, präsentiert um 19.30 Uhr der Eichwalder Heimatverein das vielversprechende Programm im Eichwalder Kulturzentrum Alte Feuerwache.

Klever gibt seine Standpunkte zur Lage ab – mit Sketchen, Songs und Parodien mit hoher Pointendichte. Ein optimales Training für Hirn- und Lachmuskeln, heißt es vom Veranstalter. Dazu gibt’s musikalische Satire im Stil der großen Komponisten Bernstein, Bach und Bohlen.

Seit 15 Jahren gehört Heinz Klever zum lebenden Inventar der Leipziger Pfeffermühle. Als Komponist und Texter arbeitet er für die Academixer, die Funzel, das Central Kabarett, die Herkuleskeule, die Kiebitzensteiner, das Fettnäppchen, die Oderhähne, das Spandauer Volkstheater Varianta und den Eulenspiegel.

Hits aus vier Jahrzehnten

Die Luckenwalder Band Ohne Filter spielt im Stadttheater. Quelle: promo

Luckenwalde. Auf der Studiobühne des Luckenwalder Stadttheaters gibt die Band Ohne Filter am Sonnabend, 22. Februar, ein Konzert. Los geht es um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr.

Die Band Ohne Filter feierte 2019 bereits ihr 20-jähriges Bestehen und ist weit über die Grenzen ihrer Heimatstadt Luckenwalde hinaus bekannt. Die besten Hits aus vier Jahrzehnten befinden sich im Repertoire dieser erfahrenen Musiker, die laut Veranstalter besonders durch ihren wunderbaren Satzgesang, zum Beispiel bei Titeln von den legendären Eagles hervorstechen.

Rund um Urlaub und Freizeit

Am Wochenende kann man sich im A10-Center Wildau rund um die Themen Urlaub und Freizeit informieren. Quelle: Gerlinde Irmscher

Wildau. Bei der großen Reise- und Freizeitmesse am Freitag und Samstag, 21. und 22. Februar, im A10-Center Wildau stehen die Themen Reisen und Urlaub, Caravans und Wohnwagen, Zweiräder, E-Mobility, Autos und zahlreiche Freizeitaktivitäten im Fokus. Über 60 Aussteller aus zehn Bundesländern sorgen für zahlreiche interessante und individuelle Angebote.

Deutschland ist und bleibt das Reiseziel Nummer 1 – im Mittelpunkt der Messe stehen in diesem Jahr das „Aberland“ im Bayerischen Wald, das Urlaubsparadies Sächsische Schweiz mit dem Elbsandsteingebirge, das „Grüne Binnenland“ Schleswig-Holstein und natürlich Mecklenburg-Vorpommern. Im Bereich Zweirad dreht sich in diesem Jahr alles rund um das Thema Fahrräder für die ganze Familie. Auch Motorradfreunde kommen wieder auf ihre Kosten. Beim Rahmenprogramm der Messe können Kinder in diesem Jahr Postkarten selbst gestalten, Stoffbeutel bemalen und verschiedene Großspiele wie Himalaya-Wellenreiten ausprobieren.

Wechselvolle Biografie

Szene aus „Der kleine Prinz" von Regisseur Konrad Wolf Quelle: promo

Königs Wusterhausen. Der Kulturbund Dahme-Spreewald präsentiert im Rahmen der Reihe „Literatur & Film“ am Freitag, 21. Februar, einen Filmvortrag mit der Filmhistorikerin Katrin Sell in der Stadtbibliothek Königs Wusterhausen. Der Regisseur Konrad Wolf steht um 19 Uhr im Mittelpunkt der Veranstaltung. Der einführende Vortrag will einen Einblick in seine wechselvolle Biografie geben, die zugleich auch einen Teil deutscher Geschichte erzählt – einer der wohl bedeutendsten und einflussreichsten Regisseure der Defa. Im Anschluss ist der besondere Film „Der kleine Prinz“ ( DDR) aus dem Jahre 1965/66 zu sehen. Regie führte Konrad Wolf.

Geschichten von der NVA

Wünsdorf. „Horch wie’s klingt“ heißt es am Sonnabend, 22. Februar, um 19.30 Uhr beim Konzert der zwei Rabenbrüder im Jüterboger Kulturquartier Mönchenkloster. Die Zuhörer erwartet eine musikalische Zeitreise auf mehr als 30 Instrumenten, die quer durch Jahrtausende führt und auf welcher der Ton- und Musikgeist unserer Vorfahren auf amüsante Art und Weise der Rabenbrüder präsentiert wird. Natürlich erfreuen auch einige lustige Lieder aus dem historischen Repertoire der beiden die Gemüter.

