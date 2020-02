Wohin am Wochenende in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming?

Dahmeland-Fläming

Wer am Wochenende in Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald noch nichts vorhat, muss sich keine Gedanken machen. Angebote gibt es genügend. Das sind die Tipps zum Wochenende für Kurzentschlossene in den Landkreisen Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald:

Zeitgenössischer Boogie und Blues

Thomas Scheytt gastiert in Königs Wusterhausen. Quelle: Felix Groteloh

Königs Wusterhausen. Blues und Boogie Woogie präsentiert Pianist Thomas Scheytt am Sonntag, 1. März, in der Reihe „Klassik und Me(e)hr) im Festsaal der Kavalierhäuser Königs Wusterhausen. Beginn des Konzerts ist um 17 Uhr.

Thomas Scheytt gilt als „einer der besten zeitgenössischen Boogie- und Blues-Pianisten. Er verbindet in seinem Spiel hohes pianistisches Können mit einer unglaublichen, tief empfundenen Ausdrucksvielfalt“, heißt es in einer Presseankündigung.

Der 1960 geborene Schwabe und Pfarrerssohn erhielt früh Klavier- und Orgelunterricht und liebäugelte zeitweise mit einer Ausbildung zum Kirchenmusiker. Sein Wunsch, Philosophie zu studieren, war allerdings stärker, was ihn „geradewegs“ in eine Karriere als Bluesmusiker führte. Scheytt gehört zu den meistbeschäftigten Musikern der europäischen Blues- und Boogie-Szene. Er ist seit über 20 Jahren nicht nur als Solist, sondern auch mit den Formationen Netzer & Scheytt sowie dem Trio Boogie Connection in Jazzclubs und auf Festivals im In- und Ausland zu Gast.

Die Wertschätzung, die er sich durch seine Konzerttätigkeit, seine Kompositionen und seine CD-Einspielungen erworben hat, findet ihren Ausdruck in Auszeichnungen wie dem Audience Award 2000 des SWR oder dem Freiburger Musikpreis 2003. Großes Ansehen verschaffte ihm der zweifache Gewinn des German Blues Award 2015 in den Kategorien „Bestes Piano“ und „Bestes Duo“.

Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder unter Tel. 01 71/5 47 70 45

Werke vom Meister der Wiener Klassik

Pianist Vladimir Valdiva tritt am Freitag in Rangsdorf auf. Quelle: promo

Rangsdorf. Einen Zwischenstopp legt der peruanische Pianist Vladimir Valdivia, auf seiner Deutschlandtournee zwischen Berlin und Hamburg in Rangsdorf ein. Am Freitag, 28. Februar, spielt er wie in den zurückliegenden Jahren auch ein Solokonzert am Klavier mit einigen Werken modernen Komponisten, in diesem Jahr des Beethoven-Jubiläums aber natürlich auch mit einem Schwerpunkt auf den Kompositionen des Meisters der Wiener Klassik. Das Konzert findet in der evangelischen Kirche statt und beginnt um 19 Uhr. Die Karten gibt es im Vorverkauf im Rangsdorfer Tourismusbüro sowie an der Abendkasse.

Konzert zum Geburtstag

Björn Casapietra feiert seinen 50. Geburtstag mit einem Konzert in der Kreuzkirche Königs Wusterhausen. Quelle: Uwe Hoffmann

Königs Wusterhausen. Tenor Björn Casapietra gibt anlässlich seines 50. Geburtstages am Sonnabend, 29. Februar, um 18 Uhr ein großes Geburtstagskonzert in der Kreuzkirche Königs Wusterhausen. Mit dabei ist auch seine Tochter Stella.

Neben den Highlights seiner Tourneen, wird Casapietra exklusiv bei diesem Konzert seine absoluten Lieblingslieder singen – aus 20 Jahren. Lieder, die er schon immer einmal singen wollte. Lieder aus seinen CDs, die es nie live in den Konzerten zu hören gab, und einige mehr, die er extra für Königs Wusterhausen in sein Programm aufnehmen wird.

Auf die beliebtesten Melodien seiner aktuellen Tour „Hallelujah” – Die schönsten Himmelslieder – , die 2020 in die Verlängerung geht, dürfen sich die Zuhörer ebenso freuen, wie auch auf Duette, die er mit seiner elfjährigen Tochter Stella singen wird. So erklingen Schuberts „Ave Maria”, Bonhoeffers „Von guten Mächten wunderbar geborgen” und einige mehr, die Casapietra extra in sein Programm aufnehmen wird. Ein absoluter Klassiker, das „Hallelujah” von Leonard Cohen, das weltberühmte „You Raise Me Up” aber auch „Gabriellas Song” aus dem Kinofilm „Wie im Himmel” und „Guten Abend, gut‘ Nacht” von Johannes Brahms stehen auf Casapietras Plan. Begleitet wird er auch diesmal wieder vom Berliner Pianisten Peter Forster.

Karten gibt es in der MAZ-Ticketeria und allen anderen bekannten Vorverkaufsstellen.

Benefizkonzert der Village Voices

Das Berliner Vocalensemble Village Voices tritt am Sonntag in der Wahlsdorfer Kirche auf. Quelle: Regine Buddeke

Wahlsdorf. Die Village Voices geben am Sonntag, 1. März, in der Wahlsdorfer Kirche ein Benefizkonzert zugunsten der Sanierung der Dorfkirche Liepe. Das Berliner Vokalensemble tritt regelmäßig bei zahlreichen nationalen und internationalen Veranstaltungen auf. Höhepunkte der letzten Jahre waren für die Village Voices neben Konzerten in Deutschland die Teilnahme an internationalen Festivals in Österreich, Schweden, der Türkei, sowie der Einsatz als Backing-Chor bei Michael Bolton und Celine Dion.

Das Konzert beginnt um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

Von Schlager bis Operette

Die Pianistin Gabriele Müller-Erben und Bariton Jens Pokora gastieren am 1. März in der Winterkirche Woltersdorf. Quelle: privat

Stülpe. Unter dem Motto „Frühlingsfahrt“ findet am Sonntag, 1. März, in der Winterkirche Woltersdorf ein Konzert statt. Zu Gast sind der Luckenwalder Bariton Jens Pokora und die Pianistin Gabriele Müller-Erben aus Berlin. Gemeinsam bieten sie ein buntes Programm – vom Schlager über die Operette bis hin zur Oper. Das Konzert am Sonntag beginnt um 16 Uhr, der Eintritt ist frei. Vor dem Konzert gibt es ab 14 Uhr für die Besucher Kaffee und Kuchen in der Winterkirche.

Insel aus Feuer und Eis

Eine Multivisionsshow über Island ist am Samstag im Ludwigsfelder Klubhaus zu sehen. Quelle: promo

Ludwigsfelde. Der Reisefotograf Roland Marske entführt am Sonnabend, dem 29. Februar, im Ludwigsfelder Klubhaus auf die Insel aus Feuer und Eis. Die Zuschauer erleben ab 19.30 Uhr in einer Multivisionsshow die atemberaubende Naturschönheit Islands. Die grandiose, ungebändigte Naturlandschaft der Insel, die enge Nachbarschaft von riesigen Gletschern und rauchenden Vulkanen, die unzähligen Wasserfälle, das ewige Eis und die heißen Quellen ziehen die Menschen immer mehr in ihren Bann. Einlass ist am Samstag ab 19 Uhr. Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen sowie an der Abendkasse.

Jazz im Bahnhof

Klasdorf. Das Janousek-Wroblewski-Quartett gastiert am Sonntag, 1. März, um 15 Uhr im Bahnhof Klasdorf. Das Quartett spielt eigene Kompositionen, die von allen Bandmitglieder verfasst sind. Die Musik verbindet Einflüsse aus New Orleans, Soul Jazz, New York Downtown, Free Jazz und Rock mit freier Improvisation, Humor und außerordentlicher Energie.

Vintagemarkt im Schloss

Diedersdorf. Ein romantischer Vintagemarkt findet am Samstag und Sonntag, 29. Februar und 1. März, jeweils ab 10 Uhr, auf Schloss Diedersdorf statt. Zu sehen und zu kaufen gibt es im Kuhstall alte Schränke und Kommoden, Nähzauber, Wollprodukte, liebevolle Dekorationen und vieles mehr.

Von MAZonline