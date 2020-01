Wohin am Wochenende in LDS und TF?

Dahmeland-Fläming

Wer am Wochenende in Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald noch nichts vorhat, muss sich keine Gedanken machen. Angebote gibt es genügend. Das sind die Tipps zum Wochenende für Kurzentschlossene in den Landkreisen Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald:

Chansons über Liebe und Seenot

Caroline du Bled und Scorbüt gastieren am 1. Februar im Bürgerhaus „Hanns Eisler“ in Königs Wusterhausen. Quelle: Ingo Kniest

Königs Wusterhausen. Der Kulturbund Dahme-Spreewald eröffnet sein Kulturjahr mit einem besonderen Chanson-Abend. „Ein Schiff wird kommen! – Chansons über Liebe und Seenot“ präsentieren Caroline du Bled & Scorbüt am Samstag, 1. Februar, um 19 Uhr im Bürgerhaus „ Hanns Eisler“ in Königs Wusterhausen. Die Sängerin und Arte-Moderatorin Caroline du Bled und ihre Band Scorbüt tauchen mit dem neuen Programm tief ins Meer. Das Meer ist seit jeher Sehnsuchtsort der Liebenden, Abenteurer und Verfolgten: die große Freiheit. Das neue Scorbüt-Programm geht auf eine Reise über unsere erotische, zwiespältige Beziehung zum Meer – und erzählt damit auch poetisch Zeitgeschichte. Gespickt mit feurigen Seemanns-Speeches und strudelnden Gedanken, zwischen Treibgut und Plastikmüll, zwischen Sonnenmilch und Flüchtlingsboot, zwischen Liebe und Fluch. Mit Gitarre, Sprache und Gesang steuert das Konzert durch Tiefen und Untiefen. Die gebürtige Pariserin Caroline du Bled greift mit impulsiv-erotischen Gestiken nach Chanson-Klassikern über das Meer.

In Artistik aus Körper, Expression und Stimme verwandelt sie die Lieder zu salzigen, brisanten Affären mit dem Publikum. Der Ex-Kieler Heiko Michels begleitet sie mal sanft umwogend, mal wild peitschend an der Konzertgitarre.

Karten gibt es unter anderem in der Stadtbuchhandlung Radwer in Königs Wusterhausen, Tel. 03375/293667

Traditionelles und Songwriter-Elemente

Das Duo Ludic Loops gastiert in Thyrow Quelle: promo

Thyrow. Das Duo Ludic Loops präsentiert am Freitag, 31. Januar, in der Kulturscheune Thyrow irische Folkmusik. Beginn ist um 19.30 Uhr. Dan Plews (Gesang, Gitarre) aus Northampton und Bernd Lüdtke (Fiddle, Bodhran, Bouzouki, Gesang) aus Berlin lernten sich bei einer Musiksession kennen und beschlossen, ein Duo zu bilden. Beide sind jeweils verwurzelt in der Folkmusik Englands, beziehungsweise der traditionellen Musik Irlands, aber scheuen sich laut Veranstalter auch nicht, Songwriter-Elemente im Repertoire zu verwenden.

Karten für das Konzert gibt es an der Abendkasse

Musikalische Revue

Das Kaljushny-Duo tritt am Sonntag im Festsaal der Kavalierhäuser auf. Quelle: Promo

Königs Wusterhausen. In der Reihe „Klassik & Me(e)hr“ findet am Sonntag, 2. Februar, um 17 Uhr im Festsaal der Kavalierhäuser in Königs Wusterhausen ein Konzert unter dem Motto „Grand Voyage“ statt. Mit feinem Humor, Esprit und Temperament sorgen Michael und Marina Kaljushny für gehobene Unterhaltung. Das Duo präsentiert eine musikalische Revue mit Stilelementen aus Jazz, Klezmer, Kammermusik und Blues mit den Instrumenten Klarinette und Piano.

Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Bach bis Beethoven

Pianistin Einav Yarden gastiert am 1. Februar um 19 Uhr in der Alten Feuerwache Eichwalde. Quelle: Veranstalter

Eichwalde. Der Freundeskreis Alte Feuerwache Eichwalde richtet am Sonnabend, 1. Februar, einen Klavierabend aus. Im Eichwalder Kulturzentrum Alte Feuerwache, Bahnhofstraße 79, tritt um 19 Uhr die Pianistin Einav Yarden auf. Sie spielt Werke von Johann Sebastian Bach, Joseph Haydn und Ludwig van Beethoven.

Die Pianistin Einav Yarden studierte vier Jahre lang mit dem berühmten Pianisten Leon Fleisher am Peabody Konservatorium in Baltimore und schloss 2005 ihr Studium mit Auszeichnung ab. Zuvor hatte sie in Tel Aviv an der Rubin Musikakademie studiert. Als Solistin trat Einav Yarden beim Israel Philharmonic Orchestra, der Minnesota Symphony, dem Rundfunk Sinfonieorchester Berlin, dem Rundfunk Chor, dem Beethoven Orchester Bonn, der Bucharest Philharmonic, der Calgary Philharmonic, der Jerusalem Symphony, der Plovdiv Philharmonic, und der Israel Symphony Rishon Le-Zion auf, unter Dirigenten wie Sir Neville Marriner und anderen. Seit 2016 unterrichtet Einav Yarden Klavierkammermusik an der Hochschule für Musik Freiburg. Die Pianistin lebt momentan in Berlin.

Karten gibt es in der Eichwalder Buchhandlung Komma oder an der Abendkasse.

